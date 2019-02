Τα σέξι κορίτσια από το Κάουνας!

Ήταν ένα χειμωνιάτικο και παγωμένο μεσημέρι στο χιονισμένο Κάουνας. Μερικές ώρες πριν από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Ζάλγκιρις για την 19η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Το gazzetta.gr είχε βρεθεί στη λιθουανική μητρόπολη του μπάσκετ και μεταξύ των ουκ ολίγων θεμάτων και συνεντεύξεων που διαβάσατε εκείνες της ημέρες, είχε κλειστεί και ραντεβού με την διάσημη dance team της ομάδας.

Την λεγόμενη και «dream team» των cheerleaders στην Ευρώπη, έχοντας κερδίσει τρεις φορές τον τίτλο του αντίστοιχου διαγωνισμού. Μόνο πέρυσι δεν τα κατάφερε κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου, αλλά όπως υποστήριξε στο «G-Weekend» η αρχηγός, Νταϊάνα Γκάντριμε μαζί με το μέλος της dance team, Αγκνιε Μπαλάντιτε, φέτος ευελπιστούν να επιστρέψουν στην… κορυφή. Γι΄ αυτόν τον λόγο ζήτησαν τις ψήφους του ελληνικού κοινού, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να τις απολαύσεις για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο All Star Game! Πέρυσι είχαν προσφέρει ένα μοναδικό show στην Πάτρα αλλά φέτος «θα είναι ακόμα καλύτερο στη Θεσσαλονίκη!»

Αρχικά η Γκάντριμε στάθηκε στην δημιουργία της εν λόγω ομάδας λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σίγουρα θέλαμε να γίνουμε μέρος του show αλλά ο κύριος λόγος που δημιούργησα αυτήν την ομάδα ήταν ότι υπήρξα χορεύτρια της Ζάλγκιρις πριν από 17 χρόνια περίπου. Είχαμε άλλη coach αλλά δεν κατάλαβα ποτέ γιατί σταματήσαμε να χορεύουμε. Έτσι λοιπόν με δική μου πρωτοβουλία αποφάσισα να επαναφέρω την danceteam της ομάδας το 2007. Κάθε χρόνο σχεδόν γίνονται οντισιόν για να έρθουν καινούργια κορίτσια στην ομάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 15 μέλη ενώ μερικές κοπέλες βρίσκονται μαζί μας σχεδόν από το ξεκίνημα. Δηλαδή 10 χρόνια.»

Πόσο άγχος μπορεί να έχουν όμως τα κορίτσια κατά τη διάρκεια των χορών; Η 18χρονη Άγκνιε Μπαλάντιτε, μέλος της ομάδας, μας λέει: «Στην αρχή και πριν από έναν χρόνο όταν ήμουν νέα στην ομάδα, είχα πολύ άγχος. Ξέρεις να θυμάσαι όλη τη χορογραφία χωρίς να κάνεις κάποιο λάθος. Υπήρχε πίεση και νευρικότητα. Όμως πλέον το έχω ξεπεράσει. Το μόνο που νιώθω όταν μπαίνω στο παρκέ είναι πάθος. Μου αρέσει πολύ αυτό που κάνω. Είναι απίστευτο το συναίσθημα.»

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποια είναι τα κριτήρια των χορευτικών και τα τραγούδια που καλούνται να συνδυάσουν οι χορογράφοι για τις dance teams των ομάδων; «Έχουμε χορογράφο, αλλά κάποια χορευτικά τα σχεδιάζουμε και μόνες μας. Όλα τα κορίτσια. Απλά αποφασίζω πότε και σε ποια στιγμή θα επιλέξουμε κάποιο συγκεκριμένο χορευτικό. Το πιο δύσκολο πράγμα ωστόσο είναι η μουσική και το τραγούδι που θα παίζει. Είναι το 50% του αποτελέσματος. Για παράδειγμα το it’s my life, το simply the best και κάποια άλλα λιθουανικά τραγούδια που αρέσουν στο κοινό, είναι τα αγαπημένα μας».

Και φυσικά υπάρχει συγκεκριμένη… στρατηγική: «Για παράδειγμα όταν νικάει η Ζάλγκιρις επιλέγουμε κάποια πολύ χαρούμενα. Πάντως είναι δύσκολη η επιλογή. Όταν είμαστε πίσω στο σκορ και πάρει ο coach Σάρας time out, τότε πρέπει να έχω τον νου μου να δω αν είναι νευριασμένος και πόσο νευριασμένος φαίνεται. Τότε επιλέγουμε ένα καλό χορευτικό, χωρίς ιδιαίτερα γρήγορη μουσική. Και αυτό διότι οι φίλαθλοι είναι απογοητευμένοι εκείνη την ώρα και πρέπει να πάμε και εμείς με τα νερά τους. Όμως όταν πάρει ο αντίπαλος προπονητής time out, τότε επιλέγω αυτόματα ξεσηκωτική μουσική και πολύ χαρούμενη. Και αυτό διότι εκείνη την ώρα η Ζάλγκιρις θα κερδίζει. Την τελευταία στιγμή επιλέγουμε. Έχουμε 15-20 τραγούδια και ανάλογα επιλέγουμε. Είναι πιεστικό, αρκετά!» ενώ ακριβώς το ίδιο μας είπε και η Άγκνιε: «Ναι, είναι στρατηγική! Πραγματικά δεν είναι τόσο εύκολο όσο μπορεί να φαίνεται και απαιτείται πολύ δουλειά και πολλές ώρες προπόνησης και προετοιμασίας».

Δεν είναι μόνο οι εντυπωσιακές παρουσίες αυτές που κάνουν την διαφορά στα κορίτσια της Ζάλγκιρις, αλλά κατά κύριο λόγο τα χορευτικά! Αυτά είναι που τους χάρισαν τρεις φορές τον τίτλο στον ανάλογο διαγωνισμό της EuroLeague: «Πέρυσι χάσαμε από τα κορίτσια της Άλμπα στον τελικό, αλλά έχουμε κερδίσει τρεις φορές τον διαγωνισμό. Θα πάρουμε και φέτος μέρος! Γι’ αυτό ψηφίστε μας! (γέλια)» υποστηρίζει η Νταϊάνα, ενώ σε ερώτηση για το αν… νιώθουν ως η «ομάδα όνειρο» των cheerleaders, ήταν ξεκάθαρη! «Ναι, φυσικά και νιώθουμε ως η dream team των dance teams στην Ευρώπη (γέλια)».

Η ίδια έχει ως αγαπημένο παίκτη τον «Άρβιντας Σαμπόνις. Η ιστορία και ο θρύλος της Ζάλγκιρις και του λιθουανικού μπάσκετ» ενώ η Μπαλάντιτε κινείται στην πιο σύγχρονη εποχή: «Μου αρέσει ο Παούλιους Γιανκούνας ο αρχηγός!», ενώ η κουβέντα δεν θα μπορούσε να μην πάει στον προπονητή Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (σ.σ. Γιασικέβιτσους όπως μας είπαν ότι είναι το σωστό τα κορίτσια): «Χαίρομαι που ο Σάρας είναι πιο σκληρός και πιο αυστηρός από εμένα. (γέλια) Τον βλέπω να φωνάζει στους παίκτες συνέχεια, κάτι που κάνω και εγώ στα κορίτσια. Όμως και οι δύο θέλουμε το καλύτερο για τις ομάδες μας. Και γι΄ αυτό είμαστε αυστηροί και εκδηλωτικοί!» σχολιάζει η Νταϊάνα Γκάντριμε, ενώ η 18χρονη Μπαλάντιτε είπε: «Ο coach είναι όντως σκληρός και αυστηρός. Όμως θέλει και εκείνος να κερδίζει».

Όλα τα κορίτσια της Ζάλγκιρις είναι... φανατικές με την ομάδα ενώ σπεύδουν να πουν με μια φωνή: «Παρακολουθούμε και υποστηρίζουμε τις λιθουανικές ομάδες! Εκτός από τη Λιέτουβος Ρίτας. Είναι... εχθροί μας!» με την Μπαλάντιτε να συμπληρώνει: «Βλέπω πολύ μπάσκετ! Και αυτό διότι οι γονείς μου παρακολουθούν όλα τα ματς της EuroLeague. Ειδικά η μητέρα μου γνωρίζει όλα τα αποτελέσματα σε όλα τα ματς. Παρακολουθεί πολύ φανατικά. Όμως όπως είπα αγαπώ μόνο τη Ζάλγκιρις και γενικά την Λιθουανία».

Αμφότερες έχουν... και από ένα ίδιο ευτράπελο αφού «είχαμε χάσει τα παπούτσια μας κατά τη διάρκεια του χορευτικού. Για την ακρίβεια πάντα τα χάνουμε με τις κινήσεις και με όλα όσα κάνουμε...» ενώ κατέληξαν λέγοντας: «Το μπάσκετ είναι θρησκεία εδώ. Και το να είμαστε και εμείς μέλη αυτής της ομάδας, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να περιγράψεις. Η Zalgirio Arena είναι το δεύτερο σπίτι μας».