Φοιτήτρια νομικής έσωσε τη ζωή προπονητή της αντιπάλου ομάδας!

Φοιτήτρια Ιατρικής, λάτρης του χόκεϊ επί πάγου, έκανε διάγνωση ούσα στις κερκίδες και έσωσε τη ζωή ενός ανθρώπου στο τεχνικό team της αντίπαλης ομάδας!

Η Νάντια Ποποβίτσι, είναι φοιτήτρια Ιατρικής και οπαδός της ομάδας του Σιατλ στο χόκεϊ επί πάγου. Στα τέλη του Οκτώβρη είχε πάρει την θέση της στην κερκίδα, πίσω από τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας, στο παιχνίδι κόντρα στον σύλλογο του Βανκούβερ.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, η νεαρή κοπέλα κατάφερε να διακρίνει ένα ύποπτο σημάδι στον αυχένα ενός ανθρώπου στο τεχνικό επιτελείο των φιλοξενούμενων του Μπράιαν Χάμιλτον. Τα πλέξιγκλας που χώριζαν την κερκίδα από τον πάγκο, της επέτρεπαν να έχει καλή οπτική επαφή.

Η διάγνωση που έκανε ήταν μελάνωμα και αποφάσισε ότι πρέπει να τον ενημερώσει πάση θυσία. Ενώ ο αγώνας ήταν εν εξελίξει, αυτό κάθε άλλο παρά εύκολο ήταν. Σκέφτηκε λοιπόν ένα τρικ, ώστε να του τραβήξει την προσοχή. Έγραψε στο κινητό της ένα μήνυμα, χτύπησε με το χέρι της το διαχωριστικό πλέξιγκλας και κατάφερε να γυρίσει ο Χάμιλτον και να το διαβάσει!

«Το σημάδι που έχεις στον λαιμό σου μπορεί να είναι κακοήθες μελάνωμα. Σε παρακαλώ πήγαινε στον γιατρό να το κοιτάξεις»!

Ο ίδιος αρχικά δεν την πίστεψε. Θεώρησε ότι ήταν φάρσα οπαδού των Σιατλ για να του αποσπάσει την προσοχή. Όταν επέστρεψε όμως στον Καναδά και επισκέφθηκε τον γιατρό έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις και πράγματι διαπίστωσε ότι ήταν κακοήθες μελάνωμα! Έκανε εγχείρηση, το αφαίρεσε και όταν την παραμονή Πρωτοχρονιάς η ομάδα του επέστρεψε στο Σιάτλ θέλησε να ευχαριστήσει την κοπέλα που κυριολεκτικά του έσωσε τη ζωή!

"The reason for the letter (today) was that I really wanted her to know her persistence and everything she did to get my attention, she saved my life." -Brian (Red) Hamilton pic.twitter.com/XQO2ZsEAtA