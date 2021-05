Μίλαν – Champions League: Αποθέωση και show με καπνογόνα έξω από τα γραφεία (vid)

Μερίδα οπαδών της Μίλαν έκαναν τη... νύχτα μέρα έξω από τα γραφεία του κλαμπ, αποθεώνοντας τον Πάολο Μαλντίνι και τη διοίκηση για την επιστροφή του κλαμπ στο Champions League.

. Μέχρι τότε, οι αποθεωτικές υποδοχές και οι φαντασμαγορικές ατμόσφαιρες που επιφύλασσαν οι οπαδοί στην ομάδα αφορούσαν μια μεγάλη νίκη, μία πρόκριση, ορισμένες φορές και την κατάκτηση της κούπας με τα μεγάλα αυτιά.

Επτά χρόνια μετά, μόνο και μόνο η επιστροφή στα «αστέρια», στη διοργάνωση που ανήκουν οι Ροσονέρι, έβγαλε τους τιφόζι στους δρόμους και συγκεκριμένα έξω από τα γραφεία του κλαμπ, για να εκδηλώσουν με τον δικό τους τρόπο το «ευχαριστώ» μετά την επάνοδο του κλαμπ στην κορυφαία διασυλλλογική διοργάνωση.

Με καπνογόνα, συνθήματα και αποθέωση προς τους Πάολο Μαλντίνι και Φρέντερικ Μασάρα (αθλητικός διευθυντής), τα μέλη της Curva Sud χάρισαν φοβερό θέαμα και ο Μαλντίνι με τη σειρά του δήλωσε ότι αυτή είναι μόνο η αρχή της επιστροφής του κλαμπ στις ένδοξες εποχές.

Raduno dei tifosi del #Milan in sede per ringraziare il club per il ritorno in #Champions

Escono #Maldini #Massara a salutare @MilanNewsit pic.twitter.com/cbo1DgiErG