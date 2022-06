Η Βαλένθια σκοπεύει να πληρώσει το buyout του Σενεγαλέζου σέντερ, το οποίο βρίσκεται στα 250.000 ευρώ.

Η Βαλένθια, σύμφωνα με τον Ντονάτας Ουρμπόνας, θα πληρώσει στην Γκραν Κανάρια του Λάκοβιτς το buyout ύψους 250.000 ευρώ του Καλίφα Ντιόπ για να ενισχύσει την γραμμή ψηλών της μετά την αποχώρηση του Μάικ Τόμπι. Ο 20χρονος βραβεύτηκε ως ο καλύτερος νέος της Eurocup, όπου είχε μέσους όρους 5.7 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ επίσης μπήκε και στην καλύτερη πεντάδα νέων του Ισπανικου πρωταθλήματος, «γράφοντας» 6.7 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 0.4 ασίστ.

Ο ταλαντούχος σέντερ έχει δοκιμαστεί από αρκετές ομάδες ΝΒΑ, οπότε είναι πιθανό να «περάσει» τον Ατλαντικό. Ο Σενεγαλέζος έχει δηλώσει συμμετοχή στο ντραφτ, όπου οι προβλέψεις λένε οτι θα επιλεγεί στον δεύτερο γύρο. Επομένως, ο Eurocup Rising Star θα πρέπει να διάλεξει ανάμεσα στην Εuroleague με τους «ταρόνζας» ή στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Valencia is actively pursuing the projected second-round NBA draft pick Khalifa Diop, per sources.