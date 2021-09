Μίλαν - αφιέρωμα

Μίλαν

Η Μίλαν επιστρέφει… σπίτι της! Μια από τις μεγαλύτερες ομάδες του πλανήτη έμεινε στον… πάγκο για επτά χρόνια, αφού το τελευταίο της παιχνίδι… χάνεται τον Μάρτιο του 2014. Οι Ροσονέρι είναι ξανά στ’ αστέρια, η ομάδα που θάμπωσε με τις εμφανίσεις και τους τίτλους ετοιμάζεται να ζήσει στιγμές μαγικές. Η φανέλα είναι βαριά, οι τίτλοι πολλοί και οι αστεράτες στιγμές περισσότερες.

We are AC Milan, we are in the #UCL and this is our home



Noi siamo l'AC Milan, noi siamo in @ChampionsLeague e questa è casa nostra #BackHome #SempreMilan pic.twitter.com/JI2UnZovdu

— AC Milan (@acmilan) May 23, 2021

Ταξίδι στ΄ αστέρια παρά τις απώλειες!

Την περασμένη χρονιά ο εκτελεστικός διευθυντής της Μίλαν, Ιβάν Γκαζίδης, μίλησε για απώλειες 70 εκατ. από τους αγώνες της ομάδας. Χωρίς τα σωστά μέσα και τις πηγές να αναπληρωθούν αυτά τα ποσά η Serie A θα αντιμετωπίσει μία σειρά νέων προβλημάτων. Προβλήματα που οδήγησαν ιδιοκτήτες όπως τον Παλότα στην έξοδο και άλλους όπως τον Κομίσο να είναι τουλάχιστον ενοχλημένοι.

Ο Αντριάνο Γκαλιάνι που κάποτε 'έτρεχε' όλα τα σημαντικά θέματα στη Μίλαν είναι τώρα στη Μόντσα, ομάδα 2ης κατηγορίας και στέκεται στο πόσο πίσω μένουν οι Ιταλοί.

"Στις εποχές μου σίγουρα θα προσπαθούσαμε να πάρουμε τον Μέσι στη Μίλαν. Κρατήσαμε τον Φαν Μπάστεν όταν ο Κρόιφ τον ήθελε στη Μπαρτσελόνα. Εκείνη την περίοδο όμως οι ιταλικές ομάδες έβγαζαν τα περισσότερα χρήματα. Η Serie A ήταν τότε ο προορισμός των παικτών. Τώρα φοβάμαι πως δεν είναι. Το θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων μας κρατάει πίσω. Μείναμε πίσω διότι τα δικαιώματα για την Αγγλία και την Ισπανία πωλούνται πιο ακριβά. Σήμερα έβλεπα το Μόντσα - Κρεμονέζε με τον ιδιοκτήτη της Λιντς και τα έσοδα της Λιντς είναι ίδια με τη Μίλαν", σχολίασε.



Πηγαίνοντας να δει κανείς τα αστέρια του πρωταθλήματος. Είναι ο Ιμπραϊμοβιτς και από προπονητές ο Μουρίνιο αλλά και οι παίκτες που πήραν το Euro. Η αποχώρηση όμως παικτών όπως οι Λουκάκου και Ρονάλντο ήταν ισχυρό πλήγμα.



Η Μίλαν έχει καλύτερη ομάδα και με πιο βαθύ ρόστερ αναφορικά με πέρυσι. Μία Μίλαν με την τεχνική καθοδήγηση του Πιόλι που πήρε τη 2η θέση στο πρωτάθλημα και θα είναι στο Champions League. Η όλη διαδικασία δεν ήταν εύκολη και γενικά δεν είναι εύκολη. Όμως η Μίλαν άντεξε στην πίεση και θα είναι ξανά στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο μετά από οκτώ χρόνια.



Η τελευταία εμφάνιση της Μίλαν στο Champions League ήταν το 2013-2014. Τότε ήταν σε όμιλο με Μπαρτσελόνα, Άγιαξ και Σέλτικ. Στο τέλος οι Ροσονέρι βγήκαν πρώτοι στον όμιλό τους. Στα νοκ άουτ βρήκαν την ισχυρή Ατλέτικο Μαδρίτης που τους απέκλεισε με το μοναδικό γκολ τους να είναι από τον Κακά.



Η προσδοκία για τη Μίλαν είναι να βρει ξανά την ευρωπαϊκή της αίγλη. Η βασική 11άδα της δεν μπορεί να συγκριθεί με τότε βέβαια. Στη φετινή διοργάνωση Μίλαν, Λίβερπουλ, Πόρτο και Ατλέτικο Μαδρίτης είναι στον ίδιο όμιλο. Ομάδες που έχουν μεγάλες ποδοσφαιριστές ιστορίες. Είτε είτε το θαύμα της Κωνσταντινούπολης και είτε η ανάγκη για... εκδίκηση προηγούμενων ετών.

Σήμερα η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις Champions League είναι η Ρεάλ και την ακολουθούν οι Μίλαν και Λίβερπουλ. Η Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν η τελευταία χρονικά αντίπαλος της Μίλαν στο Champions League. Η Πόρτο επίσης είναι ποδοσφαιρικό σημείο αναφοράς.

Στη Μίλαν πάντως για την ευρωπαϊκή λίστα δεν μπήκαν οι Καστιγιέχο, Κόντι και Πελέγκρι. Στη λίστα θα είναι οι Ρέμπιτς, Ιμπραϊμοβιτς, Κεσί και Μπενασέρ. Ακόμα οι Τομόρι, Μπάλο-Τουρέ, Φλορέντσι, Τονάλι, Μπακαγιόκο, Μεσίας και Ζιρού. Επίσης ενώ ο Καστιγιέχο έμεινε εκτός επελέγη ο Μαλντίνι.

Οι ευρωπαϊκοί τίτλοι της Μίλαν