Συμβολική Σκυταλοδρόμια για τα 10 χρόνια Spetses Mini Marathon και τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Το Spetses Mini Marathon, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αθλητικούς θεσμούς της χώρας και ορόσημο για την τοπική κοινότητα των Σπετσών, γιορτάζει φέτος τα δέκα χρόνια από την ίδρυσή του.

Μία δεκαετία γεμάτη σπουδαίες διοργανώσεις και δράσεις, που γέννησαν μεγάλες συγκινήσεις και κατόρθωσαν να αναδείξουν τις αυθεντικές αξίες του αθλητικού ιδεώδους, γεμίζοντας με παλμό το πανέμορφο νησί των Σπετσών.

Με φόντο τους εορτασμούς για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και με συνείδηση του σημασιολογικού βάρους που φέρει για τις Σπέτσες αυτή η επέτειος, το Spetses Mini Marathon διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία μία σκυταλοδρομία από την Αθήνα μέχρι τις Σπέτσες, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και με τη συνεργασία της επιτροπής «Σπέτσες 2021», στην οποία συμμετείχαν κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού καθώς και άνθρωποι που έχουν τιμήσει με τη συμμετοχή τους προηγούμενες διοργανώσεις του Spetses Mini Marathon.

Η εκκίνηση δόθηκε την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 από την Υφυπουργό Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, το Δήμαρχο Σπετσών Παναγιώτη Λυράκη, το Γενικό Συντονιστή του ΟΑΚΑ Κωνσταντίνο Χαλιορή και ο πρώτος ποδηλάτης, ο πρωταθλητής τριάθλου Γρηγόρης Σουβατζόγλου, παρέλαβε το κλαδί ελιάς και την Σπετσιώτικη σημαία που στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νησί των Σπετσών. Στην ιδιαίτερα απαιτητική διαδρομή συμμετείχαν ο πρωταθλητής Μαραθωνίου Κωνσταντίνος Γκελαούζος (Arla Protein Team), ο Παραολυμπιονίκης Μάκης Καλαράς (Herbalife Nutrition Team), οι Ολυμπιονίκες Κλέλια και Άννη Πανταζή, ο Ετεοκλής Παύλου, ο πρωταθλητής κολύμβησης Δημήτρης Κουλούρης, η πρωταθλήτρια τριάθλου Τζένη Μπουλμέτη (Skoda Team Greece), ο ηθοποιός Ρένος Ρώτας, με τον ambassador της Team Garmin Greece, Γιάννη Δρυμωνάκο να διανύει τα τελευταία 3χλμ κολυμπώντας και παραδίδοντας το κλαδί ελιάς με πανηγυρικό τρόπο στις Σπέτσες, όπου συνεχίστηκε η σκυταλοδρομία με τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας των Σπετσιωτών εθελοντών αλλά και φίλων και χορηγών του θεσμού, που έχουν τιμήσει με τη συμμετοχή τους όλα αυτά τα χρόνια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, οχήματα της Kosmocar ανάμεσά τους και αμιγώς ηλεκτρικά, συνόδευσαν τη σκυταλοδρομία και συντόνισαν την εύρυθμη διεξαγωγή της, φροντίζοντας για την ασφάλεια και τον ανεφοδιασμό των συμμετεχόντων.

Αθλητές και συμμετέχοντες φόρεσαν την επετειακή μπλούζα του Spetses Mini Marathon, που σχεδιάστηκε από την Under Armour, ειδικά για την περίσταση.

H Υφυπουργός κα Ζαχαράκη δήλωσε σχετικά: «Με ιδιαίτερη χαρά το Υπουργείο Τουρισμού στηρίζει ενεργά ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα στην χώρα μας, θεσμό πλέον με ιδιαίτερη σημασία τόσο για τις Σπέτσες όσο και για ολόκληρη την χώρα. Ένα γεγονός μέσω του οποίου προωθούνται και εμπεδώνονται οι κλασικές αξίες του αθλητισμού, της ευγενούς άμιλλας και του ευ αγωνίζεσθαι, όπως αυτές γεννήθηκαν στην πατρίδα μας, αλλά συνάμα αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία προβολής και γνωριμίας με την ιδιαίτερη ιστορία και παράδοση των Σπετσών. Η συμπλήρωση δε, 10 χρόνων για την διοργάνωση, μέσα σε μία χρονιά κατά την οποία αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερες αντιξοότητες, μας γεμίζει όλους με υπερηφάνεια και μας εμπνέει με αισιοδοξία για το μέλλον. Το Υπουργείο Τουρισμού δίνει το παρών και θέλω να επιβεβαιώσω για ακόμη μία φορά την υποστήριξή μας προς τον θεσμό, με συνέπεια και πράξεις, τονίζοντας την ανάγκη παγίωσής του και -γιατί όχι- διεύρυνσής του στο μέλλον.»

Η πρόεδρος και ιδρύτρια του Spetses Mini Marathon, Μαρίνα Κουταρέλλη δήλωσε: «Μία δράση που κουβαλά τόσο βαρυσήμαντους συμβολισμούς, δεν μπορεί παρά να μας γεμίζει με υπερηφάνεια αλλά και πολλή χαρά για την θερμή ανταπόκριση του Υπουργείου Τουρισμού και την αρωγή του «Σπέτσες 2021»- ελπίζουμε να το επιτρέψουν οι συνθήκες και να σας καλωσορίσουμε όλους στις Σπέτσες τον Οκτώβριο για το επετειακό Spetses mini Marathon.»

Ο Δήμαρχος Σπετσών, Παναγιώτης Λυράκης δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που έχουμε συμβάλλει και ‘μείς ως Δήμος, εθελοντές και τοπικές επιχειρήσεις στην υλοποίηση του Spetses Mini Marathon.»

Η Ευγενία Φραγκιά, αντιδήμαρχος Σπετσών και πρόεδρος της επιτροπής «Σπέτσες 2021» δήλωσε: «Στόχος μας είναι να κρατήσουμε ζωντανές τις μνήμες του ένδοξου παρελθόντος των Σπετσών και με αυτές να φωτίσουμε το μέλλον! Τέτοιου είδους εκδηλώσεις είναι που τιμούν την ιστορία και χαιρόμαστε διπλά να συμπεριλαμβάνονται στον εορταστικό μας προγραμματισμό.»

Χορηγοί της διοργάνωσης ήταν:

Το Arla PROTEIN, μία πρωτοποριακή σειρά γευστικών προϊόντων, με φυσική πρωτεΐνη και χαμηλά λιπαρά, που αποτελούν έναν εύκολο και υγιεινό τρόπο ενίσχυσης του οργανισμού μετά την άσκηση. Η DHL, ο ηγέτης των διεθνών ταχυμεταφορών που με την αξιοπιστία και την ταχύτητά της φρόντισε να βρίσκεται στο νησί έγκαιρα όλο το απαραίτητο υλικό του αγώνα. Η HERBALIFE NUTRITION, επίσημος υποστηρικτής διατροφής της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας και κορυφαία εταιρεία στο χώρο της διατροφής. Η Melissa, που είναι σταθερά 10 χρόνια χορηγός του Spetses mini Marathon, με τα ζυμαρικά Melissa Ολικής Άλεσης, μια ακόμα καινοτομία της Melissa, τα οποία παράγονται από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού, αποτελούν πηγή φυτικών ινών και είναι ιδανικά για μια ισορροπημένη διατροφή. Beauty Partner ήταν η εταιρεία Biotherm, επίσης σταθερός χορηγός του Spetses mini Marathon, που φρόντισε για την αντιηλιακή προστασία των συμμετεχόντων, παρέχοντας μια σειρά από καινοτόμα -σε τεχνολογία και υφή- φυσικά προϊόντα. H σύνθεσή τους περιέχει την ευεργετική δύναμη του μοναδικού συστατικού Life Plankton™, που αναβλύζει στα Γαλλικά Πυρηναία Όρη. Η GARMIN, με τα state of the art τεχνολογικά προϊόντα αθλητισμού, ήταν ο Timing Sponsor της σκυταλοδρομίας. Χορηγός αθλητικού υλικού ήταν η Under Armour, κορυφαίο brand αθλητικού εξοπλισμού και ρουχισμού.

Και τέλος, η εταιρία Kosmocar ήταν ο Official Mobility Partner της διοργάνωσης και με έναν υπερσύγχρονο στόλο οχημάτων Volkswagen, Audi και Skoda, εκ των οποίων 4 αμιγώς ηλεκτρικά, συνόδευσε τους αθλητές σε όλη τη διάρκεια της σκυταλοδρομίας.

Τη διοργάνωση στήριξαν οι:

Η BIC®, κορυφαία εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των γραφικών, αναπτήρων, ξυριστικών και καλσόν και αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής εκατομμυρίων καταναλωτών παγκοσμίως. η Intermed, βιομηχανία του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, που στήριξε τον αγώνα με τα κορυφαία αντισηπτικά της Reval hand gel. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, που φρόντισε για τη σωστή ενυδάτωση των αθλητών. Ο Μακεδονικός Χαλβάς, που χάρισε δύναμη και ενέργεια σε όλους, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ με τα αγαπημένα προϊόντα της ελληνικής οικογένειας που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, την ασφάλεια, τη νοστιμιά και τη θρεπτικότητά τους, η GU Energy και ο όμιλος ΒΙΟΑΤΡΙΚΗ.

Media Partner της διοργάνωσης ήταν η INNEWS και χορηγοί επικοινωνίας η Liquid Media & το HELLO.