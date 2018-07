Οι βιβλιο-προτάσεις του Χρήστου Κιούση!

Αφού είδαμε και πάθαμε από τον Μίνωα μέχρι να καλοκαιριάσει ας κάνουμε μια βόλτα στα ράφια των βιβλιοπωλείων, για να διαλέξουμε την πρώτη παρτίδα βιβλίων, που θα μας συντροφεύσουν στην ξαπλώστρα. Bonus αυτή την φορά και μια mini συνέντευξη του Νίκου Παπαδογιάννη!

ΟΙ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Συγγραφέας: ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

Εκδότης: ΖΗΤΗ

Δεν είναι ένα βιβλίο δύσκολο στη σύλληψη της ιδέας αλλά χρειάζεται διδακτορική μεθοδολογία και παιδική αγάπη, για να εκπονηθεί αυτό το «σχολικό» εγχειρίδιο. Δεν είναι, αλλά μακάρι μια μέρα να έχουμε τόσο ξεκολλημένα μυαλά στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ώστε ο Τάσος Βαφειάδης εκτός από Χημεία να διδάσκει και Ετυμολογία Αγαπημένων Τραγουδιών. Την ιστορία δηλαδή των μεγάλων εκείνων τραγουδιών, που έχουν πραγματικά μια ενδιαφέρουσα ιστορία πίσω τους, γιατί είναι και κάποια … γιούχου. Αντί το δικό μας ακατάστατο μυαλό να φαντάζεται ιστορίες, το κβαντικό μυαλό του Βαφειάδη τις αναζήτησε, τις τεκμηρίωσε και τις βιβλιοδέτησε σε ένα εφηβικό πόνημα αντίστοιχο του εφηβικού χαμόγελου του συγγραφέα. Εσείς οι γονείς των μαθητών Χημείας του Βαφειάδη να ξέρετε, είστε πολύ τυχεροί, που τα παιδιά σας τον έχουν δάσκαλο, γιατί είμαι σίγουρος ότι κάνει τον Περιοδικό Πίνακα Στοιχείων πολύ πιο ενδιαφέροντα κι αν βλέπατε τα μούτρα τους στην παρουσίαση του βιβλίου στον Ιανό της Αριστοτέλους, θα ήσασταν extra ευτυχισμένοι. Διαβάστε το αυτό το καλοκαίρι οπωσδήποτε κι αν αναρωτιέστε, όλα ξεκίνησαν από τον μεγάλο Leonard Cohen και το Dance me to the End of Love. Μια ιστορία ανατριχιαστική, πολύ διαφορετική απ’ ό,τι φαντάζεστε, κάθε φορά που το ακούτε.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Συγγραφέας: ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Εκδότης: ΠΑΤΑΚΗΣ

Πρώτα από όλα να συμφωνήσουμε, ότι ειδικά για το καλοκαίρι και τις εκδρομές του, οι συλλογές διηγημάτων είναι ίσως το ιδανικό είδος λογοτεχνίας λόγω του αυτοτελούς χαρακτήρα ενός διηγήματος και της συγκεκριμένης του διάρκειας, που μπορεί να οριοθετήσει ιδανικά τον καλοκαιρινό μας χρόνο. Για τον συγγραφέα φαντάζομαι, δεν είναι καθόλου απλό να έχει πολλές διαφορετικές εκκινήσεις και τερματισμούς μέσα στο ίδιο βιβλίο, η αρχή και το τέλος βλέπετε, είναι ακρογωνιαίοι λίθοι της πλοκής και της ανάγνωσης. Ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης εγνωσμένης αξίας μάστορας του διηγήματος και της διήγησης τοποθετεί τις εκκινήσεις και τους τερματισμούς του μέσα στο λεωφορείο της γραμμής 10, που στην Θεσσαλονίκη σημαίνει Τέρμα Χαριλάου-Σιδηροδρομικός Σταθμός. Εκεί που έτσι κι αλλιώς το κάθε μυαλό αντικρίζοντας διαφορετικούς επιβάτες πλάθει διαφορετικές ιστορίες, είναι ασφαλέστερο να κάτσει ο Σκαμπαρδώνης στη θέση του οδηγού. Διαφωνώ με την ναρκισιστική τοποθέτηση φωτογραφίας του συγγραφέα στο εξώφυλλο, αλλά είναι δευτερεύον μπροστά στην αξία των κειμένων.

Ο ΝΙΚΟΣ ΛΕΙΠΕΙ

Συγγραφέας: ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

Εκδότης: KEY BOOKS

Ο Νίκος Παπαδογιάννης είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις συγγραφέων, που πρώτα άκουσα την φωνή τους και μετά διάβασα κείμενο του, αρχικά στην Ελευθεροτυπία κι έπειτα όπου αλλού συνέχισε να γράφει, μέχρι που καταλήξαμε ομόσταβλοι στην ψηφιακή μας στέγη. Για να σας είμαι ειλικρινής, δεν το έχω διαβάσει, αφού στο βιβλιοπωλείο μου δεν έφτασε ακόμα, άρα το καλύτερο που μπορούσα να κάνω, ήταν να σηκώσω το τηλέφωνο και να κάνω ερωτήσεις στο συγγραφέα. Στην ερώτηση μου πότε πρωτοσκέφτηκε, να γράψει βιβλίο η απάντηση ήταν σχετικά αναμενόμενη, η ιδέα προέκυψε από παρότρυνση φίλων και συναδέλφων με πολλά χιλιόμετρα στο κοντέρ τους, όπως ο Καρύδας και ο Σωτηρακόπουλος. Όπως ισχυρίζεται δεν άφησε καμιά δυνατή ιστορία εκτός βιβλίου κι αν κάποιος (όχι εγώ) μπορεί να διαβάζει υπό μουσική, προτείνει ως background τα άπαντα του αγαπημένου του Bruce Springsteen. Δεν φαντάζομαι κανέναν χρυσαυγίτη, ομοφοβικό, κραυγάζοντα δασύτριχο ελληνάρα, να το διαβάζει σε κάποια παραλία, αλλά είπα να την διατυπώσω την ερώτηση: «Νίκο ποια χέρια δεν θα ήθελες να αγγίξουν το βιβλίο σου;» «Εεεε θα έλεγα τα χέρια που καίνε βιβλία». Σοφόν το σαφές. Τελευταία μου ερώτηση ήταν, σε ποιον θα αφιέρωνε και θα χάριζε το πρώτο πρώτο αντίτυπο του βιβλίου του. Η απάντηση νομίζω, δόθηκε λίγο πιο χαμηλόφωνα από όλες τις προηγούμενες: «Στον άνθρωπο που είναι προφανώς αδύνατον να το χαρίσω, στον πατέρα μου, που έχει φύγει εδώ και είκοσι χρόνια. Θα το διαβάσεις εξάλλου, ότι σε εκείνον το αφιερώνω.» Από καρδιάς καλοτάξιδο Νίκο μου, εύχομαι να το απολαύσεις το ταξίδι του και να ζήσεις κι άλλες δυνατές ιστορίες για το sequel. Α και κάτι ακόμα. Oscar καλοκαιρινού εξωφύλλου σε αυτό το βιβλίο και μπράβο στους δημιουργούς του.

ΤΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ

Συγγραφέας: ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ

Εκδότης: ΔΙΟΠΤΡΑ

«Τα Χειροποίητα είναι σύντομα κείμενα που δημοσιεύτηκαν από το 2000 μέχρι σήμερα. Κείμενα παλιά, κείμενα καινούρια, κείμενα γελαστά και μελαγχολικά, θυμωμένα ή χαρούμενα, κείμενα βιωματικά, κείμενα που γελούν και κλαίνε και θυμώνουν, και τρολάρουν, και μας κλείνουν το μάτι. Κείμενα διαφορετικά μεταξύ τους με ένα μόνο κοινό στοιχείο· είναι όλα χειροποίητα. Φτιαγμένα στο χέρι με υλικά της ψυχής και της καρδιάς, πασπαλισμένα με «ένα κάποιο χαμόγελο». Αφιερωμένα στους συγκάτοικούς μου στην τρέλα. Τους αναγνώστες μου. Έλενα, 2018».

Τάδε έφη η ίδια η συγγραφέας, αλλά αν μου επέτρεπε, να προσθέσω κάτι, της αρέσει- δεν της αρέσει, την θεωρώ μια από τις σημαντικότερες πένες, όχι μόνο της γενιάς της, αλλά της γλώσσας μας γενικότερα. Ίσως η πιο ευπροσάρμοστη γραφιάς, δώσε της όποιο Μέσο και χώρο σκεφτείς κι εκείνη θα κάνει αυτό, που ξέρει να κάνει καλύτερα, plus την ιδιότητα να αλληλεπιδρά με τους αναγνώστες της σε πραγματικό χρόνο anytime on line. Το κυριότερο που θαυμάζω σε εκείνη, εκτός από την άνεση και πολυχρωμία έκφρασης, είναι η διάθεσή της, να μη μείνει στάσιμη. Πολλοί το έχουν επιθυμήσει, ελάχιστοι το έχουν «δουλέψει».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 100 ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Συγγραφέας: ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Εκδότης: IANOS

Μικρή σημασία έχει, το ότι είμαι Ευβοιώτης στην καταγωγή, Αθηναίος γέννημα και θρέμμα, μεγαλύτερη ότι ζω στην Θεσσαλονίκη τα τελευταία 21 χρόνια, άρα τα πιο «ενεργά» χρόνια της ζωής μου ως παρατηρητής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο πολύχρωμη πόλη από αυτή και μέσα στην ηλικία της βρίσκονται άλλες φανερές, άλλες κακοθαμμένες κι άλλες εσκεμμένα ψευδώς ειπωμένες ιστορίες. Ο Γιάννης Καραμήτσιος θα σας βοηθήσει, να ταξιδέψετε μέσα στον χώρο και στον χρόνο της πόλης, που θα μπορούσε να είναι όντως, πάνω από εθνότητες και θρησκείες, μια μάνα-πόλη ταλαντούχων, εμπνευσμένων και ιδιαίτερα σημαντικών ανθρώπων. Ακόμα κι αν δεν είχατε έμφυτη την περιέργεια, να γνωρίσετε την Όλην Θεσσαλονίκη, μετά την ανάγνωση αυτού του βιβλίου μάλλον θα αναζητήσετε τους ήρωες και τις ιστορίες τους, για να μπορείτε κάποτε να καυχιέστε, ότι ξέρετε κάτι παραπάνω από τις τουριστικές επιταγές. Ίσως σας βοηθήσει να αναγνώσετε διαφορετικά και το παρόν της Θεσσαλονίκης και τις καινούργιες έριδές της, που καθόλου καινούργιες δεν είναι τελικά.