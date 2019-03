«Η Ουκρανία στον κυκλώνα ναζισμού και ρατσισμού»! (pics & vid)

Γεννημένος στο Λουτσκ το 1969, σε μία περιοχή δυτικά της Ουκρανίας, ο σημερινός επίτροπος της εβραϊκής κοινότητας στην χώρα είναι ένα άτομο με σημαντική δράση και άποψη για τα δρώμενα στην χώρα. Ο Έντουαρντ Ντολίνσκι μιλά στο G-Weekend για όλα όσα τον απασχολούν καθώς και για τον εθνικισμό, τον ναζισμό και τον φασισμό στην χώρα που αγγίζει ακόμα και το ποδόσφαιρο.

Ο Ντολίνσκι δεν ξεχνά ποτέ την σφαγή των Εβραίων στο Λουτσκ. Ελάχιστοι επιβίωσαν με τους γονείς του να φτάνουν στο Κίεβο την δεκαετία του '60. Υπηρέτησε τον Σοβιετικό στρατό για δύο χρόνια, σπούδασε στον ιατρικό τομέα και βρήκε δουλειά σε εταιρεία. Υπήρξε πρόεδρος της εβραϊκής κοινότητας στο Λουτσκ, CEO στην Κοινότητα των Εβραίων και τώρα Γενικός Διευθυντής και Επίτροπης στην Κοινότητα αυτή.

- Ποιά θεωρείτε πως είναι σήμερα τα πιο σοβαρά και σημαντικά προβλήματα στην Ουκρανία σε επίπεδο κοινωνίας και πολιτικής;

Η Ουκρανία έχει πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει: τα βασικά είναι η διαφθορά, η επιθετικότητα των Ρώσων και οι σχέσεις των δύο χωρών, η οικονομική κρίση, ο ανερχόμενος εθνικισμός και ο αντισημιτισμός.

- Εθνικισμός και φασισμός στην Ουκρανία. Είναι πιο έντονα αυτά τα στοιχεία στο σήμερα και γιατί;

Ο εθνικισμός πάντα μεγαλώνει σε περιόδους διαμάχης και κακής οικονομικής κατάστασης. Βλέπουμε το πως αυτά τα στοιχεία γίνονται πιο έντονα και δυνατά στην Ουκρανία. Την περασμένη εβδομάδα μόνο είδαμε δύο πορείες των εθνικιστών στο Κίεβο.

- Η εικόνα μέσα από το βίντεο στο εμπορικό κέντρο στο Γκοροντόκ με την σβάστικα, είναι μία ανάρτηση που κάνετε. Το εμπορικό κέντρο έκανε λόγο για επίθεση από χάκερς. Τι εκτιμάτε εσείς;

Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο. Η Αστυνομία ερευνά αυτήν την υπόθεση. Υπάρχουν δύο εκδοχές: μία το χακάρισμα και η άλλη που έγινε από άτομο που εργάζεται εκεί. Όπως πάντα υπάρχουν ορισμένοι που μιλούν για προκλήσεις και προπαγάνδα κατά της Ουκρανίας ενώ ορισμένοι έφταναν στο σημείο να πουν ότι το έκανα εγώ!

- Πόσο μακριά είναι η Ουκρανία από το να χαρακτηριστεί μία σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα;

Εξαρτάται το πως το μετρά κανείς. Στην Ουκρανία θα βρεις καλούς, μορφωμένους ανθρώπους και άτομα με επαφη με τον πολιτισμό και την σωστή κατάρτιση που είχαν την ατυχία να έχουν τέτοιες ηγεσίες και Κυβερνήσεις. Η Ουκρανία άφησε 28 χρόνια χωρίς να κάνει τις απαιτούμενες αλλαγές και έτσι βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση. Είναι πιθανότατα η πιο φτωχή χώρα στην Ευρώπη, δεν έχει εξαλείψει τα φαινόμενα ρατσισμού, ναζισμού και φασισμού και έχει ακόμα προβλήματα σοβαρά, παρότι μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης είχε ξεκινήσει με πολύ καλές βάσεις και από την πιο καλη θέση. Ο μέσος όρος βιωσιμότητας και ζωής δεν είναι σε καλά επίπεδα και οι συντάξεις είναι σε επίπεδα 50 και 100 αμερικανικών δολαρίων τον μήνα.

- Είστε ένα στέλεχος στην επιτροπή των Εβραίων στην Ουκρανία; Τι συμπεριφορές υπάρχουν προς τους Εβραίους σήμερα στην Ουκρανία;

Η εβραϊκή κοινότητα στην Ουκρανία είναι από τις πιο μεγάλες στην Ευρώπη. Στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο 1,5 εκατομμύριο Ουκρανοί Εβραίοι θανατώθηκαν από τους Ναζί και τους συνεργάτες και συμμάχους τους από την Ουκρανία. Δεν εστάλησαν ποτέ σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τους έβαλαν σε λάκους και τους σκότωσαν με σφαίρες έξω από τα σπίτια και τα χωριά τους. Σήμερα οι άνθρωποι αυτοί στην Ουκρανία που μετείχαν σε μαζικές θανατώσεις ανθρώπων και Εβραίων αντιμετωπίζονται ως ήρωες και δοξάζονται για θέματα ελευθερίας και ανεξαρτησίας. Υπάρχουν μνηνεία και δρόμοι που πήραν τα ονόματά τους. Αυτό είναι λυπηρό.

«Our stop in Lviv was not boring

because Ukrainian police were hunting for Jews, who in panic

trying to survive through roofs and fences. Police shoot

them on the run as sparrows”. This is Jewish pogrom on July 1, 1941. Perpetrators declared as heroes and this is their monument. pic.twitter.com/cGlJ6iAopH