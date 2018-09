Tα 7+1 «θαύματα» του Αζάρ! (vids)

Μεσοβδόμαδα ήταν να ξεκουραστεί. Όπως πήρε ανάσες την περασμένη εβδομάδα απέναντι στον ΠΑΟΚ, έτσι και αυτή που ολοκληρώνεται, ο Μαουρίτσιο Σάρι σκέφτηκε να μην ξεκινήσει τον Αζάρ στο παιχνίδι του 3ου γύρου του Carabao Cup στο «Άνφιλντ» απέναντι στη Λίβερπουλ. Η ανάγκη, όμως, έριξε τον Βέλγο στο παιχνίδι όταν τα πράγματα είχαν αρχίσει να γίνονται ζόρικα και ο Στάριτζ είχε βάλει μπροστά στο σκορ τη Λίβερπουλ παρά τις τρομερές προσπάθειες του Καμπαγιέρο.

Μια που μπήκε, λοιπόν, μια που... άλλαξε όλο το ματς. Ασίστ στον Έμερσον, γκολ με τρομερό σλάλομ στο οποίο ταλαιπώρησε αρχικά Χέντερσον και Φαμπίνιο, έκανε πάσα κάτω απ' τα πόδια του Φιρμίνο και προτού σουτάρε... εξαφάνισε τον Μορένο από το πλάνο. Πρόκριση. Τόσο απλά.

Ο τρόπος με τον οποίο «άδειασε» την άμυνα των «κόκκινων» και σκόραρε με δυνατό διαγώνιο σουτ ήταν απόλυτα λογικό να γίνει viral, ο Αζάρ συμπεριέλαβε το συγκεκριμένο γκολ ανάμεσα στα 5 καλύτερά του με τη φανέλα της Τσέλσι.

You need to see that @hazardeden10 goal from all angles! pic.twitter.com/Ucmq7I4RCA

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 27, 2018