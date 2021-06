Καντέ: Ο Ζούμα τον σήκωσε ψηλά σαν παιδάκι για να δει την απονομή! (vid)

Ο Κερτ Ζούμα δεν ήθελε να βλέπει τον Ενγκολό Καντέ να ταλαιπωρείται στους πανηγυρισμούς την στιγμή της απονομής του Champions League και τον σήκωσε ψηλά για να μπορέσει να βλέπει αλλά και να φανεί προς τον κόσμο!

Ο βραχύσωμος Καντέ, προφανώς δεν θα νοιαζόταν αν τον έκρυβαν όλοι οι υπόλοιποι συμπαίκτες του από τις κάμερες τη στιγμή που ο Αθπιλικουέτα σήκωσε ψηλά στον λονδρέζικο ουρανό το τρόπαιο του Champions League.

Ο Ζούμα, όμως, ήθελε να τον βοηθήσει ν' απολαύσει τη στιγμή και φυσικά να φανεί όσο πραγματικά του άξιζε, αφού γι' ακόμα μια φορά πρωταγωνίστησε όντας παντού στον αγωνιστικό χώρο.

Ο συμπατριώτης του αμυντικός, τον έπιασε από την πλάτη και τον σήκωσε ψηλά για να δει το τρόπαιο και να φανεί πάνω από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Μάλιστα, τον είχε πάρει αγκαλιά και στη λήξη του αγώνα, μεταφέροντάς τον έτσι στο γήπεδο!

Kurt Zouma is a Chelsea legend just for this hahahahaha

pic.twitter.com/yWX5Onckyl