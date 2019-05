«Ποιος να μας το 'λεγε πριν 8 χρόνια ότι θα παίζαμε στο Europa League»!

Ίντερ - Έμπολι με πριμ 5%*, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Την πρώτη φορά, το 2017, δεν τα κατάφεραν. Έγιναν γνωστοί, έκαναν τον βρετανικό Τύπο ν' ασχοληθεί με την προσπάθεια που κατέβαλε το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ για την ιστορικής σημασίας συμμετοχή στο Europa League, αλλά η ομάδα έμεινε στα δημοσιεύματα ως «οι φοιτητές που έφτασαν κοντά στο όνειρο...».

Την αμέσως επόμενη σεζόν, είδαν ξανά την πηγή με το γάργαρο νερό να τρέχει, έτοιμο για να το απολαύσουν. Πάλι, όμως, η κατάληξη ήταν αρνητική. Πάλι, όμως, οι φοιτητές δυνάμωσαν και έκαναν κι αυτή την ήττα κάτι παραπάνω από διδακτική.

Την τρίτη – και μάλιστα – διαδοχική φορά, δεν θα δέχονταν τίποτε άλλο πέρα από την πρόκριση. Έπρεπε και ήθελαν να είναι αυτοί που θα χαμογελούσαν στο φινάλε. Ήθελαν να μείνουν στην ιστορία. Ήθελαν να γίνουν οι φοιτητές που εκπλήρωσαν το όνειρο κι όχι εκείνοι που απλά έζησαν ένα παραμύθι δίχως happy end.

Το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο περήφανο αυτές τις μέρες.

Η ποδοσφαιρική του ομάδα, κατάφερε να φτάσει για πρώτη φορά στην ιστορία, στα προκριματικά του Europa League, στο Preliminary Round.

Met Caerdydd yn cyrraedd Ewrop! @CardiffMetFC qualify for the @EuropaLeague for the first time in their history! pic.twitter.com/6UMI3TU3nk

— Sgorio (@sgorio) May 19, 2019