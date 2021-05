Ρεάλ: Δύο κρούσματα κορονοϊού, κίνδυνος να αποκλειστεί αν βρεθεί τρίτο!

Δύο κρούσματα κορονοϊού βρέθηκαν στη Ρεάλ, με τους Μαδριλένους να κινδυνεύουν να μείνουν εκτός playoffs, αν εμφανιστεί και τρίτο.

Μεγάλο πρόβλημα στη Ρεάλ ενόψει των playoffs της Liga Endesa. Δύο παίκτες των Μαδριλένων (Ρέγιες και Αμπάλδε) βρέθηκαν θετικoί στον κορονοϊό. Mε αυτά τα δεδομένα που ισχύουν μέχρι στιγμής, το ματς θα γίνει απόψε.

Όμως αν τα κρούσματα φτάσουν τα 3, τότε θα αναβληθεί η αναμέτρηση και η ομάδα του Λάσο θα χάσει το πρώτο ματς με την Γκραν Κανάρια, αφού βάση του πρωτοκόλλου του πρωταθλήματος στη χώρα, μια ομάδα με τρία κρούσματα δεν επιτρέπεται να αγωνιστεί.

Επιπλέον μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργεί το γεγονός πως το Game 2 είναι προγραμματισμένο για τις 2 Ιουνίου και έτσι δεν υπάρχει περιθώριο να μπορέσει να κατέβει στο 2ο ματς, αν έχει 3 κρούσματα.

Μια ομάδα που δεν κατεβαίνει σε 2 παιχνίδια λόγω 3 κρουσμάτων, τότε μένει εκτός συνέχειας της Liga Endesa σύμφωνα με τους κανόνες της λίγκας, αφού η σειρά είναι best of three.