Το Μικρολίμανο «χορεύει» σε ρυθμούς Red Bull Art of Motion - Δύο Έλληνες στον τελικό του Σαββάτου!

Με ρεκόρ συμμετοχών και με ελληνική πρόκριση «έκλεισε» την Τετάρτη (07/07) η κορυφαία 18άδα του μεγάλου τελικού του Red Bull Art Of Motion 2021 που θα γίνει στον Πειραιά, το Σάββατο 10 Ιουλίου!

Ο κορυφαίος freerunning θεσμός επιστρέφει στην Ελλάδα, το Red Bull Art Of Motion 2021, έπειτα από απουσία τριών ετών και… πιάνει λιμάνι σε μια ολοκαίνουρια τοποθεσία, στο Μικρολίμανο. Εκεί, οι καλύτεροι αθλητές και καλύτερες αθλήτριες freerunning από όλον τoν κόσμο θα παρουσιάσουν τα καλύτερα tricks τους πάνω στα καταστρώματα δύο πανέμορφων ιστιοφόρων σκαφών, με στόχο το μεγάλο έπαθλο.

Την Τετάρτη (07/07) έλαβε χώρα ο Onsite Qualifier στην πλατεία Αλεξάνδρας, στον Πειραιά. Σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχών, πάνω από 120 freerunners αψήφησαν τον καυτό ήλιο και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να κερδίσουν την πολυπόθητη πρόκριση. Ύστερα από άπειρα tricks, runs και περίπλοκες φιγούρες που εντυπωσίασαν τους παρευρισκόμενους, η κριτική επιτροπή κατέληξε στους 3 αθλητές -τον Travis Verky, τον Έλληνα Ιωακείμ Θεοδωρίδη και τον Jarrod Luty- που ξεχώρισαν, συμπληρώνοντας έτσι και τη 18άδα του μεγάλου τελικού.

Αυτό σημαίνει ότι, εκτός από τον παγκοσμίου φήμης αθλητή και καμάρι της Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Κυρσανίδη, θα υπάρχει και δεύτερη ελληνική παρουσία φέτος στον τελικό, πράγμα που δείχνει ότι το επίπεδο των αθλητών στην Ελλάδα έχει ανέβει κατακόρυφα και αποδεικνύει ότι οι Έλληνες έχουν αγκαλιάσει το εντυπωσιακό αυτό άθλημα.

Στον τελικό του θεσμού οι 3 νικητές του Onsite Qualifier θα βρουν τους κορυφαίους έξι αθλητές και έξι αθλήτριες που έχουν προκριθεί μέσα από τον Online Qualifier, αλλά και τους τρεις καλύτερους του Red Bull Art Of Motion 2019.

Όλοι περιμένουν με αγωνία τον τελικό του θεσμού όπου η σπουδαία 18άδα θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό, κάνοντας τα πιο εντυπωσιακά άλματα, tricks και flips και προσφέροντας ένα μαγευτικό υπερθέαμα στους θεατές.

Θα καταφέρουν τα φαβορί να επιβεβαιώσουν τα προγνωστικά ή θα δούμε μεγάλες εκπλήξεις; Όλα θα φανούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου!

Με τη συνδιοργάνωση του Ο.Π.Α.Ν. του Δήμου Πειραιά

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΑ: Το Red Bull Art of Motion, με υποστηρικτές το WHAT'S UP της COSMOTE και τη MINI, θα μεταδοθεί ζωντανά στις 10 Ιουλίου από το MEGA και την COSMOTE TV στο κανάλι COSMOTE SPORT 6 HD.

www.redbullartofmotion.com & www.facebook.com/rbafm #redbullartofmotion

Υπό την αιγίδα υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.

