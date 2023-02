O Μάριος Γιαννάκου και η Sherpa Society ενώνουν τις δυνάμεις τους για την κατάκτηση της κορυφής

Η Sherpa Society ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Μάριο Γιαννάκου, αθλητή υπεραποστάσεων, εξερευνητή και ομιλητή παρακίνησης, ο οποίος εντάσσεται ως επίτιμο μέλος στο διεθνές δίκτυο της εταιρείας.

Η διαδρομή του Μάριου μέχρι σήμερα είναι συνυφασμένη με την αλλαγή, την επιβίωση, το πάθος για αριστεία και την επιμονή για επίτευξη ολοένα και μεγαλύτερων στόχων και προκλήσεων. Η Sherpa Society -εμπνευσμένη από τη νομαδική φυλή των εξειδικευμένων οδηγών και αχθοφόρων στα βουνά των Ιμαλαΐων- συμβάλει ως έμπιστος συνεργάτης εταιρειών και οργανισμών στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων τους και την κατάκτηση της κορυφής μέσω της παροχής στοχευμένης & εξειδικευμένης εκπαίδευσης και συμβουλευτικής.

Πρόσφατα ανακοίνωσε: Στις 30 Μαρτίου 2023 ταξιδεύω στην οροσειρά των Ιμαλαΐων με σκοπό να προσπαθήσω να φτάσω στην κορυφή του ψηλότερου βουνού στον κόσμο, στο Everest. Η ορειβατική αποστολή θα διαρκέσει 2 μήνες, διάστημα κατά το οποίο απαιτείται σταδιακός εγκλιματισμός εξαιτίας της έλλειψης οξυγόνου. The summit is what drives us, but the climb itself is what matters.

Οι δύο πλευρές ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να παρακινούν και να καθοδηγούν τις εταιρείες στην υπερκέραση των καθημερινών εμποδίων με μεθοδικό και αποτελεσματικό τρόπο, καθώς και στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της επιχειρηματικής αριστείας. Παράλληλα, αμφότεροι προχωρούν στον σχεδιασμό καινοτόμων πρωτοβουλιών που θα εκπροσωπεί ο Μάριος Γιαννάκου.

Η δήλωση της εταιρείας: Ο Ντάνος Τσάκαλος, Co-Founder της Sherpa Society, δηλώνει σχετικά “Το προφίλ του Μάριου Γιαννάκου ταιριάζει απόλυτα με την αποστολή, το όραμα και τις αξίες που πρεσβεύει η εταιρεία μας. Το πάθος και η ενέργεια που επενδύει προς τη βελτίωση, την πρόοδο και την επίτευξη υψηλότερων στόχων που θέτει διαρκώς , είναι ένα παράλληλο ταξίδι με την πορεία της δικής μας ομάδας ανθρώπων προς την επιχειρηματική αριστεία”.

“Ταίριαξα από την πρώτη στιγμή που γνώρισα την ομάδα ανθρώπων της Sherpa Society και αισθάνθηκα άμεσα ως μέλος της. Είμαι βέβαιος ότι μέσω της συνεργασίας μας θα έχω την ευκαιρία να αναδείξω τις αξίες που πιστεύουμε από κοινού και θα μας δοθούν πολλές ευκαιρίες σύντομα να το αποδείξουμε έμπρακτα με τις κινήσεις που σχεδιάζουμε”, τόνισε ο Μάριος Γιαννάκου.

Η Sherpa Society ανακοίνωσε το 2022 την έναρξη εργασιών σε Ελλάδα και Κύπρο.

Πρόκειται για μία νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία η οποία δημιουργήθηκε με στόχο να παρέχει custom-made εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς στελέχη και επιχειρήσεις σε τομείς όπως το eCommerce, το Digital Marketing, το Brand Strategy και το Employer Branding.

O Mάριος Γιαννάκου έχει διακριθεί σε αγώνες υπεραποστάσεων στον κόσμο ανάμεσά τους στον αγώνα 150 χιλιομέτρων στην Αρκτική και του μεγαλύτερου υπερμαραθωνίου ερήμου στον κόσμο μήκους 270 χιλιομέτρων στην έρημο Αλ Μαρμούμ. Είναι ομιλητής παρακίνησης, παρακινώντας τους ανθρώπους να αλλάξουν συνήθειες και τρόπους ζωής. Έχει μιλήσει στο δημοφιλές συνέδριο ομιλητών της TEDx, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Antibullying και σε πλήθος άλλων ομιλιών.