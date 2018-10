Τζακ Παναγιώτου: Το «ελληνόπουλο» που γοητεύει τις ΗΠΑ! (pics & vids)

Πριν από 100 χρόνια και βάλε, οι προπαππούδες του έφυγαν από την Κάρπαθο για μια καλύτερη ζωή. Έζησαν στις ΗΠΑ, δούλεψαν, «πρόκοψαν» σαν να λέμε. Με σκληρή δουλειά, με θυσίες, με υπερβάσεις. Σαν αυτές που φαντάζεται, υπό σαφώς πιο ευνοϊκές συνθήκες, ο δισέγγονός τους, όταν κάνει 350 πάσες σε έναν τοίχο κάθε πρωί, πριν πάει στο σχολείο!

Ο Τζακ Παναγιώτου ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής και όταν το λέει, πολλοί τον πιστεύουν. Πείθονται από τα βίντεο στο YouTube, από το γεγονός ότι επιλέχθηκε μεταξύ 85.000 παιδιών 9-19 ετών από τη Μπάγερν Μονάχου για να ταξιδέψει στη Γερμανία και να προπονηθεί στις ακαδημίες της, από την αφοσίωσή του στη σκληρή προπόνηση. Θαυμάζει τον Ινιέστα και τον Μόντριτς, αλλά δηλώνει πως θέλει να γίνει «ο καλύτερος που μπορεί», να φτάσει δηλαδή το «ταβάνι» του με όλες του τις δυνάμεις.

Great first day @fcbayern for Jack Panayotou and Luke Alexander training with the FC Bayern Junior teams. pic.twitter.com/vfFu3t3J7P

— GlobalPremierSoccer (@globalpremsocc) 18 Ιουλίου 2016