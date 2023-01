ΓεροΓιοβάισα: Εuroleague, γιατί έτσι μου αρέσει!

Ο γεροΓιοβάισα παίζει μπασκετάκι σε Πειραιά και Βελιγράδι, εκεί όπου έχουμε τις ματσάρες της ημέρας. Αλλωστε, η Euroleague του πάει πολύ...

Η τύχη μου γύρισε την πλάτη σύντροφοι. Θα μπορούσα να είχα κάνει το απόλυτο, αλλά μικρές λεπτομέρειες έκαναν τη διαφορά και στο τέλος το ταμείο έγραψε μόνο Παναθηναϊκός νικητής στο ΟΑΚΑ!

Πάμε Euroleague, πάμε Πειραιά σύντροφοι. Γουόκαπ στα καλύτερά του, κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Σκοράρει, μαρκάρει, πασάρει, απίθανο εργαλείο για τον Ολυμπιακό και απόψε χωρίς την πίεση του Λορέντσο Μπράουν μπορεί να ρίξει το βάρος στην επίθεση. Εξαιρετικό το Over 7.5 πόντοι στο 1.70, όπως και το Over 7.5 πόντοι του ΜακΚίσικ, ο οποίος πήρε τις ανάσες του και θα έχει αρκετό χρόνο για να ξεδιπλώσει το επιθετικό του ταλέντο. Νέμπο Over 6.5 ριμπάουντ και Σλούκας Over 1.5 τρίποντα είναι οι επιλογές μου!

Ερυθρός Αστέρας – Παρτιζάν και είναι αλήθεια σύντροφοι πως εκεί πέφτει το βλέμμα μου. Προβληματική η παρουσία των «ασπρόμαυρων» στα εκτός έδρας ματς, έχοντας μόλις δυο διπλά σε δέκα εξόδους. Στο πιο καυτό ντέρμπι της Euroleague φαβορί είναι ο Αστέρας, μετρά δυο νίκες σε ισάριθμα ματς. Δεν θα πάω με το 3/3 αν και το βλέπω. Ματσάρα με πολλά νεύρα και χαμηλό σκορ, με το Under 159.5 πόντοι να είναι στο 1.83. Καλή επιτυχία σύντροφοι.