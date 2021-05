Ο Μπάρκλεϊ είπε ότι ο Χάρντεν είναι καλύτερος στο «1on1» και ο Σακίλ αποχώρησε από το στούντιο! (vid)

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ κατάφερε να κάνει έξω φρενών τους Σακίλ και Κένι Σμιθ στο στούντιο, λέγοντας ότι ο Τζέιμς Χάρντεν είναι ο καλύτερος στο «ένας εναντίον ενός» που έχει δει ποτέ!

Επικές αντιδράσεις προκάλεσαν τα λεγόμενα του Τσαρλς Μπάρκλεϊ κατά τη διάρκεια της εκπομπής του ΤΝΤ.

Συγκεκριμένα και λίγο μετά τη νίκη των Νετς στη Βοστόνη με την οποία έκαναν το 3-1 στη σειρά, ο «Chuck» είπε χαρακτηριστικά: «Ίσως να είναι ο καλύτερος παίκτης που έχω δει ποτέ μου στο 'ένας εναντίον ενός'. Μην με πείτε τρελό, δεν είναι τόσο καλός όσο ο Μάικλ (σ.σ. Τζόρνταν) και ο Κόμπι (σ.σ. Μπράιαντ) αλλά μπορεί να σκοράρει τρίποντο όποτε θέλει, μπορεί να κάνει ντράιβ ενώ είναι και πολύ καλός στις ελεύθερες βολές».

Εκείνη τη στιγμή οι Σακίλ Ο' Νιλ και Κένι Σμιθ άρχισαν τις... επικές τους αντιδράσεις γυρίζοντας την πλάτη του στον Μπάρκλεϊ, αλλά εκείνος συνέχισε ακάθεκτος: «Όπως είναι το ματς σήμερα είναι ο καλύτερος στο 'ενας εναντίον ενός' που έχει δει».

Ο απηυδισμένος, εκείνη τη στιγμή Σακίλ, τον ρώτησε: «Είπες ότι είναι ο καλύτερος που έχει δει ποτε; Αυτόν τον τίτλο χρησιμοποίησες; Κάποιες φορές λες τα πιο ηλίθια πράγματα» και αμέσως μετά σηκώθηκε να φύγει από το στούντιο!

“You say the dumbest things sometimes.” @SHAQ almost walked off the set after this Chuck take. pic.twitter.com/X24yLrU96C