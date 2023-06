ΓεροΓιοβάισα: Ο Βόσπορος έφερε... έμπνευση!

Η Σίτι μας τρέλανε, εγώ... τρέλανα εσάς με τις επιλογές και κάπως έτσι φτάσαμε στον 3ο τελικό! Καλή μας απόλαυση.

Πως να μην έχεις έμπνευση βλέποντας τον Βόσπορο. Με τέτοιες εικόνες πως να μην πετυχαίνεις τον άσο με μηδέν παθητικό της Σίτι, πως σε ένα ματς με τόσες λίγες κίτρινες κάρτες να βρίσκεις τον σωστό παίκτη! Ο γεροΓιοβάισα... ζωγράφισε στην Πόλη και πάει δυνατά και για τον 3ο τελικό! Το ενδιαφέρον πλέον είναι τεράστιο, ο Παναθηναϊκός το πιστεύει όσο ποτέ και η απουσία του Βεζένκοφ του δίνει ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Θα βγάλει αντίδραση ο Ολυμπιακός;

Το γεγονός ότι οι τέσσερις αναμετρήσεις του πρωταθλήματος εμφάνισαν σύνολο πόντων χαμηλότερο του 150, πάμε στο under 150.5 που το βρίσκουμε στο 1.75. Ο Πίτερς θα πάρει αρκετό χρόνο και καλείται να δείξει πως είναι παίκτης για μεγάλα πράγματα, γι αυτό και στηρίζουμε το Over 8.5 πόντοι, ενώ το Over 15.5 πόντοι και ριμπάουντ του Παπανικολάου θα το βρούμε στο 1.83.

Οι «πράσινοι» θα παλέψουν αρκετά και το Οver 4.5 πόντοι του Γουίλιαμς, αλλά και το 13.5 του Γκριγκόνις στο 1.70 είναι οι... πράσινες επιλογές μας.