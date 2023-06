Kaizen Campus: Ενα εργασιακό περιβάλλον που δεν συναντάς εύκολα

Το Gazzetta... βρέθηκε μέσα στα εντυπωσιακά γραφεία του Kaizen Campus. Στον κόσμο που όλα κινούνται αρμονικά κάνοντάς σε να νιώθεις ότι... δεν θες να πας σπίτι σου.

Το δαχτυλίδι στο Μαρούσι τους τελευταίους μήνες... λάμπει από ένα άλλο... δαχτυλίδι. Συγκεκριμένα από το The Kaizen Campus.



Πρόκειται για το «σπίτι» μίας από τις πιο καλύτερες εταιρίες GameTech στην Ελλάδα, και μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη.



Η ξενάγηση στους χώρους του εν λόγω κτιρίου σε κάνουν να τα... χάνεις. 6.000 τετραγωνικά πρασίνου, 330 χιλιόμετρα για να περπατήσεις. Κάνεις γυμναστική, ενώ μπορείς ταυτόχρονα να υλοποιήσεις και τα one to one meeting σου, 34 ηλεκτρικοί σταθμοί για να φορτίσεις το αμάξι σου, 47 θέσεις πάρκινγκ για το ποδήλατό σου. Όποιος κι αν είναι ο τρόπος μετακίνησής σου, το Kaizen Campus είναι φιλικό προς αυτόν.





Δεδομένο είναι, δε, ότι δεν πρόκειται να διψάσεις στην περιήγησή σου στο χώρο. Κάθε 30 μέτρα υπάρχει κι ένας ψύκτης. Παράλληλα στο κτίριο μπορείς να φτάσεις πολύ εύκολα ακόμα κι αν κινείσαι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αφού στα 20 μέτρα απ' αυτό βρίσκεται ο ηλεκτρικός σταθμός της Νερατζιώτισσας. Δίπλα είναι και το mall όπου μετά ή πριν τη δουλειά σου είσαι σε θέση να κάνεις τα ψώνια σου. Στην εταιρία, με καμάρι σου λένε ότι σύντομα θα έχουν και πιστοποίηση Leed/Well.



Πάμε τώρα στις πιο... μέσα παροχές, που ειλικρινά κάνουν το Kaizen Campus ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι είσαι στο σπίτι σου. Αν κι η εταιρία έχει ως φιλοσοφία και την remote εργασία, το να βρίσκεσαι στο γραφείο σου, δεν θα σε κάνει στιγμή να σου λείψει το γραφείο στο σπίτι σου.



750 θέσεις εργασίας, παραπάνω από 40 αίθουσες για meeting, 1 εστιατόριο, μία αίθουσα προβολών παρουσιάσεων, ένα playroom με μπιλιάρδο, play station, τοίχο αναρρίχησης, πινκ πονκ. Επίτηδες δεν δημιουργήθηκε και γυμναστήριο.

Παρόλα αυτά στην εταιρία παρέχονται ντουζ για να μπορείς να φρεσκαριστείς και να αλλάξεις μετά το γυμναστήριό σου. Μέχρι και αίθουσα σινεμά υπάρχει όπως επίσης και... quite room. Τι είναι αυτό; Αυτό που καταλαβαίνεις! Μία αίθουσα... ησυχία. Μία αίθουσα που απαγορεύονται τα κινητά. Μία αίθουσα που ηρεμείς, διαβάζεις το βιβλίο σου και επιστρέφεις στην εργασία σου.





Διασχίζοντας τους διαδρόμους θα δεις και πολλές καμπίνες του ενός, των δύο ατόμων... Εκεί, οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν τα call meeting τους ή να μπουν εκεί μέσα και να ουρλιάξουν / ξεσπάσουν χωρίς να τους ακούσει ο οποιοσδήποτε.



Η Kaizen επενδύει στις συνθήκες εργασίας προσφέροντας τις κατάλληλες συνθήκες για να μη σου λείπει τίποτα και να είσαι αποδοτικός σ' αυτό για το οποίο είσαι υπεύθυνος.



Αρκεί επίσης να σου πούμε ότι μόνο σε bonuses εργαζομένων δόθηκαν 7.200.000 ευρώ! Μέσα στο 2022 έγιναν 800 νέες προσλήψεις μηχανικών, ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 2000 εργαζόμενοι. Μέσα στο 2023 αναμένεται να έχουν δημιουργηθεί συνολικά πάνω από 1.200 νέες θέσεις εργασίας. Γι' αυτό κι η Kaizen έχει πιστοποίηση ως Great Place to Work σε πέντε χώρες (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Τσεχία).





Σύμφωνα με τα στοιχεία της παρουσίασης, από το 2020 μέχρι το 2022, η Kaizen έχει επιστρέψει στα δημόσια ταμεία πάνω από 390.000.000 ευρώ σε φόρους, 17.000.000 ευρώ έχουν δοθεί για την υποστήριξη αθλημάτων και άλλα 5.000.000 ευρώ σε διάφορες δράσεις. Οι χορηγίες ομάδων και αθλητών είναι επίσης στην κουλτούρα της εταιρείας. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η ΚΟΕ, η Stoiximan Super League είναι μόνο μερικές από τις χορηγίες στην Ελλάδα. Πόρτο, Μπενφίκα και Σπόρτινγκ είναι τα δυνατά brands στην Πορτογαλία.



Τελευταία μεγάλη και περήφανη χορηγία της εταιρείας ήταν ότι η Betano ήταν ο επίσημος χορηγός του Μουντιάλ στο Κατάρ.



Στόχος της εταιρείας δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή μετράει 6 γραφεία σε 13 αγορές στον κόσμο. Μέχρι το 2026 στόχος είναι να υπάρχει η Kaizen σε 26 αγορές. Δηλαδή σε άλλες 13.