Κάθε τελικός και... μάθημα για τον Κλοπ (pics & vids)

Το βράδυ του Σαββάτου, στο «Olympiyskiy» του Κιέβου, οι «κόκκινοι» του Μέρσεϊσαϊντ θα παλέψουν κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για το λαμπερό και πολυπόθητο τρόπαιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με το αγγλικό κλαμπ να έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση για πρώτη φορά έπειτα από 11 χρόνια και τον τελικό της Αθήνας απέναντι στη Μίλαν...

Ο Γιούργκεν Κλοπ, είναι ο πρωτεργάτης της Λίβερπουλ που προκάλεσε το χειροκρότημα και τον ενθουσιασμό του κόσμου τη φετινή αγωνιστική περίοδο, με το γρήγορο στυλ παιχνιδιού, τον θαρραλέο τρόπο αντιμετώπισης κάθε κατάστασης εντός αγωνιστικού χώρου και φυσικά της τριπλέτας Μανέ – Φιρμίνο – Σαλάχ στην επίθεση, με τους τρεις τους να έχουν... σμπαραλιάσει κάθε αντίπαλο. «Από την αρχή έχουμε ξεκαθαρίσει πως οι παίκτες μου πιστώνονται το θετικό αποτέλεσμα κι εγώ θα είμαι πάντοτε υπεύθυνος για τις ήττες. Αυτό έχουμε συμφωνήσει» ήταν μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ατάκες του 50χρονου κόουτς.

Ο φετινός τελικός θα είναι ο 7ος της προπονητικής καριέρας του Κλοπ, έχοντας ήδη δυο με την αγγλική ομάδα και άλλους πέντε με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ από το 2012 κι έπειτα. Κι ενώ όλα είχαν ξεκινήσει ονειρικά πριν από έξι χρόνια, με τον θρίαμβο των Βεστφαλών επί της Μπάγερν Μονάχου στο Βερολίνο, όλα τα υπόλοιπα παιχνίδα στα οποία ο «Kloppo» διεκδίκησε τρόπαιο, τον άφησαν με την ανάμνηση της συμμετοχής ως φιναλίστ, αφού δεν κέρδισε ποτέ ξανά κανένα άλλο ματς...

«Δεν θέλω να κοιτάζω στο παρελθόν όταν πλέον η ζωή μου θα είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο και να σκέφτομαι μονάχα ότι “έχασα εκείνους τους τελικούς...”. Αυτό που ξέρω, είναι πως όταν βρίσκεσαι σε έναν τελικό είναι υπέροχο συναίσθημα και έχω βιώσει στιγμές που δεν συγκρίνονται, σε τέτοια μεγάλα παιχνίδια» είπε πριν από λίγες μέρες ερωτηθείς και πάλι για την ατυχία ή την κατάρα που τον συνοδεύει όταν φτάνει σε ματς που κρίνονται τρόπαια.

Και μεταξύ άλλων, το πιο ουσιώδες μήνυμά του, ήταν πως: «Έπειτα από εκείνο τον τελικό με τη Ντόρτμουντ, ήξερα ότι ήθελα να βιώσω ξανά τη συμμετοχή σε έναν μεγάλο τελικό του Champions League. Τα παιδιά μου στη Λίβερπουλ, μου δίνουν αυτή την ευκαιρία, οπότε... πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο! Κανείς δεν περίμενε να φτάσουμε μέχρι εδώ, όμως τα καταφέραμε γιατί είμαστε η Λίβερπουλ»!

Με το αγγλικό κλαμπ, μόλις τέσσερις μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των «κόκκινων» στη θέση του Μπρένταν Ρότζερς, βρέθηκε στο «Γουέμπλεϊ» για τον τελικό του Capital One Cup απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Καμπαγέρο απέκρουσε τα πέναλτι των Κουτίνιο, Λαλάνα και Λούκας στη διαδικασία που οδηγήθηκε το παιχνίδι με τά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης, με τους «πολίτες» να κατακτούν το τρόπαιο με το τελικό 3-1 στη «ρωσική ρουλέτα». Έχοντας εξ αρχής δώσει το σύνθημα ώστε να μετατρέψει τους «αμφισβητίες σε πιστούς ακόλουθους της ομάδας», ο Κλοπ είχε απλά να πει ότι «μονάχα οι ηλίθιοι πέφτουν χαμηλά και μένουν εκεί. Από το επόμενο πρωί οφείλουμε να σηκωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι. Βιώσαμε το κακό συναίσθημα της ήττας σε έναν τελικό, αλλά μπορούμε να τ' αλλάξουμε όλα». Ασφαλώς και θα ήταν ιδανικό ένα τρόπαιο έπειτα από ελάχιστο χρονικό διάστημα δουλειάς σε νέα δεδομένα για τον ίδιο, όμως γνώριζε πολύ καλά ότι το πιο σημαντικό ήταν το μακρόπνοο πλάνο...

Λίγο καιρό μετά τον Φλεβάρη του 2016, η Λίβερπουλ ολοκληρώνει τις εκπληκτικές της παραστάσεις στο Europa League εκείνης της σεζόν, με την παρουσία στον μεγάλο τελικό της Βασιλείας απέναντι στη Σεβίλλη. Οι Ανδαλουσιανοί έκαναν... συνήθειο την κατάκτηση του θεσμού, με τους «κόκκινους» να λυγίζουν στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης που διεξήχθη τέτοιο καιρό πριν από δύο χρόνια. Και τότε, τα λόγια του Γιούργκεν Κλοπ ήταν τέτοια που οι οπαδοί του κλαμπ θα εύχονταν ν' αποδειχθούν προφητικά, κάτι που εν έτει 2018 ίσως και να λαμβάνει δικαίωση...

«Μακάρι σε λίγα χρόνια να κοιτάζουμε πίσω και να βλέπουμε πως αυτό το παιχνίδι ήταν καθοριστικό για τη συνέχεια της ιστορίας της Λίβερπουλ...». Μάλιστα, είχε κάνει λόγο και για το νεανικό σύνολο που είχε στα χέρια του, θεωρώντας υποχρέωσή του να το δουλέψει τόσο πολύ ώστε οι εμπειρίες να προσφέρουν την ικανότητα για διάρκεια, σταθερότητα και αντοχή στα ζόρικα, όταν τα παιχνίδια απαιτούν ιδιαίτερη πνευματική Το γκολ της προσωρινής ισοφάρισης από τους Σεβιγιάνους, μόλις στα 17 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της επανάληψης, αποδείχθηκε τεράστιας σημασίας, με το σύνολο του Ουνάι Έμερι, τότε, να κυριαρχεί και να φέρνει τούμπα το ματς μετά το 1-0 των Άγγλων από το πρώτο μέρος, φτάνοντας στο 3-1 και τo... χατ-τρικ στις κατακτήσεις του τουρνουά. Από εκείνη τη χρονιά, πάντως, θα μείνει αξέχαστο το φοβερό και τρομερό 4-3 της Λίβερπουλ επί της Ντόρτμουντ στα προημιτελικά, σ' μια νύχτα που αναβίωσε το έπος της Κωνσταντινούπολης, όπως επίσης και η πρώτη μεγάλη κόντρα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στους «16» της διοργάνωσης.

Ξέχωρα από τους δύο προαναφερθέντες τελικούς στους οποίους ο Γιούργκεν Κλοπ βρέθηκε με την ιδιότητα του κόουτς των «κόκκινων», οι υπόλοιποι τέσσερις της προπονητικής του καριέρας, συμπεριλαμβάνονται στο μεγάλο κεφάλαιο της θητείας του στη Μπορούσια Ντόρτμουντ. Οι Βεστφαλοί τον λατρεύουν σαν... Θεό τους, αφού έβαλε πλάτη, δούλεψε και έφτασε στην κορυφή μια ομάδα που είχε πιάσει πάτο, προτού την πάρει στα χέρια του ο κόσμος και την βοηθήσει ν' αναγεννηθεί στον απόλυτο βαθμό.

Το 2012, λοιπόν, η Ντόρτμουντ διέλυσε τη Μπάγερν στο Βερολίνο με το τελικό 5-2! Η ομάδα του Κλοπ, που μάλιστα είχε πάρει και τα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος κόντρα στην τότε μεγάλη της αντίπαλο (1-0 εντός κι εκτός έδρας). Κι εκεί που άπαντες περίμεναν την αντίδραση των Βαυαρών, στον πάγκο των οποίων βρισκόταν ξανά τότε ο Γιουπ Χάινκες. Η βαρύτερη ήττα του συλλόγου του Μονάχου σε τελικό, μπροστά σε 75.000 μάτια, σε συνδυασμό με την κατάκτηση του πρώτου νταμπλ στην ιστορία των 103 ετών (μέχρι εκείνη τη σεζόν) της Ντόρτμουντ, «απογείωσαν» τον Κλοπ που λίγο μετά το ματς έλεγε στους δημοσιογράφους:

«Το σκορ μιλάει από μόνο του. Εγώ δεν έχω λόγια να σας πω...». Με μόλις τρεις ήττες (συγκεκριμένα στα έξι πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος), η Ντόρτμουντ κατέλαβε την κορυφή με το +8 και στυλ ποδοσφαίρου απόλυτα διασκεδαστικό και άκρως παραγωγικό...

Το Κύπελλο του 2012, ήταν το μοναδικό τρόπαιο που πήρε ο Κλοπ στους έξι τελικούς πριν από τον φετινό του Champions League.

Την τελευταία φορά που βρέθηκε σε παρόμοια θέση, όπως αυτή που του επιφύλαξε η μοίρα για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο νυν τεχνικός των «κόκκινων» φρόντισε να το απολαύσει και να πάρει τα μαθήματα που είχε να του προσφέρει η κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει, ανεξάρτητα από την κατάληξη που θα είχε...

Η ομάδα του, επιβίωσε» σε όμιλο... θανάτου με Ρεάλ, Άγιαξ και Μάντσεστερ Σίτι και λίγο καιρό μετά την ηρωική πρόκριση εις βάρος της Μάλαγα στα προημιτελικά και τον διασυρμό της Ρεάλ Μαδρίτης στους «4», ήρθε νέα κόντρα με το σύνολο του Χάινκες, αυτή τη φορά στην αγγλική πρωτεύουσα.

«Το μοναδικό που μπορώ να πω είναι ότι ήταν υπέροχα... Αξίζαμε να βρισκόμαστε στον τελικό, οι οπαδοί μας ήταν εκπληκτικοί, η ατμόσφαιρα ήταν φοβερή, το παιχνίδι ήταν εντυπωσιακό, όλα ήταν καλά εκτός από το αποτέλεσμα που ήταν... σκ@τ@»! Με αυτά τα λόγια είχε εκφράσει τις σκέψεις που κατέκλυσαν το μυαλό του λίγο μετά την ήττα με σκορ 2-1 από τη Μπάγερν Μονάχου, η οποία ήταν σαφώς ανώτερη και πήρε τον τίτλο με γκολ του Ρόμπεν λίγο πριν το φινάλε...

Αξίζει να σημειωθεί πως παραμονές του ημιτελικού με τη Ρεάλ, είχε ανακοινωθεί από τους Βαυαρούς ότι ο Γκέτσε θα άλλαζε «στρατόπεδο» και θα ανήκε σ' εκείνους από το καλοκαίρι, με τον «Kloppo» να τα βάζει με το timing που επέλεξαν οι μετέπειτα αντίπαλοί του να γνωστοποιήσουν το deal.

Το 2014 και το 2015, η Ντόρτμουντ του Κλοπ έφτασε στην πηγή με τη συμμετοχή στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας, αλλά και τις δύο φορές έμεινε να κοιτάζει τους... απέναντι να πίνουν με ευχαρίστηση το γάργαρο νερό και να προσθέτουν στη συλλογή τους το τρόπαιο του θεσμού.

Αρχικά, προ τετραετίας, η «μάχη» περιελάμβανε τον Πεπ Γκουαρδιόλα στον απέναντι πάγκο, με τη Μπάγερν να κατακτά τον τίτλο με το τελικό 2-0 στην παράταση. Βέβαια, ο Χούμελς στο δεύτερο ημίχρονο της κανονικής διάρκειας σκόραρε, με το γκολ του λανθασμένα να μην μετράει, αφού είχε περάσει την τελική γραμμή και ο ρέφερι αποφάσισε κακώς πως είχε προλάβει να διώξει.

Οι Βαυαροί, ακόμα κι αν δεν έφτασαν σε μεγάλο σκορ, πήραν εκδίκηση για το 5-2 του 2012, με τον πρώην τεχνικό της Ντόρτμουντ να μη δείχνει ιδιαίτερα ενοχλημένος και να τονίζει προς τους οπαδούς της ομάδας ότι: «πρέπει να παραμείνουμε χαρούμενοι γιατί κάναμε μια πολύ καλή σεζόν», από τη στιγμή που είχε εξασφαλιστεί η συμμετοχή στο Champions League της επόμενης σεζόν.

Το ιδανικό για τον Γιούργκεν Κλοπ θα ήταν, όταν πλέον είχε ανακοινώσει πως ο κύκλος του στη Βεστφαλία είχε κλείσει, ν' αποχωρήσει με έναν τίτλο. Έφτασε πολύ κοντά στην επίτευξη αυτού του στόχου, όμως, ο τρόπος με τον οποίο εν τέλει έφυγε από το «Signal Iduna Park» ήταν τέτοιος που ακόμα και σήμερα τον κάνει να μη σκέφτεται την ήττα στον τελικό του Κυπέλλου από τη Βόλφσμπουργκ, το 2015. «Άξιος εκπρόσωπος των αρχών της Ντόρτμουντ κι ένας από τους θρύλους του μοντέρνου ποδοσφαίρου» χαρακτηρίστηκε ο «Kloppo» που προτού αφήσει ένα μέρος της καρδιάς του στη Βεστφαλία και πάρει το δρόμο προς το Λίβερπουλ, έσωσε μια χρονιά που φαινόταν κατεστραμμένη για τον πρώην σύλλογό του. Από τον κίνδυνο υποβιβασμού, μέχρι την αντεπίθεση που ολοκληρώθηκε με εξασφάλιση μιας θέσης στο Europa League της αγωνιστικής περιόδου 2015-2016, η ήττα στο «αντίο» του, πέρασε σε δεύτερη μοίρα απ' όλους.

«Αν αρχίσω να μιλάω για το πως αισθάνομαι, θα με πάρουν τα δάκρυα... Χάσαμε ένα σημαντικό ματς και δεν γίνεται ν' ασχολούμαστε με εμένα. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη ζωή είναι να μάθεις να προσαρμόζεσαι στα δύσκολα και ν' αποδέχεσαι τα άσχημα αποτελέσματα για να συνεχίσεις. Φεύγω με τρόπο που πονάει. Δεν έχουμε πάρτι για το Κύπελλο, αλλά μόνο μια αποχαιρετιστήρια εκδήλωση...» είπε ο Κλοπ μετά το 3-1 από τους «λύκους» στο Βερολίνο.

Ο κόσμος της Ντόρτμουντ μπορεί και να μη θυμάται εκείνο το ματς και όσα συνέβησαν εντός αγωνιστικού χώρου. Βασική του έγνοια ήταν να χειροκροτήσει τον «Kloppo» και να του δείξει απεριόριστη ευγνωμοσύνη. Όπως αυτή που μάγεψε τον Γερμανό τεχνικό όταν βρέθηκε τελευταία φορά μπροστά από το Yellow Wall και υποκλίθηκε βγάζοντας το καπελάκι του..

Με την κλεψύδρα, λοιπόν, ν' αδειάζει πριν από την πρώτη σέντρα στο «Olympiyskiy» στον μεγάλο τελικό του 2018 για τον πιο λαμπερό διασυλλογικό θεσμό, ο τεχνικός της Λίβερπουλ είχε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά και τον άνθρωπο που θα προσπαθήσει να τον «πληγώσει» στον απέναντι πάγκο, Ζινεντίν Ζιντάν, σχολιάζοντας για τους επικριτές τους: «Αν λένε ότι ο Ζιντάν ακόμα έχει έλλειψη εμπειριών και γνώσεων περί τακτικής και πως εγώ δεν έχω απόλυτη γνώση των πραγμάτων για το στήσιμο μέσα στο γήπεδο, τότε είναι πραγματικά αστείο το γεγονός πως στον τελικό του Champions League βρισκόμαστε δυο προπονητές που... δεν έχουμε ιδέα από τακτική»!

