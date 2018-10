«Τέσσερα χρόνια φοβάμαι να παίξω θέατρο, το Ελληνοαλβανός δεν τους κολλάει» (pics)

Ο Λαέρτης Βασιλείου (γεννημένος στο Δέλβινο, Αλβανία 7 Μαρτίου 1974) είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης και μεταφραστής και σαφώς δεν αποτελεί μία απλή περίπτωση καλλιτέχνη. Προφανώς οι περισσότεροι τον ξέρουν από την παράσταση Corpus Cristi και τις επιθέσεις που είχε δεχθεί από την Χρυσή Αυγή, λίγοι όμως γνωρίζουν πραγματικά το δράμα και τις δυσκολίες του. Ο ίδιος μετά την επίθεση του 2014 που δέχθηκε έξω από το θέατρο Χυτήριο, κινδυνεύοντας να χάσει το αριστερό του μάτι, όπως εξομολογείται στο G-Weekend φοβάται να ξαναπαίξει στο θέατρο. Έτσι το περισσότερο διάστημα το περνά γυρίζοντας ταινίες και παραγωγές εξωτερικού.

Ο ίδιος δεν ξεχνάει την δολοφονία του Παύλου Φύσσα πριν από πέντε χρόνια: «Ήταν μία περίοδος όπου και εγώ και ο Παύλος Φύσσας ήμασταν στα χαρακώματα ενός... πολέμου που μας είχαν βάλει. Εκείνος με το τραγούδι και την δράση του και εγώ με το θέατρο και την δουλειά μου. 'Έφυγε' τόσο άδικα ο Φύσσας. Λυπάμαι πολύ για αυτό το παιδί και το πως 'χάθηκε'. Δυστυχώς από τότε δεν βλέπω κάτι να αλλάζει. Από την μία τους... μαυροφορεμένους της Χρυσής Αυγής και από την άλλη μία μάνα που δεν την άφησαν καν να κλάψει και να θρηνήσει για το παιδί της».

Ο προβληματισμός στα λόγια του δεν λείπει και ενώ αναφέρεται στην επίθεση που δέχθηκε το 2014 που θα μπορούσε να είχε στοιχίσει την ζωή του: «Ξέρεις είναι από τότε με τον Παύλο αλλά και στην συνέχεια αυτό το διαρκές αίσθημα ατιμωρησίας που πλανάται στην ατμόσφαιρα. Ο Παύλος δυστυχώς χάθηκε. Ίσως για κάποιους τόσο καλούς και ταλαντούχους ανθρώπους είναι τέτοια η μοίρα για να τους θυμούνται ότι 'έφυγαν' ενώ ήταν στην καλύτερη φάση τους. Εγώ ήμουν πιο τυχερός από τον Παύλο και γλίτωσα καθώς μετά το Corpus Cristi και όσα είχαν συμβεί δέχθηκα μία επίθεση το καλοκαίρι του 2014 ενώ έβγαινα από το θέατρο Χυτήριο. Με χτύπησαν και κόντεψα να χάσω το αριστερό μου μάτι.

Ευτυχώς με τη βοήθεια γιατρών και φίλων μου, έκανα θεραπεία και φοράω και γυαλιά. Με έσωσε ότι ήταν η Ιερά Οδός και περνούσε από εκεί πολύς κόσμος. Βγήκαν έξω άνθρωποι και την γλίτωσα. Υπάρχει αυτό το αίσθημα ατιμωρησίας και δεν είναι μόνο αίσθημα. Το βλέπεις. Η κοινωνία όσο πάει βρίσκεται και προς τα κάτω και δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι μία συνολική κρίση στις ηθικές αξίες και στους ανθρώπους. Άνθρωποι που απλώς παλεύουν για την επιβίωσή τους. Ένα συνονθύλευμα. Ένας φοβισμένος κόσμος. Ξέρετε κάποιοι μπορεί να γελούσαν όμως η άκρα δεξιά και η Χρυσή Αυγή προκάλεσαν τον φόβο. Με τις επιθέσεις τους και τα όσα έκαναν έφτασαν μία κοινωνία στα άκρα. Δεν ξέρω πως γλιτώνεις από αυτό. Δεν ξέρω. Παλιά έλεγα πως ήταν μία μάχη για όλους μας. Τώρα δεν υπάρχει καμία μάχη. Οι άνθρωποι έχουν παραδοθεί».

Τα χτυπήματα στο πρόσωπο του Βασιλείου μετά την επίθεση που δέχθηκε το 2014 και ενώ είχε στοχοποιηθεί και απειληθεί από την Χρυσή Αυγή.

Πως είναι όμως τα πράγματα για εκείνον και κατάλαβε ποτέ γιατί η Χρυσή Αυγή είχε αυτό το... μένος μαζί του; «Για ένα διάστημα έξι μηνών άλλαζα σπίτια & διευθύνσεις και με φιλοξενούσαν ακόμα και φίλοι. Ξέρεις γιατί; Γιατί κάθε μέρα πήγαιναν στο σπίτι μου αυτοί οι περίεργοι ξυρισμένοι και... μαυροφορεμένοι και με ψάχνανε. Ρωτούσαν για μένα και που βρίσκομαι. Έψαχναν κόσμο για να τους πουν πότε θα είμαι σπίτι. Μου είπαν μετά την επίθεση να κάνω μήνυση. Τι θα κέρδιζα; Τίποτα. Ρώτησα και δικηγόρους για το γεγονός ότι πήγαιναν σπίτι μου. Μου είπαν 'Λαέρτη δεν μπορείς να κάνεις πολλά'. Μας αρέσει αυτό το κράτος; Όχι. Ας το αλλάξουμε λοιπόν.

Όσο και να το έψαξα δεν βρήκα κάτι για τις επιθέσεις προς το πρόσωπό μου και τις απειλές από την Χρυσή Αυγή. Αυτό που κατάλαβα ήταν πως επειδή τότε πρωτοέβγαιναν στο προσκήνιο ήθελαν το... μπαμ. Ήθελαν κάπως να φανούν δυναμικά. Βρήκαν λοιπόν την παράσταση την δική μου. Το Corpus Cristi, που ήταν sold out και είχε πάρει τόσο μεγάλη διάσταση σε επίπεδο προβολής. Σου λέει βρήκαμε και έναν άνθρωπο με αλβανική καταγωγή, να το... λαβράκι. Έχεις λοιπόν τους μαυροφορεμένους, αυτούς τους τύπους της Χρυσής Αυγής χωρίς μυαλό και λογική, να ουρλιάζουν και μετά μου έρχεται η εικόνα της μητέρας του Παύλου. Μία κραυγή μητέρας που δεν μπορεί να ακουστεί όπως πρέπει. Που δεν μπορεί να κλάψει όσο έχει ανάγκη για τον Παύλο», υπογραμμίζει.

Η επίθεση που δέχθηκε του άφησε και προβλήματα άλλου τύπου: «Εδώ και 3 - 4 χρόνια, ουσιαστικά 4 δεν παίζω θέατρο. Φοβάμαι να ανέβω να παίξω θέατρο με τα όσα έχουν γίνει. Δουλεύω κυρίως με ταινίες και παραγωγές στο εξωτερικό και πηγαίνω στην Ευρώπη και αλλού και βλέπω θεατρικές παραστάσεις. Εκτός αυτού βέβαια και στις περιπτώσεις που επιχείρησα να κάνω κάτι σε σχέση με το φεστιβάλ της Επιδαύρου οι υπεύθυνοι φοβούνται και λένε όχι. Μου λένε 'Λαέρτη καλύτερα να μην κάνουμε κάτι για να μην υπάρξει πρόβλημα'». Παρα όλα αυτά ξεκαθαρίζει πως «εγώ δεν πρόκειται να αλλάξω αυτό που είμαι. Εάν ήμουν Ελληνοαμερικανός θα ήμουν fashion icon, το Ελληνοαλβανός όμως δεν τους... κολλάει. Τους... χαλάει. Και όλα αυτά και ας είμαι σαν... εξόριστος στο σπίτι μου. Σαν αυτοεξόριστος. Στην Ελλάδα μεγάλωσα και σπούδασα. Ζω 25 χρόνια εδώ και είναι η πατρίδα μου. Ωστόσο δεν αλλάζω ότι είμαι επειδή υπάρχουν άτομα χωρίς μυαλό στον εγκεφαλό τους ή λογική και δεν λένε να καταλάβουν ορισμένα πράγματα».

Τον ρωτάμε για την σημαντική του βράβευση, για το Actor of Europe at International Theatre Festival Actor of Europe 2018: «Δεν μπορώ να πω ότι δεν χαίρομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Όλο αυτό όμως είναι κάτι για να λένε οι γονείς μου ότι το παιδί μας κάτι αξίζει και να χαίρονται και εκεί. Επί της ουσίας στην Ελλάδα δεν λέει κάτι. Έχω πέντε διεθνή βραβεία και έχω εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο εξωτερικό. Και ο Λάνθιμος είχε πάρει βραβεία που ήταν σαν μην άξιζαν για την Ελλάδα παρά την πολύ καλή δουλειά του. Με τον Λάνθιμο ξεκινήσαμε μαζί. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν σημαίνουν κάτι αυτά τα βραβεία».

Όσο για τις επαγγελματικές συνθήκες και το... μήνυμα που θέλει να στείλει; «Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όχι μόνο για μένα αλλά για όλους. Προσπαθείς να επιβιώσεις. Να επιβιώσεις με... 3 και 60 που λέμε. Για όλους τους συναδέλφους έχω να πω κουράγιο. Κουράγιο για την συνέχεια. Δυστυχώς δεν έχει αλλάξει κάτι και δεν βλέπω και να αλλάζει κάτι. Υπάρχουν τα συλλαλητήρια και κάποιες αντιδράσεις αλλά όταν διαβάζεις τέτοια πράγματα για ΜΚΟ και off shore εταιρείες τι να πει. Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι βαθιά απελπισμένος. Χωρίς ελπίδα. Απελπισμένος και ικανός για όλα. Ο Βόλφγκανγκ Μπόρχερτ ήταν ένας Γερμανός συγγραφέας που είχε βιώσει τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχει μία ιστορία του με μία περίπτωση στρατιώτη που γυρίζει από τον πόλεμο και δεν βρίσκει να φάει ούτε ψωμί. Βλέπει ένα παιδί που τρώει ψωμί και του το ζητά. Εκείνο δεν το δίνει και αυτός το σκοτώνει.

Πάει μετά στο δικαστήριο και ο δικαστής του λέει 'δεν σκοτώνουμε ανθρώπους. Δεν πρέπει να σκοτώνουμε ανθρώπους' και ο στρατιώτης του λέει 'γιατί;'. Ρίχνεις έναν άνθρωπο σε έναν πόλεμο ενώ του έχεις πει πως είναι έτσι τα πράγματα και μετά του λες τώρα κάνουμε ειρήνη. Πριν παίζαμε πόλεμο και τώρα ειρήνη. Έχουν διαλύσει τα πάντα. Ο κόσμος προχωρεί μέσα σε απελπισία και απόγνωση. Προσπαθεί να ζήσει αλλά δεν ξέρει το γιατί. Δείτε: κανείς δεν λέει τον ανεπίσημο αριθμό των ανθρώπων που αυτοκτονούν. Κανείς δεν λέει πόσοι άνθρωποι φεύγουν από την Ελλάδα για καλύτερη ζωή. Ακόμα και το brain immigration. Το να είσαι εδώ αλλά να μην είσαι. Το μυαλό σου να μην είναι σε αυτό που ζεις. Έτσι μένουν κάποιες προσπάθειες. Κάποιες φωνές ή... κραυγές, που χάνονται όμως. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω...».

ΤΟ WHO IS WHO