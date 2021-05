Η Τσέλσι είναι η περηφάνια του Λονδίνου! (pic)

Αυτή τη στιγμή ολόκληρη η Ευρώπη είναι μπλε κι όχι μονάχα το Λονδίνο, ωστόσο, τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν υπάρχει αμφιβολία για το αφεντικό της αγγλικής πρωτεύουσας.

Η Τσέλσι αναρριχήθηκε στην κορυφή της Ευρώπης κατακτώντας το δεύτερο Champions League της ιστορίας της, το πρώτο έπειτα από το 2012 και το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο έπειτα από μια διετία, έχοντας να επιδείξει και το Europa League του 2019.

Οι «μπλε» είναι η ομάδα του Λονδίνου που κατέκτησε τελευταία και τόσο τις κούπες από τις δύο διοργανώσεις της UEFA, όσο και το πρωτάθλημα της Premier League αλλά και το LeagueCup Αγγλίας!

Το Κύπελλο της έχει ξεφύγει αφού η Άρσεναλ το έκανε δικό της το 2020 στον μεταξύ τους τελικό στο άδειο «Γουέμπλεϊ» το περασμένο καλοκαίρι...

