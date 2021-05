Ο Γκουαρδιόλα ξόδεψε 1,2 δις. ευρώ αλλά πάλι δεν κατέκτησε το Champions League (pic)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα και η διοίκηση της Σίτι παρά το γεγονός ότι έχουν ξοδέψει πολλά εκατομμύρια ευρώ για να κατακτήσουν το Champions League δεν το έχουν καταφέρει έως τώρα.

Η Μάντσεστερ Σίτι έφτασε για πρώτη φορά φέτος στον τελικό του Champions League. Το όνειρο των «πολιτών» αλλά και του Πεπ Γκουαρδιόλα να σηκώσουν την κούπα με τα μεγάλα «αυτιά» ήταν κοντά.

Ωστόσο, η Τσέλσι του Τόμας Τούχελ δεν επέτρεψε στους «πολίτες» να γευτούν την χαρά της επιτυχίας και έτσι ο Ισπανός προπονητής της Σίτι, έμεινε με άδεια χέρια.

Ο Γκουρδιόλα από τη μέρα που αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα όσα χρήματα και αν έχει ξοδέψει τόσο με την Μπάγερν Μονάχου όσο και με την Σίτι, δεν έχει καταφέρει να φτάσει ξανά στην κορυφή της Ευρώπης.

Τελευταία φορά που κατέκτησε το Champions League ήταν τη σεζόν 2010/11, όταν ήταν προπονητής της Μπαρτσελόνα. Εκτοτε έχουν περάσει 10 ολόκληρα χρόνια χωρίς να το κατακτήσει...

Οχι μόνο αυτό αλλά ο Πεπ έχει ξοδέψει 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ -σύμφωνα με το «ESPN»- αλλά στο τέλος δεν είδε τους κόπους του να ανταμείβονται. Η διοίκηση της Σίτι, έκανε κάθε επιθυμία του πραγματικότητα. Έφερνε στο «Έτιχαντ» κάθε ποδοσφαιριστή που ζητούσε αλλά ακόμη κι έτσι δεν κατάφερε να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης κι ας έφτασε πολύ κοντά.

