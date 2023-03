ActiveMedia Group Τρίτη διάκριση ως Καλύτερο Sports Marketing Agency στα τελευταία 4 χρόνια του θεσμού

29 Βραβεία σε 18 projects.

Η ActiveMedia Group επέστρεψε και πάλι στην κορυφή του θεσμού των Sports Marketing Awards 2023, κατακτώντας για 3η φορά στην ιστορία της τον τίτλο του Sports Marketing Agency of the Year (έχοντας τρεις διακρίσεις στα τελευταία τέσσερα χρόνια του θεσμού). Η εταιρεία κέρδισε 29 συνολικά βραβεία για 18 projects στον χώρο της ελληνικής αθλητικής βιομηχανίας, σε 25 διαφορετικές κατηγορίες καλύπτοντας σημαντικές ενότητες του αθλητικού τουρισμού και των αθλητικών διοργανώσεων όπως Wellness, Fan Engagement, Best Real-Time Response, CSR, Kids, Γκολφ, Κολύμβηση, Fight Sports, Summer Sports, Ομαδικά Αθλήματα, Multi-Sport Event, Native Advertising, Strategy for Branding, Strategy for Sales, Sports Related Video, Use of Content Creators & Influencers, Breaking News, Αθλητισμός & Πολιτισμός, Αθλητικό Συνέδριο.

Να σημειώσουμε ότι η εταιρεία την προηγούμενη χρονιά είχε 21 βραβεία για 21 διαφορετικά case studies στον ελληνικό αθλητισμό ενώ φέτος ξεχώρισε για τις καινοτόμες υπηρεσίες που πρόσφερε σε επίπεδο Sports Production, Sports Marketing, Sponsorship, Public Relations και Social Media. Πιο συγκεκριμένα:

Costa Navarino - Πύλος

Σε συνεργασία με την Costa Navarino, τον Δήμο Πύλου-Νέστορος και με τη βοήθεια των επιχειρήσεων της Πύλου κατέκτησε 15 βραβεία για το Navarino Challenge.

Πιο συγκεκριμένα 3 Platinum και 11 Gold βραβεία όπως:

Της καλύτερης στρατηγικής branding, έχοντας την υψηλότερη βαθμολογία σε όλη την ενότητα, που απέφερε και μια Platinum διάκριση

Της καλύτερης native διαφημιστικής καμπάνιας που οδήγησε σε ένα ακόμα Platinum βραβείο

Της καλύτερης χορηγίας όλου του θεσμού, για τη συνεργασία που είχε με τη Stoiximan, η οποία απέσπασε και την υψηλότερη διάκριση του τρίτου Platinum βραβείου

Της καλύτερης διοργάνωσης αθλητικού/πολιτιστικού τουρισμού

Της καλύτερης στρατηγικής πωλήσεων

Της καλύτερης διοργάνωσης στα ομαδικά αθλήματα

Του καλύτερου Multi-Sport Event

Της καλύτερης διοργάνωσης υγείας και ευεξίας

Της καλύτερης διοργάνωσης για παιδιά

Της καλύτερης διοργάνωσης με καλοκαιρινά αθλήματα

Της καλύτερης χορηγικής πλατφόρμας για τη συνεργασία που είχε με τη Miele Hellas

Τέλος, απέσπασε 1 Silver Βραβείο στην κατηγορία “Most Innovative Use of Content Creators & Influencers for a Sports Related Activity”.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τη Birdie Events απέσπασε την υψηλότερη διάκριση από κάθε άλλη διοργάνωση γκολφ στην Ελλάδα για το Greek Maritime Golf Event.

Β. Εύβοια - Πευκί

Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατέκτησε 4 βραβεία για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο Κολύμβησης, το πιο πολυβραβευμένο event κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης. Συγκεκριμένα βραβεύτηκε ως:

καλύτερη κολυμβητική διοργάνωση

καθώς και για το καλύτερο πρόγραμμα fan engagement από κάθε άλλη αθλητική εκδήλωση

Επίσης, έλαβε 2 Silver βραβεία στις κατηγορίες «Αθλητικός / Πολιτιστικός Τουρισμός» και “Best Sports Related Commercial or Promotional Video”.

Σαντορίνη

Σε συνεργασία με τον Δήμο Θήρας και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατέκτησε 2 βραβεία για το Santorini Experience. Έλαβε 1 Silver βραβείο στην κατηγορία «Ατομικά Αθλήματα – Κολύμβηση», ενώ διακρίθηκε ως καλύτερη διοργάνωση στην κατηγορία “Best Real-Time Response / Occasion-based Marketing” για τη στρατηγική σύνδεση του πολιτισμού με τον αθλητικό τουρισμό και την ανάδειξη της Δαιδαλικής Κόρης της Θήρας.

Σύρος

Σε συνεργασία με την Progame, τον Δήμο Σύρου–Ερμούπολης και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατέκτησε 2 βραβεία για το Stoiximan AegeanBall Festival. Συγκεκριμένα, 2 Silver βραβεία στις κατηγορίες “Best Strategy for Branding” και “Best Native Advertising Campaign” για την ολοκληρωμένη επικοινωνιακή καμπάνια της διοργάνωσης.

Παράλληλα, η ActiveMedia Group κατέκτησε:

2 Gold βραβεία στις κατηγορίες:

“Best Real-Time Response / Occasion-based Marketing” για την ανάδειξη της ενέργειας «Για να σωθεί ένα παιδί» στη μνήμη του δις αργυρού Ολυμπιονίκη του Tae Kwon Do Αλέξανδρου Νικολαΐδη

“Extreme / Alternative / Fight Sports” για τη διοργάνωση του Athens Fighting Championship σε συνεργασία με τον πρωταθλητή πυγμαχίας Χρήστο Γάτση

1 Silver βραβείο στην κατηγορία:

“Best Breaking News Reporting” για το Basketblog Newsroom του κορυφαίου μπασκετικού site σε συνεργασία με τη Mind the Ad

και 1 Bronze βραβείο στην κατηγορία:

«Καλύτερο Αθλητικό Συνέδριο» για το αθλητικό συνέδριο Front Runners in Sports Management 4.0

Μια συνεργασία της ActiveMedia Group με το Sports Management Society του Deree – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος που επιβραβεύτηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά και που επιβεβαίωσε την υπεροχή ενός συνεδρίου που μοναδικό σκοπό έχει τη βελτίωση των μελών της sports marketing αγοράς αλλά και των φοιτητών και για αυτό άλλωστε παρέχεται χωρίς κόστος στους συμμετέχοντες.

H Liquid Media και το gazzetta.gr είναι Strategic Partner της Active Media Group και στηρίζει επικοινωνιακά όλες τις δράσεις και διοργανώσεις.