TV Sports Basketball: Το θρυλικό video game της Amiga που μας έμαθε μπάσκετ!

Μια από τις μεγάλες απορίες της εποχής όπου η Amiga μεσουρανούσε ήταν γιατί δεν κυκλοφορούσαν, σε αντίθεση με τα εξαιρετικά και εθιστικά ποδοσφαιράκια (Kick Off, Sensible Soccer), ανάλογης ποιότητας μπασκετικά video games.

Μια εξήγηση αρκετά πειστική ήταν πως η Amiga δεν ήταν ουδέποτε δημοφιλής στα αμερικανικά νοικοκυριά σε αντίθεση με την Ευρώπη, με συνέπεια οι developers στην άλλη άκρη του Ατλαντικού να μην αντιμετωπίσουν με ιδιαίτερη θέρμη την κατασκευή ενός μπασκετικού παιχνιδιού. Την ίδια στιγμή οι ευρωπαϊκές εταιρίες έριχναν το βάρος τους στα ποδοσφαιράκια ικανοποιώντας τους λάτρεις του είδους.

Φωτεινή εξαίρεση αποτέλεσε το TV Sports Basketball το οποίο έσκασε σαν βόμβα το 1990 από την Cinemaware. Ήταν, αν μη τι άλλο, κάτι πρωτοποριακό, αφού για πρώτη φορά τα γραφικά ενός μπασκετικού videogame φάνταζαν αντάξια των δυνατοτήτων και της φήμης της συγκεκριμένης μάρκας computers.

Το TV Sports Basketball για έναν πρωτάρη, αρχικά έμοιαζε περίπλοκο, όμως η συνεχής τριβή με το παιχνίδι αποδείκνυε πως ο χειρισμός του δεν ήταν και τόσο δύσκολος. Αντιθέτως δεν υπήρχε περιττή ενέργεια. Ντρίμπλες, πάσες, σουτ, στατιστικά σε μορφή τηλεοπτικής κάλυψης με τον Αμερικανό κονφερασιέ, έγραψαν την δική τους ιστορία και το TV Sports Basketball χαρακτηρίστηκε ως το πληρέστερο μπασκετικό videogame πριν από την επέλεσαση της κονσόλας και των τρισδιάστατων γραφικών.

Το TV Sports διέθετε μια ακόμη καινοτομία, καθώς σου έδινε την ευκαιρία να κάνεις edit τους παίκτες και της ομάδες θεσπίζοντας το δικό σου πρωτάθλημα.

Ουσιαστικά είχες έναν εξομοιωτή της A1 με τον κάθε παίκτη να φέρει τα δικά του χαρακτηριστικά. Με αυτό τον τρόπο μπορούσες να παίξεις μια ολόκληρη σεζόν ή ακόμη και ένα φιλικό ματς.

Ένα ακόμη στοιχείο που κατέστησε το συγκεκριμένο videogame ως μοναδικό στο είδος του, ήταν οι τρεις κάμερες πάνω στις οποίες εκτυλίσσονταν το ματς. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την μεσαία λήψη στο κέντρο του γηπέδου, όπου ουσιαστικά ο παίκτης δεν μπορούσε να παρέμβει και απλά λειτουργούσε ως μεταβατικό σημείο για την δράση που ακολουθούσε στις δύο ρακέτες.

Με ρόστερ 10 παικτών, τις κλασικές πεντάδες (και όχι τα one on one τύπου παιχνίδια), λεπτομερή στατιστικά με κάρτες που παρέπεμπαν στο NBA, τάιμ άουτ, τέσσερις περιφέρειες και επιλογή για διπλό κόντρα στους φίλους σου, το TV Sports Basketball κατάφερε να μπει στο πάνθεον των κορυφαίων παιχνιδιών του είδους και να μνημονεύεται με νοσταλγία από τους βετεράνους της Amiga λόγω των συγκινήσεων που πρόσφερε, αλλά και της διαχρονικότητας του.

Για πρώτη φορά γνώριζες πόσους πόντους πετύχαιναν οι παίκτες σου και ποιους πρέπει να αξιοποιήσεις περισσότερο είτε επρόκειτο για σουτ, ριμπάουντ, ασίστ, κλεψίματα ή τάπες.

Ουσιαστικά αποτελούσε την χαρά του εκάστοτε λάτρη της στατιστικής αφού τα πάντα καταγράφονταν και αποθηκεύονταν συνεχίζοντας από το σημείο όπου είχες κάνει save.

Εκτός των άλλων, ο ήχος ήταν εξαιρετικός και σου μετέφερε ατμόσφαιρα από μπασκετικό γήπεδο, ενώ ακόμα ηχεί στα αυτιά ο ήχος από τα... παπούτσια στο παρκέ!

Για τους λάτρεις του κοουτσαρίσματος υπήρχε μια έξτρα επιλογή, όπου δεν χειριζόσουν τους παίκτες, αλλά κάνοντας την προετοιμασία της ομάδας απλά παρακολουθούσες με βάση τις επιλογές σου τον αγώνα ως άλλος Φιλ Τζάκσον.

Το TV Sports Basketball ήταν μέρος της συλλογής που περιελάμβανε επίσης TV Sports Baseball, TV Sports Hocket και TV Sports American football. Πολύ αμερικανιά, αλλά με δυνατό gameplay!