Ντιέγκο Κόστα: Ένα αδιόρθωτο παιδί που δε λέει να μεγαλώσει... (vids)

Στο πρόσφατο φιλικό προετοιμασίας στο Νιού Τζέρσεϊ, ο Ντιέγκο Κόστα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο βλέποντας απλά... Ατλέτικο εναντίον Ρεάλ. Ούτε φιλικός χαρακτήρας, ούτε ήρεμο παιχνίδι, ούτε ένα απλό τεστ ενόψει της νέας σεζόν. Και αφού το είδε έτσι εκείνος και όλη η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε, σε πλήρη αντίθεση με τους «μερένγκες» για τους οποίους ο Σέρχιο Ράμος παραδέχθηκε ότι ήταν αρκετά χαλαροί, οι «ροχιμπλάνκος» έφτασαν στο τρομερό 7-3 που... ταρακούνησε.

Σε αυτό το 7-3, λοιπόν, ο Ντιέγκο Κόστα έβγαλε τον καλύτερό του εαυτό. Για την ακρίβεια, τον ... κανονικό του εαυτό. Αυτόν που μπορεί να παρουσιάσει σε μια βραδιά που του πηγαίνουν όλα πρίμα και μπορεί να γίνει killer στην αντίπαλη περιοχή. Αλλά και αυτόν που μπορεί να του πατήσεις το κουμπί... αυτοκαταστροφής και να μη λογαριάσει τίποτα. Ούτε φιλικά, ούτε σκορ. Τίποτα...

Σκόραρε τέσσερις φορές! Χατ – τρικ μέσα σε ένα ημίχρονο! Και το πρώτο του «χτύπημα» ήταν μόλις στα 44 δευτερόλεπτα από την πρώτη σέντρα της αναμέτρησης εκείνης με τη «βασίλισσα». Στο 28' με διαγώνιο σουτ από πανέξυπνη πάσα του Σαούλ έκανε δυο τα προσωπικά του τέρματα με ωραίο πλασέ και το 5-0 του ημιχρόνου (!) για την Ατλέτικο, το διαμόρφωσε ξανά ο Ντιέγκο Κόστα με εύστοχο χτύπημα πέναλτι.

Το τέταρτο γκολ του ήταν και το καλύτερο, αφού έτρεξε μόνος στην απέναντι άμυνα και από τα όρια της περιοχής «τσίμπησε» τη μπάλα πάνω από τον αντίπαλο γκολκίπερ για να σκοράρει και πάλι και να το πανηγυρίσει έξαλλα! Κι αφού είχε κάνει τη δουλειά του τόσο καλή, είπε... να πάει να ξεκουραστεί. Και ο... άτυχος Καρβαχάλ έκανε πολύ κοντά του ένα δυνατό μαρκάρισμα, για να πάρει «απάντηση» με τρομερά ψυχρή κλωτσιά και τους δυο τους να μανουριάσουν και να προκληθεί σύρραξη όλων των παικτών στον αγωνιστικό χώρο! Και ο Κόστα και ο φουλ μπακ της Ρεάλ αποβλήθηκαν..

This man Diego Costa, never change

Scores 4 goals against Real Madrid. Gets sent off as he is red carded .

Can we have every El Derbi Madrileño in the United States?

Incredible from Diego Costa. Scores four against Real Madrid, then gets a red card for Atletico Madrid. Dani Carvajal sees red for Los Blancos. pic.twitter.com/4GmDS1kvw9

