Ο γυμναστής που... φτιάχνει τους θρύλους του μπάσκετ! (pics, vid)

Ερωτήματα μικρών παιδιών: Θα γίνω ο επόμενος Λεμπρόν; Θα σουτάρω όπως ο Κάρυ; Πώς θα αποκτήσω την αθλητικότητα του Ντουράντ;

Ερωτήματα αθλητών μπάσκετ: Με ποιες ασκήσεις θα βελτιώσω το ball handling ; Πως θα εμπλουτίσω τις κινήσεις μου στο low post; Πως θα παίξω άμυνα σε ένα δυνατότερο κορμί; Πώς να διαχειριστώ πνευματικά τα τελευταία δευτερόλεπτα μιας επίθεσης;

Ερωτήματα προπονητών: Πώς να κάνω πιο πλούσιο το ασκησιολόγιό μου; Πώς να διδάξω αποτελεσματικότερα το σουτ; Πώς να εμπνεύσω τα πιτσιρίκια στις ακαδημίες ή πώς να βελτιώσω ατομικά τους εφήβους που αποφάσισαν να αφιερωθούν στο μπάσκετ;

Αν είναι να αναζητήσετε απαντήσεις απευθυνθείτε στον γκουρού του skill training, στον άνθρωπο που εμπιστεύτηκαν για προσωπική εκγύμναση ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο Στεφ Κάρυ, ο Τζέιμς Χάρντεν, ο Kέβιν Ντουράντ, ο Μπλέικ Γκρίφιν , παλιότερα ο Κόμπε Μπράιαντ και πολλοί άλλοι.

Όταν πέρυσι ο Γιάννης Αντετοκούμπο βρισκόταν στην Κίνα και όλοι αναρωτιόμασταν αν αγαπάει την Ελλάδα και την Εθνική Ομάδα (εμείς άραγε;) στη Σαγκάη χτυπούσε η καρδιά του αναπτυξιακού προγράμματος του κινεζικού μπάσκετ. Οι πολύ μεθοδικοί Κινέζοι έφεραν γι αυτό το λόγο από τις Η.Π.Α. τον Γκάνον Μπέικερ, τον μπασκετικό γυμναστή που εμπιστεύονται τα μεγαλύτερα ονόματα του ΝΒΑ. Κοντά του μέλος του staff του ο δικός μας coach Δημήτρης Γαλάνης που τον έψηνε για μια μπασκετική επίσκεψη στην Ελλάδα. «Dimitris έλα εσύ πρώτα στο USA και βλέπουμε!».

Ο ξεροκέφαλος επιμένων νικά λέει μια παλιά κινέζικη παροιμία και ο Dimitris όταν βρέθηκε στο Miami νοίκιασε ένα αυτοκίνητο και επισκέφτηκε τον Γκάνον Μπέικερ στο Palm Springs για surprise και to know us better. Το οικονομικό δε θα μπορούσε να είναι δέλεαρ από μια μικρή αγορά όπως η ελληνική αλλά η επιμονή του coach Γαλάνη ήταν το καύσιμο για να αναπτυχθεί η προσωπική σχέση που φέρνουν τον Γκάνον Μπέικερ και το staff του αυτό τον Ιούνιο στην Ελλάδα.

Αθήνα: Deree – The American College of Greece, 15-17 Ιουνίου

Θεσσαλονίκη: ΣΑΑΚ Anatolia Summer Basketball Camp, 18-22 Ιουνίου

Ο εκ των κορυφαίων προπονητών ατομικής βελτίωσης στον κόσμο δουλεύει με παίκτες από το NBA, NCAA, High Schools και ταξιδεύει από το 2001 σε όλο τον κόσμο διδάσκοντας τα μυστικά του μπάσκετ σε μικρούς και μεγάλους βελτιώνοντας ουσιαστικά το παιχνίδι τους. Το να σε γυμνάσει , το να τον ακούς και να τον βλέπεις είναι μια once in a lifetime εμπειρία. Τουλάχιστον θα μπορείς να λες ότι έχεις κάτι κοινό με τον Κόμπε, τον Λεμπρόν και τον Κάρυ. Δεν το λες και λίγο αυτό ε;

Μαζί του εκτός από τον coach Γαλάνη με ανατριχίλα διαβάζω ότι θα είναι το τοτέμ της εφηβείας μας, ένας από τους χαρακτηριστικότερους ήρωες κάθε μαγικής παιδικής μας Πέμπτης ο Όντι Νόρις (γεια σου ρε κιτρινόμαυρε Αυτοκράτορα) και η Μελίσα Μπέικερ πρώην παίκτρια WNBA και προπονήτρια γυναικών.

Οι campers και basketball freaks θα λατρέψουν κάθε σταγόνα ιδρώτα, κάθε στρίγγλισμα της μπασκετικής σόλας, κάθε ομοβροντία μπάλας στο παρκέ και κάθε συζήτηση με τον Γκάνον Μπέικερ, του οποίου αν μπορούσα να ξεχωρίσω ένα χαρακτηριστικό από το παρακάτω video, αυτό θα ήταν το στοιχείο, που χαρακτηρίζει όσους ασχολούνται με αυτό που είναι ερωτευμένοι. Είναι ένας αιώνιος ενθουσιώδης basketball lover έφηβος κι αυτό είναι ένα πρώτο καλό μάθημα!