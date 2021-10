Αθανασιάδης: Η UEFA εγκωμιάζει τον Έλληνα τερματοφύλακα (vid)

Η UEFA μέσω Twitter αποθεώνει τον MVP της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League, Γιώργο Αθανασιάδη.

H εμφάνιση του Γιώργου Αθανασιάδη και η νίκη της Σέριφ Τιρασπόλ στη Μαδρίτη κόντρα στη Ρεάλ θα μνημονεύεται για πολύ καιρό ακόμα. Ο Έλληνας τερματοφύλακας έκανε το παιχνίδι της καριέρας του και αναδείχθηκε MVP της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League.

H UEFA το μεσημέρι της Τρίτης (12/10) μέσω Twitter υπενθύμισε τη φανταστική εμφάνιση του διεθνή τερματοφύλακα. «Τι βραδιά για τον Αθανασιάδη και τη Σέριφ Τιρασπόλ στο “Μπερναμπέου”» ανέφερε η λεζάντα της δημοσίευσης, η οποία περιλάμβανε βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Έλληνα τερματοφύλακα στη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας των πρωταθλητών Μολδαβίας.

What a night for Giorgos Athanasiadis & Sheriff at the Bernabéu 🚫 @FotclubSheriff | #UCL pic.twitter.com/VffCPQCd2v