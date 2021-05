Ντόντσιτς: Έξαλλος με την εικόνα των Μάβερικς! (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς είδε την ομάδα του να γνωρίζει τη συντριβή στο Ντάλας και τα... έβαλε με τον εαυτό του!

Κατά τη διάρκεια του αγώνα με του Κλίπερς και ενώ η ομάδα του Λος Άντζελες είχε «χτίσει» διαφορά 20 πόντων, ο σούπερ σταρ των Μάβερικς δεν... άντεξε!

Δεν μπορούσε να βλέπει αυτό το θέαμα της ομάδας, ενώ ήταν «χολωμένος» και με τον εαυτό του αφού μέχρι το τέλος της 3ης περιόδου είχε 1/7 τρίποντα και 0/5 βολές.

Αν μη τι άλλο ήταν κάτι που έχει συνηθίσει και το γεγονός αυτό τον έκανε έξαλλο, χτυπώντας ένα μπουκάλι με νερό στο κεφάλι του!

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Luka showing his frustrations on the bench pic.twitter.com/XGx9IwxwsV