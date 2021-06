To Spetses Classic Yacht Regatta 2021 άνοιξε πανιά!

Από τις 25 έως τις 27 Ιουνίου τα πιο όμορφα και ιστορικά σκάφη των ελληνικών θαλασσών, συμμετείχαν στο Διεθνή Αγώνα Κλασσικών και Παραδοσιακών Σκαφών - Spetses Classic Yacht Regatta 2021 (SCYR) και κατέκλυσαν το θαλάσσιο χώρο των Σπετσών προσφέροντας υπέροχες εικόνες αλλά και έντονες ναυταθλητικές συγκινήσεις σε έναν αγώνα – θεσμό για τα δεδομένα της Μεσογείου.

Το Spetses Classic Yacht Regatta 2021 διοργάνωσε για μία ακόμη χρονιά, ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος υπό την αιγίδα του Δήμου Σπετσών με υποστηρικτή το Poseidonion Grand Hotel και την συμβολή του Ναυτικού Ομίλου Σπετσών. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, με τις νέες εγγραφές να φτάνουν το 20%, χαρίζοντας στο νησί τον αγωνιστικό παλμό που έχει συνηθίσει να προσφέρει η διοργάνωση όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμη και κάτω από αυτές τις συνθήκες, ηχηρή παρουσία στον αγώνα είχαν και σκάφη από το εξωτερικό, με την Οργανωτική Επιτροπή να κερδίζει ξανά το στοίχημα των διεθνών συμμετοχών. Ιδιαίτερη νότα έδωσε η παρουσία Ναυτοπροσκόπων απ΄όλα τα μέρη της Ελλάδας. Παράλληλα για μία ακόμη χρονιά ειδική έμφαση δόθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή σχετικά με θέματα αειφορίας και προστασίας του Θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή με το Welcome Party on Board X Moët & Chandon και με kick off event στο Nikki Beach ενώ συνεχίστηκε στο θαλάσσιο στίβο ανάμεσα στο νησί και τις ακτές της Αργολίδας, όπου έγιναν ιστιοδρομίες για κλασσικά σκάφη, παραδοσιακά σκάφη, παραδοσιακές λέμβους και οικογενειακές λέμβους-dinghies. Δυστυχώς ο αέρας δεν έκανε το χατίρι των συμμετέχοντων, ωστόσο κατάφεραν και τις τρεις μέρες να στηθούν οι θαλάσσιοι στίβοι και να διεξαχθούν οι ιστιοδρομίες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Regatta, οι Χρυσοί Χορηγοί της διοργάνωσης, Moët & Chandon και Belvedere, δημιούργησαν ειδικά διαδραστικά activations για τους ιστιοπλόους.

H Moët & Chandon ως περήφανος Χρυσός Χορηγός, πρόσθεσε μερικά ακόμη ναυτικά μίλια στη μακρόχρονη ιστορία της ως λάτρης και υποστηρικτής του συναρπαστικού κόσμου της ιστιοπλοΐας. Από το Welcome Party on Board μέχρι και την τελευταία απονομή πριν τη δύση του ηλίου κάθε αγωνιστικής ημέρας, οι χρυσές σταγόνες της πιο αγαπημένης σαμπάνιας στον κόσμο δρόσιζαν και επιβράβευαν πληρώματα και επισκέπτες δημιουργώντας μοναδικές εμπειρίες.

Παράλληλα, η Belvedere Vodka εγκαινίασε την παρουσία της στην Ρεγκάτα μυώντας καλεσμένους και ιστιοπλόους στην μαγεία της φύσης και τη δύναμη της απλότητας όπως αποτυπώνεται στην νέα της καμπάνια Made with Nature.

Το Σάββατο βράδυ στην πλατεία Ποσειδωνίου έγιναν οι απονομές για τους νικητές ημέρας με την Garmin Greece να δωρίζει το Marq Captain, στην πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, Λίζα Σταθάτου, με τον Ολυμπιονίκη της ιστιοπλοίας Παύλο Καγιαλή να πραγματοποιεί την απονομή.

Την Κυριακή, μετά τη λήξη του αγώνα, ακολούθησε η κεντρική απονομή των νικητών της γενικής κατάταξης σε όλες τις κατηγορίες, στον προαύλιο χώρο της ιστορικής εκκλησίας του Αγ. Νικολάου, όπου στις 3 Απριλίου είχε υψωθεί η σημαία της Ελληνικής Επανάστασης.

Η Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, Λίζα Σταθάτου, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι που καταφέραμε να φέρουμε εις πέρας μία τόσο απαιτητική διοργάνωση, όπως είναι το Spetses Classic Yacht Regatta, κάτω από δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες. Η ομαδική και εντατική δουλειά ήταν το κλειδί για να μη χαθεί τίποτα από την αίγλη ενός αγώνα που συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων της Μεσογείου.»

Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας, Πρόεδρος του ΝΟΕ, δήλωσε: «Η πιο ξεχωριστή ρεγκάτα στην Ελλάδα έδωσε ξανά το στίγμα της, συγκεντρώνοντας τα ομορφότερα και ιστορικότερα σκάφη των ελληνικών θαλασσών, σε μία διοργάνωση που στέφθηκε από επιτυχία, πέραν των προσδοκιών. Το μοναδικό θέαμα που προσφέρει διαχρονικά η ρεγκάτα, παρέμεινε αμείωτο και τη φετινή χρονιά και θα ήθελα να ευχαριστήσω με θέρμη όσους συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα»

Η εταιρεία ποτών ΑΜΒΥΞ συνεχίζει να στηρίζει για τέταρτη χρονιά με υπερηφάνεια το θεσμό, με δυο εμβληματικές μάρκες οι οποίες έρχονται να υπογραμμίσουν την αποστολή αυτής της σημαντικής διοργάνωσης τονίζοντας το ευ αγωνίζεσθε και την ομαδικότητα, αξίες παγκόσμιες και διαχρονικές.

Η Moët & Chandon στηρίζει το θεσμό όχι μόνο γιατί είναι στο DNA της μάρκας να στηρίζει την αριστεία, την επιτυχία, τις πρωτιές αλλά και ειδικότερα γιατί εδώ και αιώνες, από το 1743, είναι η σαμπάνια των νικητών, των μεγάλων στιγμών αλλά και του savoir-faire. Ως Χρυσός Χορηγός του Spetses Classic Yacht Regatta 2021, η κορυφαία και αγαπημένη σαμπάνια στον κόσμο, η Moët & Chandon, μοιράζεται ένα πρωτοποριακό όραμα με αυτό το εμβληματικό άθλημα, το οποίο είναι η επιτομή του κομψού επιτεύγματος και της διαρκούς επιδίωξης της νίκης.

Η Belvedere καθιέρωσε ένα νέο πρότυπο αριστείας εγκαινιάζοντας πρώτη την κατηγορία της super-premium βότκας. Μια παράδοση παρασκευής βότκας με ιστορία 600 ετών, σε ένα από τα μακροβιότερα πολωνικά αποστακτήρια που χρονολογείται από το 1910. Η Belvedere προσφέρει υψηλής ποιότητας, απολύτως φυσικά προϊόντα που έχουν δύο πολύ απλά συστατικά: πολωνική σίκαλη και καθαρό νερό. Καθώς παρασκευάζεται από 100% πολωνική σίκαλη και νερό από το ιδιόκτητο φυσικό πηγάδι του αποστακτηρίου, η Belvedere είναι απολύτως φυσικό απόσταγμα χωρίς κανένα χημικό πρόσθετο ή προσθήκη ζάχαρης. Η Belvedere πρεσβεύει την ποιότητα και όχι την ποσότητα – ασυμβίβαστη ποιότητα, ξεχωριστή γεύση και απολύτως φυσικά συστατικά. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

Το ιστορικό Poseidonion Grand Hotel, που κάθε χρόνο είναι το κέντρο επιχειρήσεων, ήταν και φέτος Μέγας Υποστηρικτής, αλλά και αθλοθέτης των βραβείων Concours d’Elegance, για τα πιο καλοδιατηρημένα και αυθεντικά σκάφη.

Η Julius Baer, ως η πιο αναγνωρισμένη ομάδα οικονομικής διαχείρισης από την Ελβετία, που προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διεθνώς από τους ικανότερους εμπειρογνώμονες, ήταν financial partner της διοργάνωσης.

Χορηγός του αγώνα ήταν η BWIN, το μεγαλύτερο brand παγκοσμίως στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών και του αθλητικού στοιχηματισμού, που προσφέρει μοναδικές υπηρεσίες με την εξελιγμένη τεχνολογική του πλατφόρμα.

Επίσημος e-mobility partner της διοργάνωσης ήταν η Kosmoride, το μοναδικό εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων αποκλειστικά για e-Bikes στην Ελλάδα.

Υποστηρικτής της διοργάνωσης ήταν το πολυτελές Amanzoe καθώς και το Nikki Beach Resort & Spa, όπου φιλοξένησε τους δημοσιογράφους της διοργάνωσης.

Η Sebago που δίνει έμφαση στο σεβασμό προς την τέχνη της χειροποίητης κατασκευής παπουτσιών, πρόσφερε τα παπούτσια της επιτροπής αγώνων, όπως και η Salty Bag, η οποία έραψε τις skippers’ bags των αγώνων Tritone από επαναχρησιμοποιούμενα πανιά ιστιοπλοΐας με μηνύματα αειφορίας, προωθώντας το οικολογικό μήνυμα της διοργάνωσης. Υποστηρικτής αντηλιακής προστασίας ήταν η Intermed με τη σειρά “Luxurious Suncare”, ενώ υποστηρικτής μεταφορών, η Hellenic Seaways.

Το Γραφείο Τύπου και τη Διαχείριση των Χορηγών ανέλαβε η εταιρεία Communication Lab και η Δρ. Μαρίνα - Λύδα Κουταρέλλη.