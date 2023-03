Τύπος διέκοψε ερασιτεχνικό ματς στην Ολλανδία μπαίνοντας στο γήπεδο με το σκούτερ γιατί ενοχλήθηκε το... άλογό του (vid)

Απίστευτο σκηνικό σε παιχνίδι ερασιτεχνικής κατηγορίας στην Ολλανδία, με ένας τύπο να μπαίνει ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο με ένα σκούτερ, θυμωμένος επειδή το άλογό του είχε τρομάξει από τα πυροτεχνήματα.

Περίπου δέκα λεπτά μετά την σέντρα στο Veenhuizen - Vitesse'63, ένας απίστευτος τύπος που μένει κοντά στο γήπεδο όπου εξελισσόταν το ματς, μπήκε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο με ένα σκούτερ, έκοψε βόλτες στον αγωνιστικό χώρο «ψάλλοντάς» τα σε παίκτες και σταμάτησε στον πάγκο της γηπεδούχου ομάδας για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του στον προπονητή! Στη συνέχεια διέσχισε το γήπεδο και αποχώρισε.

Ο λόγος;

Σύμφωνα με τα ολλανδικά Μέσα, πριν από το παιχνίδι, νεαροί οπαδοί της Veenhuizen έριξαν πυροτεχνήματα με αποτέλεσμα το άλογο του κυρίου να ταραχθεί!

Δείτε το βίντεο:

Bij Veenhuizen - Vitesse ‘63 komt de buurman op zijn scooter gewoon even het veld opgereden. De reden: door het vuurwerk zijn zijn paarden op hol geslagen! I kid you not! 🤣👌🏻 pic.twitter.com/cBhFEFbxBo