Σάββατο με νέα αγωνιστική στη Novileague All Star!

O μεγάλος διαγωνισμός της Novibet συνεχίζεται ανανεωμένος και γεμάτος μοναδικά δώρα*!

All Star έπαθλα* στη νέα NoviLeague

Οι παίκτες που θα πάρουν μέρος στην 17η αγωνιστική και θα διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο των 10.000€* θα κληθούν να τα καταφέρουν σε ένα πρόγραμμα στο οποίο κυριαρχούν οι μάχες για τα προκριματικά του Euro 2024.

Τα μεγάλα φαβορί, όπως η Κροατία και η Ισπανία, κάνουν πρεμιέρα στις υποχρεώσεις τους θέλοντας να ξεκινήσουν με το… δεξί απέναντι σε Ουαλία και Νορβηγία.

Το μενού της αγωνιστικής του μεγάλου διαγωνισμού της Novibet περιλαμβάνει και Basket League. Εκεί ξεχωρίζει το ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και το ντέρμπι της Πάτρας ανάμεσα σε Απόλλωνα και Προμηθέα.

Οι δέκα ερωτήσεις που καλούνται να απαντήσουν τα μέλη της Novileague All Star στην 17η αγωνιστική είναι οι εξής:

Σκωτία - Κύπρος: Το παιχνίδι θα έρθει over ή under;

Απόλλων Π. - Προμηθέας: Πόσα θα είναι τα εύστοχα τρίποντα του Προμηθέα;

Άρης - Ιωνικός: Ποιος θα είναι ο νικητής του αγώνα και με πόσους πόντους διαφορά;

Αρμενία - Τουρκία: Πόσα γκολ θα σημειωθούν στον αγώνα;

Λευκορωσία - Ελβετία: Το παιχνίδι θα έρθει over ή under;

Ισραήλ - Κόσοβο: Ποιό θα είναι το αποτέλεσμα του αγώνα;

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του ημιχρόνου;

Ανδόρα - Ρουμανία: Πόσα γκολ θα σημειωθούν στον αγώνα;

Κροατία - Ουαλία: Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του αγώνα;

Ισπανία - Νορβηγία: Ποιο θα είναι το ακριβές σκορ του αγώνα;

Novileague All Star με 100.000€ εγγυημένο μεγάλο έπαθλο*

Σε κάθε αγωνιστική, όσοι κάνουν το «10 στα 10» στις ερωτήσεις θα κερδίζουν 10.000€* (το ποσό θα μοιράζεται ισόποσα σε περίπτωση δύο και παραπάνω νικητών). Στα μέλη του διαγωνισμού με 9 σωστές απαντήσεις θα δίνεται Free Bet*, ενώ σε εκείνους με 8 θα μοιράζονται 10 Free Spins*.

Το μεγάλο δώρο* ανέρχεται στις 100.000€, εγγυημένα! Το ποσό θα δοθεί στον παίκτη που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους σωστών απαντήσεων στο τέλος του διαγωνισμού. Να σημειωθεί ότι και σε αυτή την περίπτωση το ποσό θα μοιραστεί ισομερώς αν ισοβαθμίσουν στην πρώτη θέση παραπάνω από δύο νικητές.

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

*Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ & ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΙΓΝΙΑ. ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/NOVI-LEAGUE