Παίκτης του κρίκετ έσπασε μετά από δική του προσπάθεια το τζάμι του αυτοκινήτου του! (vid & pic)

Απίστευτο περιστατικό σε αγώνα κρίκετ στην Αγγλία με έναν παίκτη να σπάει έπειτα από δική του προσπάθεια το τζάμι του αυτοκινήτου του που ήταν παρκαρισμένο έξω από το γήπεδο!

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Illingworth St Mary's με την Sowerby's St Peter's με πρωταγωνιστή τον Ασίφ Αλί.

Ο τελευταίος βρήκε το μπαλάκι με το μπαστούνι πολύ άτσαλα και δυνατά με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει εκτός γηπέδου.

Για κακή του τύχη, το μπαλάκι κατέληξε στο πάρκινγκ, κάνοντας θρύψαλα το πίσω τζάμι του δικού του αυτοκινήτου!

Μόλις το αντιλήφθηκε, ο Αλί έπιασε το κεφάλι του και στηρίχθηκε στο μπαστούνι του, μη μπορώντας να πιστέψει την ατυχία που τον βρήκε!

That moment when you hit a massive six only for it crash through your own car windscreen



Sound on to hear the smash pic.twitter.com/FNjRMic9U5