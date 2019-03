«Να ενισχύσουμε τον διάλογο στην Κύπρο!»

Ο Ζοέλ Μπουζού δεν είναι μια απλή περίπτωση επιτελικού στελέχους σε διεθνή οργανισμό. Αφοσιώθηκε από πολύ μικρός στον αθλητισμό και το 1984 κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, στο μοντέρνο πένταθλο. Μέσω του προπονητή πατέρα του κατανόησε το πώς ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο ένταξης και εκπαίδευσης και αποφάσισε να αφοσιωθεί στην ειρήνη.

Το 2007 ίδρυσε τον Peace and Sport, έναν παγκόσμιο και ουδέτερο Οργανισμό με έδρα το Μονακό που χρησιμοποιεί τον αθλητισμό και τις αξίες του για να προωθήσει τον διάλογο, την εκπαίδευση, την κοινωνικοποίηση και την ενσωμάτωση με μεγάλο στόχο, φυσικά, την ειρήνη. Τη δράση του στηρίζει ένας σημαντικός αριθμός αθλητών που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, ο καθένας στον δικό του τομέα. Από τον Ντιντιέ Ντρογκμπά και τον Κριστιάν Καρεμπέ, μέχρι τον Σεργκέι Μπούμπκα και τον Φελίπε Μάσα. Γνωρίσαμε τη δράση του στο Peace and Sport Regional Forum που διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στη Ρόδο, έχοντας εκλεκτούς καλεσμένους, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Γκάλης. Πλέον, ετοιμάζεται για μια ιστορική μέρα στην Κύπρο!

Με την υποστήριξη του φιλανθρωπικού ιδρύματος του Σερ Στέλιου Χατζηιωάννου και στρατηγικό συνεργάτη την Eleven Campaign, διοργανώνει στις 19 Μαρτίου φιλικό αγώνα μεταξύ της ελληνοκυπριακής Νέας Σαλαμίνας και της τουρκοκυπριακής MTG. Είναι η μόλις δεύτερη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, έχοντας στόχο να φέρει κοντά τις δύο κοινότητες και μέσω του αθλητισμού να ενισχύσει τον διάλογο. Όπως αποκάλυψε άλλωστε ο κύριος Μπουζού, θα βρίσκονται και ανώτεροι πολιτικοί ηγέτες από τις δύο πλευρές στο χωριό της Πύλα, που επιλέχθηκε για τη διοργάνωση!

Λίγες μέρες πριν τον ιστορικό αγώνα και τις δράσεις που θα γίνουν την ίδια μέρα με παιδιά από τις δύο κοινότητες, ο Ζοέλ Μπουζού μιλάει στο gazzetta.gr για το event και τη σημασία του.

Μετά τη Ρόδο, επιλέξατε να διοργανώσετε ένα ιστορικό event στην Κύπρο.Τι σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση;

«Το Regional Forum του Peace and Sport που έλαβε χώρα στη Ρόδο τον Οκτώβριο ήταν μια ευκαιρία για να θέσουμε επί τάπητος κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις στο χώρο της Μεσογείου. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί σταυροδρόμι τριών ηπείρων και ακόμα κάποιες χώρες, όπως η Κύπρος, υποφέρουν από κοινοτικό διαχωρισμό. Εδώ και μερικά χρόνια παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή την πολιτική κατάσταση στο νησί και αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με το Stelios Philanthropic Foundation για να χρησιμοποιήσουμε τον αθλητισμό ως εργαλείο για διπλωματικό διάλογο».

Γιατί όμως συγκεκριμένα την Κύπρο, από τη στιγμή που υπάρχουν κι άλλες διαχωρισμένες κοινωνίες στον κόσμο;

«Η διαμάχη στην Κύπρο είναι μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια και περισσότερο περίπλοκες στην εποχή μας. Αρκετές γενιές ανθρώπων έχουν ζήσει την κοινοτικό διαχωρισμό στην Κύπρο. Μετά τις δυσκολίες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο Κρανς Μοντάνα τον Ιούλιο του 2017, το Stelios Philanthropic Foundation και ο Peace and Sport είχαν στόχο τη συνεργασία προκειμένου να αναβιώσει ο διάλογος, συγκεντρώνοντας τους υψηλότερους πολιτικούς αρχηγούς των δύο κοινοτήτων».

Υπήρξε δυσκολίες στο να φέρετε δύο ποδοσφαιρικές ομάδες και να τις πείσετε να πάρουν μέρος;

«Όπου δεν υπάρχουν δυσκολίες, δεν υπάρχει και λόγος για δράση του Peace and Sport. Η μεγαλύτερη ευκαιρία που έχουμε είναι ότι, ακόμα κι αν το κυπριακό ποδόσφαιρο υποφέρει από το διαχωρισμό, καθώς οι ελληνοκυπριακές και οι τουρκοκυπριακές ομάδες παίζουν σε διαφορετικά πρωταθλήματα από το 1955, καταφέραμε να πείσουμε δύο ομάδες να συγκεντρωθούν λόγω της ουδετερότητας του Peace and Sport και του αθλήματος. Αυτός ο φιλικός αγώνας θα είναι ο μόλις δεύτερος μέσα σε 64 χρόνια, μαζεύοντας οπαδούς από τις δύο κοινότητες, γύρω από τις θετικές αξίες του ποδοσφαίρου. Η Νέα Σαλαμίνα και η Magusa Turk Gucu έχουν δείξει σπουδαίο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό στην προσέγγιση των δικοινοτικών σχέσεων. Όχι μόνο πείσαμε τις δύο ομάδες, αλλά επίσης και τους υψηλότερους ηγέτες των δύο κοινοτήτων. Βάλαμε μεγάλη ελπίδα σε αυτό το event. Ο Peace and Sport είναι ουδέτερος, δεν κρίνει ποτέ, μόνο δημιουργεί τις συνθήκες για την καλλιέργια σεβασμού και διαλόγου».

Πριν από το φιλικό ματς, θα υπάρχουν δραστηριότητες για παιδιά. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να εμφυσήσετε τις αξίες του Peace and Sport σε νέους;

«Είναι πολύ σημαντικό να επενδύσουμε στην επόμενη γενιά. Σε πολλά μέρη του κόσμου, αν δώσεις μια μπάλα στα παιδιά θα παίξουν, χωρίς να νοιάζονται για κοινωνικά, πολιτικά και εθνικά backgrounds. Τα παιδιά είναι πρόθυμα να μάθουν για τις θετικές αξίες μέσα από το παιχνίδι και τον αθλητισμό. Ο Peace and Sport έχει αναπτύξει την Sport Simple Solutions, μια μεθοδολογία προσαρμοσμένη στους κανόνες του παιχνιδιού, για να διδάξει αξίες όπως ο σεβασμός, ο διάλογος και η φιλία. Θα ζήσουμε την εμπειρία αυτής της μεθόδου στην Πύλα, με τους Πρωταθλητές Ειρήνης μας: Την Λορένς Φίσερ και τον Ντιντιέ Ντρογκμπά, που είναι επίσης αντιπρόεδρός μας. Είναι πολύ σημαντικό να επενδύσουμε στα νιάτα, ενώ στο μεταξύ δημιουργούμε διάλογο ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς».

Γιατί επιλέξατε την Πύλα;

«Η Πύλα είναι ένα από τα δύο εναπομείναντα δικοινωτικά χωριά του νησιού. Είναι πολύ συμβολικό να διεξαχθεί ένα event που στοχεύει στην ενίσχυση του διπλωματικού διαλόγου σε ένα τέτοιο μέρος»

Μπορεί το event να δημιουργήσει ένα καλό προηγούμενο και να το δούμε να συμβαίνει ξανά, με διαφορετικές ομάδες;

«Ελπίζουμε πραγματικά ότι αυτό το πρώτο event θα δημιουργήσει μια θετική δυναμική προς τη συνεργασία. Και θα θέλαμε πολύ να διοργανώσουμε κι άλλα, παρόμοια events σε άλλα σημεία του νησιού. Τέτοιου είδους δράσεις πρέπει να ριζωθούν μακροπρόθεσμα για να έχουν αποτέλεσμα. Γι' αυτό το λόγο θα εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα "κληρονομιάς" στο νησί, μαζί με άλλες ΜΚΟ. Ελπίζουμε να εμπνεύσει τη συνεργασία μέσω της διεθνούς μας σχέσεις και των διασυνδέσεών μας με διεθνείς ομοσπονδίες, πρωταθλητές και ιδρύματα όπως το Stelios Philanthropic Foundation. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να επαναλάβουμε το event, για να συνεχίσουμε το χτίσιμο των συνθηκών για διάλογο με διάρκεια».

Το event όμως θα αποτελέσει και την ευκαιρία για την έναρξη της εκστρατείας "Λευκή κάρτα" για το 2019. Πού στοχεύετε μέσω αυτής;

«Το event αυτό στέλνει ένα πολύ δυνατό μήνυμα, όπως πέρυσι ότι η υψηλότητά του Πρίγκιπας Αλβέρτος ΙΙ του Μονακό, μαζί με τον κύριο Χουάν Μανουέλ Σάντος, τότε πρόεδρο της Κολομβίας, ξεκίνησαν την καμπάνια της Λευκής Κάρτας για το 2017 στην Μπογκοτά, προκειμένου να πετύχουν συνεργασία ανάμεσα στο FARC και τις κυβερνητικές κοινότητες. Αυτό το event στην Κύπρο είναι παράδειγμα για το τι μπορεί να γίνει, ένα παράδειγμα για την εκκίνηση της εκστρατείας. Η εν λόγω εκστρατεία της Λευκής Κάρτας στοχεύει στο να προκαλέσει την προσοχή και να κινητοποιήσει τον κόσμο για την χρήση του αθλητισμού ως εργαλείο για την ειρήνη. Όλοι μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτή, σηκώνοντας μια λευκή κάρτα και ποστάροντάς την στα social media με το κατάλληλο hashtag. Στις 4 εκδοχές της, η #WhiteCard έχει γίνει σύμβολο για το κίνημα της ειρήνης μέσω του αθλητισμού και έχει φτάσει περισσότερους από 171 ανθρώπους στα κοινωνικά δίκτυα. Εμπνέουμε τους φίλους του αθλητισμού να κινητοποιηθούν για την ειρήνη, επειδή χρειάζονται να γίνουν περισσότερα».

Έχετε δείξει στο παρελθόν ότι ο αθλητισμός γενικότερα μπορεί να λειτουργήσει σε μέρη όπου οι πολιτικοί και οι διπλωμάτες αποτυγχάνουν. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να συμβεί περισσότερο συχνά;

«Ναι, έχουμε παραδείγματα όπως οι Φιλικοί Αγώνες που κάνουμε κάθε χρόνο στις μεγάλες λίμνες της Αφρικής. Πέρυσι, βοηθήσαμε να έρθουν κοντά οι αθλητές της Βόρειας και της Νότιας Κορέας, σε μικτές ομάδες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πινγκ-πονγκ και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Κι άλλοι οργανισμοί του κάνουν, όπως η άξια αναφοράς δράση της ΔΟΕ που έφερε κοντά την Νότια με τη Βόρεια Κορέα. Δίνουμε την υποστήριξή μας οποτεδήποτε μας τη ζητήσουν».

Ο Ντιντιέ Ντρογκμπά είναι ο νέος αντιπρόεδρος του Peace and Sport. Αισθάνεστε ότι η πορεία του στον αθλητισμό θα σας οδηγήσει μπροστά τα επόμενα χρόνια;

«Ο Ντιντιέ Ντρογκμπά είναι ένα παγκόσμιο αστέρι, η φήμη του ξεπερνά τον αθλητισμό και έχει δείξει σε όλη τη ζωή του ότι είναι κάτι παραπάνω από ένας σπουδαίος πρωταθλητής. Έχει γίνει ειρηνοποιός, ένας άνθρωπος της ειρήνης. Η φήμη του και τα προσωπικά του επιτεύγματα σημαίνουν ότι θα μεγαλώσει την επιρροή και την δυναμική του Peace and Sport. Είμαι σίγουρος ότι θα πείσει κι άλλους αστέρες να έρθουν στον οργανισμό».

Θα συνεχίσετε τις δράσεις στην Μεσόγειο;

«Ναι, έχουμε προσεγγιστεί από διάφορους παράγοντες, σε διαφορετικές χώρες της περιοχής. Το επόμενο πολύ σπουδαίο event θα είναι για τον εορτασμό της 16ης Απριλίου, της Διεθνούς Ημέρας για τον Αθλητισμό και την ανάπτυξη της Ειρήνης, στο συριακό προσφυγικό καταυλισμό Ζατάρι στην Ιορδανία. Θα φέρουμε παιδιά και νέους κοντά μέσω των δράσεων για την ειρήνη και την συμβολική Λευκή Κάρτα».