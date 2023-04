Η αρχηγός της Άρσεναλ και της Αγγλίας, Λία Γουίλιαμσον υπέστη ρήξη χιαστού, θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έξι μήνες και δεν θα καταφέρει να ηγηθεί της εθνικής της στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Άσχημα μαντάτα για τη Λία Γουίλιαμσον. Όπως ανακοίνωσε η Άρσεναλ η αρχηγός της ομάδας και της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, υπέστη ρήξη χιαστού στο πρόσφατο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η 26χρονη μεσοαμυντικός θα περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου, θα μείνει εκτός δράσης για έξι μήνες και συνεπώς θα χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών που θα διεξαχθεί από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 20 Αυγούστου σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Η Γουίλιαμσον αγωνίζεται στην Άρσεναλ από το 2014 και σε αυτό το διάστημα έχει σηκώσει ένα πρωτάθλημα, δύο Κύπελλα και τρία League Cup. Με την εθνική Αγγλίας κατέκτησε το περασμένο καλοκαίρι το Euro και πριν λίγες εβδομάδες το Finalissima

We can confirm that Leah Williamson suffered a ruptured anterior cruciate ligament on Wednesday night.



