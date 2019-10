Καλάθια για τις γυναίκες της ζωής τους! (pics)

Την προηγούμενη Κυριακή (06/10) το κλειστό του ΜΕΤΣ «πλημμύρισε» από αγάπη, χαμόγελα και φωνές στο τουρνουά μπάσκετ που έγινε, για να πουν όλοι ένα μεγάλο «Ναι στη ζωή και την πρόληψη» και να «φωνάξουν» κατά του γυναικολογικού καρκίνου.

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών (Κ.Ε.Φ.Ι.) και η Ομάδα Ασθενών Γυναικολογικού Καρκίνου «Ερυφίλη» (λειτουργεί υπό την αιγίδα του Κ.Ε.Φ.Ι.) φρόντισαν να στείλουν ένα δυνατό μήνυμα, μέσω της ομάδας μπάσκετ που δημιούργησαν: «Βάλε ένα καλάθι για τη γυναίκα της ζωής σου! Κάθε καλάθι μετράει, κάθε γυναίκα μετράει!».

Τι σημαίνει... πρακτικά αυτό; Πως κάθε καλάθι (περίπου 80 συνολικά) που μπήκε στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν, «μετατράπηκε» σε μια δωρεάν εξέταση για γυναίκες που το έχουν ανάγκη!

«Αυτή είναι η πρώτη εκδήλωση για τη συγκεκριμένη ημέρα. Από φέτος, η 20η Σεπτεμβρίου ορίστηκε ως "Παγκόσμια Ημέρα Γυναικολογικού Καρκίνου". Με αφορμή την ημέρα αυτή, κάναμε το τουρνουά στο ΜΕΤΣ, γιατί το concept πίσω από την ημέρα αυτή, ήταν να γίνει ένας αγώνας μπάσκετ ή βόλεϊ, όπως έγινε και σε άλλες χώρες, και να συσχετίσουμε την καλή, φυσική ζωή με την πρόληψη για τους καρκίνους. Το μότο μας ήταν "βάλε ένα καλάθι για τη γυναίκα της ζωής σου". Σκέψου τη γυναίκα της ζωής σου, που μπορεί να είναι ακόμα και ο ίδιος σου ο εαυτός! Για μένα, ας πούμε, είμαι εγώ και οι γυναίκες που αγαπάω, όπως η κόρη μου κι η ανιψιά μου. Βάζοντας ένα καλάθι, είναι σαν να τις προτρέπω να κάνουν πρόληψη κι εξετάσεις», αναφέρει στο Gazzetta Weekend Journal η υπεύθυνη της ομάδας «Ερυφίλη», Μαρία Παπαγεωργίου.

Οι παίκτες της ομάδας μπάσκετ του Κ.Ε.Φ.Ι., που εκπροσώπησαν από έναν ασθενή που δεν μπορούσε να αγωνιστεί, δεν έγιναν «ένα» για να στηρίξουν μόνο τα αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά και για να δώσουν ένα ζεστό χαμόγελο και κουράγιο σε όποιον το έχει ανάγκη. Η προπονήτρια της ομάδας, Άρτεμις Στρατίκη, η οποία είναι κόουτς στο «Eurohoops Academy» και στο «NBA Basketball School», έμεινε ικανοποιημένη από την απήχηση που είχε η εκδήλωση, ελπίζοντας πως αυτή ήταν μόνο η αρχή. «Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες ενέργειες! Βλέπω ότι πολύς κόσμος θέλει να συμμετέχει σε αυτό κι είναι πολύ σημαντικό, γιατί έρχεται σε επαφή με την προσπάθεια που γίνεται για την πρόληψη του καρκίνου. Οι περισσότεροι που έχουν έρθει σε αυτή την ομάδα, είτε έχουν βιώσει περιστατικά με τις οικογένειές και τους φίλους τους, είτε απλά γνωρίζουν για πρόσωπα και καταστάσεις. Όλοι ευαισθητοποιήθηκαν πολύ γρήγορα και με πολύ Κ.Ε.Φ.Ι. και χαρά συμμετείχαν σε αυτό τον αγώνα. Ο αριθμός των θεατών ήταν μεγάλος κι είναι πολύ σημαντικό αυτό! Πιστεύω πως πρέπει να καθιερωθεί ο θεσμός αυτός για πολλά θέματα που απασχολούν το κοινό. Θα ήθελα να καθιερωθεί αυτή η ομάδα και να μπορούμε να βρισκόμαστε, να κάνουμε και προπονήσεις, γιατί τους είδα πολύ πρόθυμους όλους, και να συμμετέχουμε και σε άλλες διοργανώσεις που θα ευαισθητοποιούν τον κόσμο», λέει με τη σειρά της στο GWJ.

Όσο για το πως η ομάδα αυτή συναντήθηκε και ήρθε κοντά, ώστε να διαδώσει το πολύ σημαντικό αυτό μήνυμα; Η κόουτς αποκάλυψε πως την έμπνευση έδωσε η μαμά μιας φίλης τους, που πάσχει από καρκίνο. «Είναι η πρώτη χρονιά για την ομάδα μας. Μαζευτήκαμε, γνωριστήκαμε μεταξύ μας, ακούσαμε τις ιστορίες που είχε να πει ο ένας στον άλλον κι είδαμε ότι έχουμε πολλά κοινά. Η ενέργεια αυτή ξεκίνησε από τη μαμά μιας φίλης μας, η οποία είναι παθούσα. Σε αυτό μας βοήθησε και ο δημοσιογράφος Ιωάννης Σταθόπουλος. Βρήκαμε τηλέφωνα, μιλήσαμε, μας γνώρισε κι άλλους ανθρώπους που ήθελαν να μπουν σε αυτή την ομάδα. Μαζευτήκαμε, κάναμε και μια προπόνηση! (γέλια) Ανταλλάξαμε απόψεις, είδαμε ότι ταιριάξαμε πάρα πολύ στην προσπάθεια που θέλουμε να κάνουμε και όλα έγιναν πολύ ομαλά και όμορφα μεταξύ μας. Έχουμε δεθεί ήδη με τα παιδιά και όλοι καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο είμαστε εδώ».

Μπαίνοντας στην είσοδο του ΜΕΤΣ, υπήρχε ένα γραφείο πάνω στο οποίο δέσποζαν πολλά μοβ μπαλόνια και κονκάρδες με το σύνθημα «World GO Day» και ενημερωτικά φυλλάδια και περιοδικά, που αφορούσαν το «Κ.Ε.Φ.Ι.», την «Ερυφίλη», τους διάφορους τύπους καρκίνου και τα δικαιώματα των καρκινοπαθών. Η κ. Παπαγεωργίου σχολιάζει σχετικά:

«Ο γυναικολογικός καρκίνος μπορεί να διαγνωστεί πολύ έγκαιρα. Ειδικά αν πηγαίνουμε συχνά στο γιατρό μας, από όταν αρχίζουμε τη σεξουαλική μας ζωή, και να είναι δίπλα μας όλα τα χρόνια. Επίσης, με το εμβόλιο κατά του HPV μπορεί να σταματήσει να υπάρχει ένας καρκίνος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Στην Αυστραλία, που υφίσταται αυτό εδώ και 15 χρόνια, δεν υπάρχει πια HPV, που είναι ο προάγγελος του καρκίνου του τραχήλου. Υπάρχουν τρόποι και πρέπει αυτό να μαθευτεί. Μέσω μιας τέτοιας διοργάνωσης, που έρχεται ο κόσμος, τού περνάς και μηνύματα, όπως αυτά της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης, να προσέχεις τον εαυτό σου και να μπορείς με κάποιο τρόπο να είσαι όσο το δυνατόν πιο υγιής γίνεται».

Η Άρτεμις Στρατίκη, από την πλευρά της, υποστηρίζει: «Η πρόληψη σε αυτές τις καταστάσεις βοηθάει πάρα πολύ. Υπάρχουν και γιατροί στην ομάδα κι έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια με γυναίκες που έχουν νοσήσει, αλλά και όσον αφορά την πρόληψη. Ευελπιστούμε να γίνει θεσμός, να είμαστε κάθε χρόνο εδώ, μαζί με νέους και διαφορετικούς ανθρώπους, που θέλουν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια».

Στην διάρκεια της εκδήλωσης δεν ήταν λίγες οι γυναίκες που επέλεξαν, έστω και χωρίς πολλή ανάλυση, να μοιραστούν την εμπειρία τους με το κοινό που βρέθηκε στις κερκίδες του ΜΕΤΣ, δείχνοντας πως μπορείς να βγεις νικητής από όποια «μάχη» θέλεις και πως εσύ ορίζεις την μοίρα σου.

Η κ. Παπαγεωργίου εκμυστηρεύεται την ιστορία της χαμογελώντας, αφού τα δύσκολα πια έχουν περάσει, και εφιστά την προσοχή. «Εγώ είχα διαγνωσθεί με γυναικολογικό καρκίνο, στο ενδομήτριο, το 2011. Έκανα το χειρουργείο. Αυτό που θέλω οπωσδήποτε να ακουστεί, είναι το εξής. Άργησα πολύ να το βρω, γιατί πήγαινα μεν στο γυναικολόγο, αλλά δεν ήταν εξειδικευμένος. Όταν άλλαξα γυναικολόγο, με το που με άκουσε, κατάλαβε αμέσως τι είχα και μπήκαν όλα σε μια διαδικασία πολύ γρήγορη κι έκανα εξετάσεις. Τελικά, είχα καρκίνο κι έκανα χειρουργείο, το οποίο ήταν εξειδικευμένο. Στην Ελλάδα υπάρχουν υποδομές, όπως στο νοσοκομείο "Άγιος Σάββας" και στο "Αλεξάνδρα", που είναι πανεπιστημιακό και εξειδικεύει γιατρούς στην γυναικολογική ογκολογία. Έχει μεγάλη σημασία να γίνει σωστά το πρώτο χειρουργείο».

Για την Άρτεμις Στρατίκη, ο «Γολγοθάς» των δικών της ανθρώπων ήταν ο λόγος που την έκανε να πάρει μέρος σε αυτή την σπουδαία ενέργεια, αποτίοντας με τον τρόπο της ένα φόρο τιμής. «Εγώ έχω τις μαμάδες των φίλων μου. Έχω χάσει και τον πατέρα μου από άλλο λόγο, αλλά πάλι καρκίνο. Έχω πολλές φίλες που έχουν νοσήσει από τον καρκίνο του μαστού και που κάποιες δεν είναι στη ζωή. Είναι πολύ σημαντικό να τους τιμήσουμε, έστω και με αυτό τον τρόπο».

Στους αγώνες, πέρα από την ομάδα του Κ.Ε.Φ.Ι., συμμετείχαν και οι ομάδες της Αρχιεπισκοπής, της Αστυνομίας, της Βουλής των Ελλήνων, οι Νεάνιδες του Παναθηναϊκού, η Γιάννα Ρήγα (πρώην διεθνής και πρωταθλήτρια Ελλάδος), η Ευαγγελία Ντόντη, ο Κώστας Τσαρτσαρής, ο Δημήτρης Παπανικολάου και η Εβίνα Μάλτση. Η τελευταία ήταν ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα της ημέρας, μαζί με την Εθνική Ομάδα Κωφών Γυναικών. Στην εκδήλωση βρέθηκαν και ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών και η πρόεδρός του, Βούλα Κοζομπόλη, η Άννυ Κωνσταντινίδη, η Ρένα Σταχτιάρη, η Ράνια Αλεβυζάκη (νικήτρια του ροζ φύλλου αγώνα ζωής, νίκησε τη λευχαιμία), η Ανδριάνα Βλάχου κ.ά.

Η Άρτεμις Στρατίκη δηλώνει για την παρουσία όλων αυτών των προσωπικοτήτων: «Σίγουρα θα μπορούσαν να έρθουν και πολλοί περισσότεροι, απλά και λόγω της ημέρας δεν μπόρεσαν. Είναι σημαντικό, άνθρωποι που τους γνωρίζει ο κόσμος κι έχουν μεγαλύτερη απήχηση, να βρίσκονται εδώ, γιατί δίνει μεγαλύτερη αίγλη και ώθηση σε αυτό που κάνουμε».

Η αγκαλιά του «Κ.Ε.Φ.Ι.» και της «Ερυφίλης» είναι τόσο μεγάλη, για να τους χωρά όλους: παθούσες και παθούντες, άτομα που έχουν ξεπεράσει την περιπέτειά τους, αλλά ακόμα και φιλικά και συγγενικά πρόσωπα των πασχόντων ή των αποθανόντων. Η κ. Παπαγεωργίου σημειώνει: «Η βασική ασχολία του Κ.Ε.Φ.Ι., που έχει ξεκινήσει από το 2004, είναι να στηρίζει τους καρκινοπαθείς. Όλα γίνονται δωρεάν, υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη για τους ίδιους τους ασθενείς, αλλά και για τους φροντιστές τους. Πέρυσι, δημιουργήθηκε και μια ομάδα για τους πενθούντες, που έχουν χάσει τους συντρόφους τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να τους βοηθήσουμε να το διαχειριστούν όλο αυτό», και προσθέτει για τις υπόλοιπες δραστηριότητες:

«Έχουμε γιόγκα, γυμναστική, φωτογραφία, χειροτεχνίες, διάφορες δραστηριότητες, που μπορούν να βοηθήσουν, ώστε να υπάρχουν οι καρκινοπαθείς κάπου που δεν νιώθουν “εκτός” από τον υπόλοιπο κόσμο. Να μπορούν να μοιραστούν αυτά που νιώθουν κι αισθάνονται. Κάνουμε και πολλές ημερίδες κι εκδηλώσεις. Τον προηγούμενο Μάρτιο είχαμε κάνει στο Athens Mall, για να υποστηρίξουμε τους ήδη καρκινοπαθείς και να ενημερώσουμε όλους τους υπόλοιπους για την πρόληψη και τι μπορούν να κάνουν. Ακόμα και για τα δικαιώματά τους, τα χαρτιά τους, ό,τι χρειάζεται!».

Η ψυχολογία είναι το «Α» και το «Ω», τόσο για τον καρκινοπαθή, όσο και για το στενό του περιβάλλον. Η κ.Παπαγεωργίου συνεχίζει, διηγούμενη την ιστορία της. «Πηγαίνοντας στο νοσοκομείο, ακόμα και με το γιατρό μου που είχα μιλήσει, δεν ήξερα τι γινόταν. Ήταν πολύ καινούριο όλο αυτό. Με βοήθησαν κι εκεί, και μέσω του ίντερνετ βρήκα το Κ.Ε.Φ.Ι. Υπάρχουν κι άλλες τέτοιες οργανώσεις, δεν είμαστε μόνο εμείς. Απλά το Κ.Ε.Φ.Ι. έχει αγκαλιάσει όλη αυτή την ιδέα, είμαστε μια παρέα. Η ψυχολογική υποστήριξη είναι πολύ σημαντική, γιατί οι άνθρωποι που είναι γύρω σου, σου συμπαραστέκονται σαφέστατα, όμως, είναι μερικά πράγματα που δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Δηλαδή, όταν αισθάνεσαι άσχημα χωρίς λόγο, ή έχεις ένα φόβο/άγχος για τις εξετάσεις, ένας άλλος ασθενής το καταλαβαίνει, γιατί το έχει νιώσει κι ο ίδιος. Είναι πολύ σημαντικό να το συζητάς με άλλους ασθενείς. Αν έρθει κάποιος στις ομάδες, θα δει ότι δεν θα στεναχωρηθεί, γιατί βγαίνει κάτι καλό από όλο αυτό. Αντικρίζει το κακό που τού συμβαίνει, το βλέπει, και μπορεί μετά να δει το φως!».

Η κ. Παπαγεωργίου ενημέρωσε και για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν. «Το Κ.Ε.Φ.Ι. κάνει 5-6 ημερίδες το χρόνο, για διαφορετικούς καρκίνους. Η μία είναι για το γυναικολογικό, που συνήθως γίνεται τον Μάρτιο, συμβολικά την Ημέρα της Γυναίκας! Θέλουμε ο εορτασμός για την Ημέρα της Γυναίκας να είναι πραγματικά αυτό: Εορτασμός για τη γυναίκα! Έχουμε ενημερωτικά υλικά και όπου μπορούμε να βρεθούμε και να μιλήσουμε γι' αυτό, το κάνουμε. Τον Νοέμβριο θα γίνει ένα μεγάλο συνέδριο στην Αθήνα, της γυναικολογικής ογκολογίας, θα κάνουμε μια εκδήλωση στο Σύνταγμα και σας καλούμε να έρθετε, να δείτε τι θα γίνει, αυτό που λέμε "αποδέχομαι το σκοτάδι κι ανοίγομαι στο φως". Τι έχασα και τι κέρδισα από αυτή την εμπειρία. Αυτό θα είναι το θέμα. Προσπαθούμε, όπως μπορούμε, να μας ακούσει ο κόσμος και να προτρέψουμε τις γυναίκες να κοιτούν τους εαυτούς τους».

«Ναι στην ζωή και στην πρόληψη

Ναι, γιατί θέλω να δω να πραγματοποιούνται τα όνειρά μου.

Να βλέπω τη θάλασσα να αλλάζει χρώματα.

Μην αναβάλεις κάτι που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.

Γιατί μού αρέσει να βλέπω την ανατολή του ηλίου.

Να νιώθω την ζεστασιά του ήλιου το καταχείμωνο.

Για να γίνω παράδειγμα προς μίμηση

Για να πω και πάλι ΣΕ ΑΓΑΠΩ!»

H Δράση έγινε υπό την Αιγίδα των: Ε.Ο.Π.Ε., Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, ΕΛΛ.Ο.Κ., Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, Ε.Ε.Γ.Ο., Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας, W4LIFE HELLAS, Γυναίκες στην Ογκολογία, Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών, Μake Place For One More Woman, Eκστρατεία για το Ροζ Φύλλο του Αγώνα της Ζωής.

