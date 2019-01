Ο αγαθός γίγαντας απέναντι στον... Σουλτάνο!

Ο σέντερ των Νικς, Ενες Καντέρ, αποφάσισε να ρισκάρει ακόμα την προσωπική του ηρεμία και... ασφάλεια προκειμένου να αντισταθεί και να σταθεί απέναντι στον Ταγίπ Ερντογάν με πολιτικό λόγο και επιχειρήματα. Για περίπου έξι μήνες οι Νικς περίμεναν για το παιχνίδι τους τον Γενάρη με τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς στο Λονδίνο και για μία αναμέτρηση που θα είχε και εορταστικές εκδηλώσεις. Που θα ήταν σαν μία γιορτή του μπάσκετ. Ένα σημαντικό μέλος τους όμως θα μείνει πίσω. Θα βλέπει το παιχνίδι από τον καναπέ του σπιτιού του στη Νέα Υόρκη.

Ο Eνες Καντέρ πληρώνει το... τίμημα του να ταχθεί κατά του Ερντογάν για τις πρακτικές του και για το πως κυβερνά την Τουρκία. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως έκρινε σκόπιμο να μην ταξιδέψει στο Λονδίνο διότι φοβάται για την ζωή του. Ο αθλητής που κριτικάρει ανοιχτά τον «Σουλτάνο» αποκάλυψε ότι φοβάται πως μπορεί να βρει τον θάνατο από Τούρκους κατασκόπους στην Αγγλία.

Ήταν μία πολύ δύσκολη και έντονη στιγμή στην κλιμάκωση μίας μεγάλης έντασης των δύο πλευρών. Ο σταρ των Νιου Γιορκ Νικς έδειχνε να χρησιμοποιεί το όνομα και την φήμη του για να εξελιχθεί σε πολιτικό ακτιβιστή και σε έναν μεγάλο υπέρμαχο της αποχώρησης του Ερντογάν από την πολιτική σκηνή της Τουρκίας.

Ο 26χρονος από τη μία έγινε το κεντρικό πρόσωπο όσων θέλουν να ρίξουν τον Ερντογάν ακόμα και σε συνεργασία με τις ΗΠΑ. Από την άλλη όμως βρέθηκε στο στόχαστρο του ισχυρού άνδρα της χώρας και των υποστηρικτών του κάτι που δεν εύχεται κανένας για άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο.

«Το ΝΒΑ δίνει φωνή και βήμα στους χιλιάδες ανθρώπους που διώκονται αλλά στηρίζει ανοιχτά όσους θέλουν να μιλήσουν για τις κατάφωρες και συστηματικές παραβιάσεις δικαιωμάτων στην Τουρκία», τόνισε ο Τούρκους σέντερ. «Παίζοντας στο ΝΒΑ και ζώντας στην Αμερική έχω αποκτήσει το δικαίωμα να λέω αυτά που σκέφτομαι και θέλω», συμπληρώνει.

Enes Kanter says he’s not going to London with Knicks because he fears for his life due to “that freaking lunatic, the Turkish president. There’s a chance that I can get killed out there.” pic.twitter.com/NvRDSHWB4V

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) January 5, 2019