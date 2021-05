Ο Ρόουζ με ένα βλέμμα τα είπε όλα για τον τραγικό Ραντλ! (pics & vid)

Οι Νικς έχασαν πάλι από τους Χοκς, ο Ραντλ συνεχίζει τον καθοδικό του δρόμο και ο Ρόουζ με ένα βλέμμα τα είπε όλα.

Οι Χοκς είναι ένα βήμα πριν την πρόκριση, νικώντας τους Νικς με 113-96 και πηγαίνοντας την σειρά στο 3-1. Το στοιχείο που ξεχωρίζει σε αυτή την σειρά, είναι ένα και είναι πλέον πολύ προφανές. Ο Ραντλ είναι κακός.

Ο παίκτης των Νικς, βγήκε πιο βελτιωμένος παίκτης του ΝΒΑ και από τότε που πήρε το βραβείο, κατέρρευσε κυρίως πνευματικά. Είναι κακός στα playoffs και τα μίντια τον... καίνε. Και πως αλλιώς. Στο τελευταίο παιχνίδι είχε 23 πόντους, όντας πάλι εξαιρετικά άστοχος, με 7/19 σουτ. Στα playoffs έχει 16,8 πόντους, με το πολύ κακό 26,9% στα δίποντα, 5 λάθη και ένα αντιαθλητικό φάουλ, στατιστικά που φαντάζουν απαγορευτικά, για την ομάδα του να προσπαθήσει το κάτι παραπάνω. Οι Νικς τον έχουν ανάγκη και εκείνος δεν μπορεί να είναι αντάξιος των προσδοκιών.

Και αν κάποιος δεν πιστεύει εμάς, μπορεί να πιστέψει τον Ντέρικ Ρόουζ. Ο έμπειρος άσος που κουβαλά την ομάδα του μόνος του, δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με τον συμπαίκτη του και το έδειξε εκεί που οι άλλοι τον συνέχαιραν. Ο Ραντλ έκανε ένα αντιαθλητικό φάουλ και πήγε στον πάγκο με τους υπόλοιπους να δίνουν το χέρι τους.

Ο Ρόουζ ήταν πίσω και η κάμερα τον έπιασε να κοιτάει απογοητευμένος τον συμπαίκτη του. Ο DRose είναι ο πιο έμπειρος της ομάδας του, ξέρει το πρέπει να έχει και ο ίδιος και οι συμπαίκτες του, για να πάνε ένα βήμα παρακάτω και όσο δεν το βλέπει, δεν θα το ανεχτεί.

Derrick Rose just stares at Julius Randle as his teammates high-five him after committing a flagrant foul.



Rose is fed up. 😤 pic.twitter.com/IvfHvUWE8p May 30, 2021

D-Rose looking at Julius Randle this whole playoff series: pic.twitter.com/OywqPWYMzB — Real Recognize Real (@LADMookiewood) May 30, 2021

Julius Randle won MIP and then turned into this pic.twitter.com/FgOC4pW1k1 — Dialed in Detroit (@DialedInDetroit) May 30, 2021

Julius Randle next season on Shangai Sharks pic.twitter.com/U6TmT811ph May 30, 2021