Roland Garros: Με το δεξί ο Φέντερερ στην επιστροφή του στο Παρίσι (vid)

Ο Ρότζερ Φέντερερ προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Roland Garros κερδίζοντας με 3-0 σετ τον Ντένις Ιστόμιν.

Πέρασαν δύο χρόνια (487 ημέρες για την ακρίβεια) από τότε που ο Ρότζερ Φέντερερ αγωνίστηκε στο Roland Garros και η παρουσία του σήμερα στο κεντρικό κορτ, θύμησε παλιές καλές εποχές…

Ο Ελβετός αντιμετώπισε τον Ντένις Ιστόμιν σε ένα ματς… γερόλυκων, (39 ο Ελβετός, 34 ο Ιστόμιν) και κατάφερε να κερδίσει με 3-0 σετ (6-2, 6-4, 6-3) σε μία ώρα και 33 λεπτά , για να πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του γκραν σλαμ.

Like he never left



487 days after his last Grand Slam match, @rogerfederer is back with an impressive 6-2, 6-4, 6-3 win over Istomin! #RolandGarros pic.twitter.com/1mHdFpeh7b