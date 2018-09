Η απόλυτη εμπειρία του FIFA 19 στα κορυφαία γήπεδα της Ευρώπης! (pics)

Ramón Sánchez-Pizjuán

Αναλυτικά όλα γήπεδα του FIFA 19:

LALIGA SANTANDER

Ramón Sánchez-Pizjuán

Estadio San Mamés

Estadio de la Cerámica

Coliseum Alfonso Pérez

Estadio ABANCA-Balaídos

Estadio Benito Villamarín

Estadio Ciutat de València

Estadio de Anoeta

Estadio de Mendizorroza

Estadio de Montilivi

Estadio Mestalla

Estadio Santiago Bernabéu

Municipal de Butarque

Municipal de Ipurua

RCDE Stadium

Wanda Metropolitano

PREMIER LEAGUE

Anfield

Cardiff City Stadium

Craven Cottage

Emirates Stadium

Etihad Stadium

Goodison Park

King Power Stadium

Kirklees Stadium

London Stadium

Molineux Stadium

Old Trafford

Selhurst Park

St. James' Park

St. Mary's Stadium

Stamford Bridge

The Amex Stadium

Tottenham Hotspur Stadium

Turf Moor

Vicarage Road

Vitality Stadium

ENGLISH FOOTBALL LEAGUE

Carrow Road

Fratton Park

KCOM Stadium

Liberty Stadium

Loftus Road

Riverside Stadium

Stadium of Light

Stoke City FC Stadium

The Hawthorns

Villa Park

LIGUE 1 CONFORAMA

Orange Vélodrome

Parc des Princes

BUNDESLIGA

Allianz Arena

BORUSSIA-PARK

Olympiastadion

Signal Iduna Park

Veltins-Arena

BUNDESLIGA 2

Volksparkstadion

SERIE A TIM

Allianz Stadium

Stadio Olimpico

San Siro

REST OF THE WORLD

Donbass Arena

Otkritie Arena

EREDIVISIE

Johan Cruijff ArenA

MLS

BC Place Stadium

CenturyLink Field

Mercedes-Benz Stadium

StubHub Center

LALIGA 1|2|3

Estadio ABANCA-Riazor

Estadio de Gran Canaria

Estadio La Rosaleda

SAF

El Monumental

LIGA BANCOMER MX

Estadio Azteca

SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

King Abdullah Sports City

King Fahd Stadium

MEIJI YASUDA J1

Panasonic Stadium Suita

INTERNATIONAL

Wembley Stadium

GENERIC

Al Jayeed Stadium

Aloha Park

Arena del Centenario

Arena D'Oro

Court Lane

Crown Lane

Eastpoint Arena

El Grandioso

El Libertador

Estadio de las Artes

Estadio El Medio

Estadio Presidente G.Lopes

Euro Park

FeWC Stadium (only on PlayStation 4 and Xbox One)

Forest Park Stadium

Ivy Lane

Molton Road

O Dromo

Sanderson Park

Stade Municipal

Stadio Classico

Stadion 23. Maj

Stadion Europa

Stadion Hanguk

Stadion Neder

Stadion Olympik

Town Park

Union Park Stadium

Waldstadion

Πηγή: easports.com