Ζιντσένκο: «Όλοι ξέρουν την κατάσταση στην Ουκρανία, πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι της ζωής μας για την πρόκριση»

Μετά τη νίκη επί της Σκωτίας (3-1) την Τετάρτη (01/06), ο Ολεκσάντρ Ζιντσένκο αναφέρθηκε στις φιλοδοξίες της ομάδας καθώς η χώρας τους συνεχίζει την αντίσταση ενάντια στη ρωσική εισβολή.

Στην συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Σκωτία για τα μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο Ζιντσένσκο ξέσπασε σε κλάματα αναφερόμενος στον πόλεμο.

«Κάθε Ουκρανός θέλει ένα πράγμα. Να σταματήσει ο πόλεμος. Μίλησα με παιδιά που δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, αλλά έχουν ένα όνειρο. Θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος. Έχουμε και ένα άλλο όνειρο. Να πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε στις δηλώσεις του.

Μετά το τέλος του αγώνα και τη νίκη με 3-1, ο Ουκρανός διεθνής είχε στο πρόσωπό του ένα πλατύ χαμόγελο. Ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι απόλαυσε την πρόκριση στον τελικό των μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 όμως υπογράμμισε ότι το όνειρο της ομάδες δεν σταματά εδώ καθώς όλοι θέλουν να δουν την Ουκρανία να αγωνίζεται στο Κατάρ στο τέλος της χρονιάς (21 Νοεμβρίου - 18 Δεκεμβρίου).

«Όλοι γνωρίζουν την κατάσταση στην Ουκρανία και κάθε αγώνας είναι σαν τελικός. Ως ομάδα, ονειρευόμαστε να είμαστε στο Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε στο Sky Sports. «Έχουμε ακόμα έναν αγώνα, έναν άλλον τελικό και πρέπει να το κερδίσουμε. Διαφορετικά αυτό το παιχνίδι (κόντρα στη Σκωτία) δεν θα σημαίνει τίποτα», πρόσθεσε.

🗣️ "Everyone knows the situation in Ukraine and every game is like a final.



🗣️"We have a dream as a team to be at the World Cup."



Oleksandr Zinchenko speaks after Ukraine's 3-1 win over Scotland in the World Cup play-off semi-final. pic.twitter.com/xBrzDrhmDs