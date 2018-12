Τί... απέγινε ο Λουκάκου; (pics & vids)

Αναμφίβολα, η τροφή του επιθετικού και ο τρόπος με τον οποίο ένας στράικερ ανακτά την αυτοπεποίθησή του και καταφέρνει να βγει από το αγωνιστικό τέλμα, είναι το γκολ. Αυτό, δηλαδή, το οποίο ο Ρομέλου Λουκάκου δεν έχει γευθεί εδώ και 953 λεπτά αγώνα και πολύ περισσότερο, δεν το έχει κάνει μπροστά στο κοινό της ομάδας του από τον περασμένο Μάρτιο!

Έπειτα από κάθε ματς στο οποίο συμμετέχει, το μοναδικό για το οποίο θα τον σχολιάζει ο κόσμος θα είναι οι χαμένες του πάσες, οι γκάφες, η αδυναμία του να κάνει καλή πρώτη επαφή με τη μπάλα και οτιδήποτε που θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο υπό άλλες συνθήκες με τον παίκτη να παίρνει χειροκρότημα για να συνεχίσει, πλέον αποτελεί λόγο για να γίνεται καζούρα στα social media γύρω απ' το όνομά του.

Lukaku: “First touch? You improve on it every day.

Negativity about my physique? That’s some BS. I’m one of the strongest players in the league. I never get injured.

Lack of goals? Yeah, that’s something that bothers me.”#mufc [Bleacher Report] pic.twitter.com/HrSudtTa2Z

