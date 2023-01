ΓεροΓιοβάισα: Ετοιμος για αποδείξεις σύντροφοι!

Ο γεροΓιοβάισα παίζει μπάσκετ και στις ματσάρες αποδείξεων σε Πόλη και Μαδρίτη ξέρει πως να παρουσιαστεί!

Αυτή κι αν είναι εβδομάδα σκέτη... τρέλα. ΕuroLeague με φουλ αγώνες, ειδικά, τα πάντα όλα! Αλλωστε, η κορυφαία διοργάνωση είναι η αγαπημένη μου και δίνω πάντα τον καλύτερό μου εαυτό!

Ματσάρα στην Πόλη και ο Ολυμπιακός πάει λαβωμένος, μιας και ο Σλούκας είναι εκτός, ενώ ο Πίτερς με... μισή προπόνηση δεν είναι έτοιμος για αποδείξεις. Θυμάμαι το πρώτο ματς, τότε που ο Ολυμπιακός έκανε ό,τι ήθελε τους Τούρκους, σχεδόν 30 πόντους διαφορά και οι γηπεδούχοι δεν ξεχνούν. Ο Ιτούδης θέλει να αντιδράσει και η Φενέρ είναι σε καλό μομέντουμ. Αν βρει πόντους εκτός η ομάδα του Μπαρτζώκα δεν χάνει, άλλωστε στα 6/7 που έφτασε στους 80 κατάφερε να κερδίσει. Περιμένω από τον Κάνααν να ανεβαίνει, δεν ξέρω τι συμβαίνει με σας σύντροφοι, αλλά αισθάνομαι πως αυτός ο παίκτης θα δικαιώσει τις προσδοκίες, γι αυτό και στηρίζω το Over 8.5 πόντοι στο 1.83. Περιμένω... ζημιές από τον Χέιζ - Ντέιβις και Οver 9.5 πόντους. Το Over 1.5 τρίποντα του Γκούντουριτς και το Οver 2.5 του Παπανικολάου είναι δυο ακόμα επιλογές. Τον Σάσα δεν τον ακουμπάω, το έχω... υποσχεθεί. Θα κλείσω με Under 161.5 πόντους και πάμε παρακάτω...

Ρεάλ - Παναθηναϊκός κι εδώ η επιστήμη του μπάσκετ σηκώνει τα χέρια ψηλά! Βλέπω, ξαναβλέπω το ματς με τη Ζάλγκιρις και δεν μπορώ να πιστέψω στα μάτια μου. Ολοι οι Λιθουανοί με ρωτάνε πως έγινε αυτό, τι να τους πω;;; Η πρώτη περίοδος δεν είναι η αγαπημένη του Παναθηναϊκού και το -3.5 της Ρεάλ είναι στο 1.91! Ρεάλ ημίχρονο και Ρεάλ τελικό στο 1.40, γιατί αισθάνομαι πως οι «πράσινοι» εκτός δεν θα καταφέρουν να έχουν την ίδια απόδοση και η «Βασίλισσα» ψάχνει άμεσα απαντήσεις και κορυφή!