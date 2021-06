Μάουντ: Το μεγαλείο της ασίστ του στον Χάβερτς από την κατάλληλη γωνία (vid)

Ο Μέισον Μάουντ κατόρθωσε όντας από τα 6 του χρόνια στην Τσέλσι να βγάλει την ασίστ για την κατάκτηση του Champions League και η μπαλιά στον Χάβερτς ήταν κάτι παραπάνω από ιδανική...

Ο Μάουντ στο φινάλε του τελικού του περασμένου Σαββάτου πήρε το τρόπαιο κι άρχισε να τρέχει όπως το έκανε ο Ντιντιέ Ντρογκμπά πίσω στο 2012, στο Μόναχο.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός που πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, κατάφερε να βγάλει την ασίστ στον Κάι Χάβερτς για το γκολ απέναντι στην Σίτι.

Μια συγκεκριμένη λήψη αποτυπώνει την ιδανική μπαλιά με το φάλτσο που έφτασε ακριβώς εκεί που έπρεπε για τον Γερμανό συμπαίκτη του...

Look at Mount’s pass from this angle pic.twitter.com/houUO7A7DZ