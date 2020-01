Πόσα γνωρίζεις για τον... Gladiator, Ντανιέλε Ντε Ρόσι; (κουίζ)

Ο ποδοσφαιρικός «αδερφός» του Φραντσέσκο Τότι, ο δεύτερος... σωματοφύλακας της Ρόμα, ο αρχηγός που ανέλαβε να υπερασπιστεί με τιμή το περιβραχιόνιο του αρχηγού και ν' αποτελέσει τον εμπνευστή και οδηγό των «τζιαλορόσι» μετά τον «Αυτοκράτορα», αποφάσισε να κρεμάσει μια και καλή τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Έπειτα από ένα πολύ μικρό διάστημα παρουσίας του στη Μπόκα Τζούνιορς, στην οποία εκπλήρωσε ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά του, ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι αποφάσισε να ρίξει τους τίτλους τέλους και να επιστρέψει στην πατρίδα του για να βρίσκεται κοντά στην μεγάλη του κόρη.

Βρέθηκε στη Ρόμα το 2000, έκανε ντεμπούτο το 2001, αποχώρησε το 2019. Και μπορεί να πανηγύρισε μονάχα Κύπελλα. Ε και; Ουδείς επιλέγει να υποστηρίξει μια ποδοσφαιρική ομάδα για τις επιτυχίες της και τα αστραφτερά τρόπαια που έχει στο μουσείο.

Τη φανέλα την τίμησε. Δεν τη φόρεσε απλά. Την ίδρωσε, την μάτωσε. Με αυτή αυτή στο σώμα του, ουδέποτε σταμάτησε την προσπάθεια ακόμα κι όταν τα πόδια του δεν μπορούσαν να συγχρονιστούν με τον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Όταν βρήκε την ευκαιρία να ταξιδέψει στην Αργεντινή και να γνωρίσει από κοντά το τεράστιο πάθος των Λατίνων παίζοντας για τη Μπόκα Τζούνιορς στο «Μπομπονέρα», έζησε ένα μεγάλο του όνειρο. Ο... τρελός, πήγε ανάμεσα στους τρελούς. Και το απόλαυσε και με το παραπάνω. «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να αγαπήσω κάποια άλλη ομάδα πέρα από τη Ρόμα, όμως, φεύγω από τη Μπόκα αφήνοντας ένα κομμάτι της καρδιάς μου σε αυτό τον σύλλογο...» είπε στην αποχαιρετιστήρια συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε.

Daniele De Rossi has left Boca and will retire from football. Grazie Daniele! pic.twitter.com/Qk9ON5p7xD

— 6ixSide Calcio (@6ixSideCalcio) January 6, 2020