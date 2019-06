Έτσι έζησα το πρώτο live των Slayer στην Ελλάδα (1996)!

Στην Αποβάθρα 3 του πειραϊκού λιμένα στις 12 Ιουλίου 1996 γράφτηκε ιστορία. Το τότε πειραματικό Rock of Gods αποτέλεσε τον προάγγελο της συναυλιακής λαίλαπας που θα ακολουθούσε ως Rockwave.

To line up της πρώτης μέρας περιελάμβανε ελληνική εκπροσώπηση με τους Fatal Morgana και τους δημοφιλείς εκείνη την εποχή Nightfall του Ευθύμη Καραδήμα, τους Γερμανούς Rage με έντονο ελληνικό στοιχείο λόγω της παρουσίας των αδελφών Ευθυμιάδη, τους Blind Guardian που με το Imaginations From the Other Side είχαν κατακτήσει τις καρδιές του ελληνικού κοινού, τους αειθαλείς Saxon, οι οποίοι αντικατέστησαν την τελευταία στιγμή τους θρυλικούς Motorhead του Lemmy και τους μεγάλους headliners Slayer, στην πρώτη εν Ελλάδι εμφάνιση τους.

Θυμάμαι από νωρίς το μεσημέρι πως επιστράτευσα κάθε μέσο προκειμένου να βρεθώ στον συναυλιακό χώρο δίχως να καταβάλω το αντίτιμο του εισιτηρίου.

Όλες οι προσπάθειες έπεσαν στο κενό, φτάνοντας μάλιστα στο έσχατο σημείο να ακροβατώ σε κάγκελα πάνω από τα μολυσμένα νερά του λιμανιού. Από καθαρή τύχη δεν μεταλλάχθηκα σε.. alien. Άξιζε τον κόπο όλο αυτό; Σίγουρα όχι, αλλά εκείνη την εποχή δεν κουβαλούσαμε τα ίδια μυαλά.

Τελικά, η είσοδος στην 1η μέρα του φεστιβάλ επιτεύχθηκε με τον πιο απρόσμενο τρόπο. Ο σεκιουριτάς που ήλεγχε τα εισιτήρια είχε γυρισμένη πλάτη, η ώρα ήταν περασμένη και δίχως να καταλάβω τι συνέβη βρέθηκα στο κατάλληλο σημείο, την κατάλληλη στιγμή, αφού ο έλεγχος ήταν εξαιρετικά πλημμελής από ένα σημείο και μετά.

Είχε πέσει η νύχτα και οι Slayer, με τους Araya, King, Hanneman και εκτάκτως τον Jon Dette στα drums άρχισαν να σπέρνουν τον thrash όλεθρο τους με το South of Heaven. Από το πουθενά είχα βρεθεί στις πρώτες σειρές να παρακολουθώ σαστισμένος τον frontman των Slayer με την μαύρη βερμούδα του να ουρλιάζει War Ensemble και τον κόσμο να παραληρεί. Και τι κοινό... Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν πως περιστοιχιζόμουν από δεκάδες πανκιά και χαρντκοράδες.

Οι μοϊκάνες συναγωνίζονταν σε αριθμό τους μαλλιάδες. Ήταν η εποχή που οι Slayer είχαν κυκλοφορήσει το Undisputed Attitude, το 7ο άλμπουμ τους, το οποίο βασίζονταν σε πανκ και hard core διασκευές. Εξ ου και το αυξημένο following από φανς του είδους.

Το συγκεκριμένο άλμπουμ τιμήθηκε εκείνο το βράδυ, συν μερικά classics όπως τα Necrophilliac, Hell Awaits, Antichrist, Dead skin Mask, Die by The Sword, Chemical Warfare, Raining Blood, Mandatory Suicide με grande finale το Angel of Death, όπου επικράτησε πανζουρλισμός από τα καπνογόνα. Η πρώτη εμφάνιση των Slayer στη Ελλάδα ήταν αντάξια της φήμης και των ικανοτήτων του συγκροτήματος, ενώ ο κόσμος ήταν εκδηλωτικός και διψασμένος.

Μέσα στα ευτράπελα που έζησα σε εκείνη την αλήστου μνήμης βραδιά ήταν και η μπαγκέτα του Jon Dett, η οποία αφού άλλαξε πολλά χέρια και έγινε αντικείμενο διαξιφισμών προσγειώθηκε εν τέλει στα χέρια μου δίχως να καταβάλλω ιδιαίτερη προσπάθεια. Την έκρυψα κάτω από το T-Shirt μου και 23 χρόνια μετά μου θυμίζει μια άλλη εποχή.

Είτε μιλάμε για τους Slayer του Show No Mercy πριν από 36 χρόνια, είτε την μπάντα που θέριζε το 1996 στο Rock of Gods, είτε για τους σημερινούς θρύλους με τους Holt και Bostaph στη σύνθεση τους, η ουσία είναι μια. Κάθε live των Slayer είναι πόλεμος, εμπειρία, ένα μάθημα thrash που ουδείς μπορει να κοπιάρει. Μετράμε αντίστροφα για την τελευταια εμφάνιση της παρέας του Tom Araya στην Ελλάδα. Το γήπεδο της Λεωφόρου αναμένεται να ζήσει μεγάλες πιένες. Σε τούτο το αντίο δεν χωράνε δάκρυα παρά μόνο headbanging και κραυγές έκστασης!

«Angel of death

Monarch to the kingdom of the deadddddddddddddddd».

* Το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, «Απόστολος Νικολαΐδης», ανοίγει ξανά τις πύλες του, για να υποδεχθεί τους Slayer στην τελευταία τους εμφάνιση στην Ελλάδα, στο πρώτο AthensRocks Festival!

Το ιστορικό γήπεδο της Αθήνας, που έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην εξάπλωση της live μουσικής εμπειρίας στην Ελλάδα, φιλοξενώντας θρυλικούς καλλιτέχνες, αναβιώνει σαν συναυλιακός χώρος το Σάββατο 13 Ιουλίου 2019!

