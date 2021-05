Ο Ίρβινγκ πάτησε με... μίσος το logo των Σέλτικς (vid)

Ο Καϊρί Ίρβινγκ δεν έδειξε και την... καλύτερη συμπεριφορά στην πρώην ομάδα του, πατώντας με μίσος το logo των Σέλτικς.

Μετά το τέλος του αγώνα στο «TD Garden» όπου οι Νετς επικράτησαν εύκολα των Σέλτικς και έκαναν το 3-1 στη σειρά, ο Καϊρί Ίρβινγκ «αποχαιρέτησε» με το δικό του τρόπο τη φετινή σεζόν στη Βοστόνη.

Συγκεκριμένα, και ενώ χαιρετούσε τους συμπαίκτες του, πήγε πάνω από το logo των Σέλτικς και το πάτησε με... μίσος! Μάλιστα μετά το τέλος, ένας φίλος της ομάδας του... πέταξε μπουκάλι με νερό, με τον ίδιο να κάνει λόγο για «ζωολογικό κήπο» στη συνέντευξη Τύπου.

Η αλήθεια είναι ότι πολύ δύσκολα θα επιστρέψει η σειρά στη Βοστόνη καθώς η ομάδα του Μπρούκλιν χρειάζεται άλλη μια νίκη για να πάρει το εισιτήριο των ημιτελικών της Ανατολής.

Kyrie appeared to step on the Boston logo as he greeted his teammates at half court postgame.



(via @yornoc74) pic.twitter.com/thcXjX15He