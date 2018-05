Η Θεσσαλονίκη «ντύνεται» στα κόκκινα και τραγουδά «Allez Allez Allez»!

Το μικρό… Kop στα Άνω Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται μέρες τώρα για την αποψινή βραδιά του μεγάλου τελικού. Σημείο αναφοράς το «Thessaloniki Branch», η καρδιά των Liverpudlian της Θεσσαλονίκης, ένας χώρος που άρχισε να λειτουργεί το 2016 και έχει φτάσει να είναι ανάμεσα στους πέντε-έξι συνδέσμους της Λίβερπουλ, σ' ολόκληρο τον κόσμο, μ’ ένα τέτοιο ιδιόκτητο χώρο και εκατοντάδες φίλους των Reds να είναι εκεί κάθε φορά που αγωνίζεται η θρυλική ομάδα του Anfield,.

Τα γραφεία του κόκκινου συνδέσμου, που εκτείνονται σε τρεις ορόφους, αποδείχθηκαν πολύ μικρά για να καλύψουν τις ανάγκες των φίλων της Λίβερπουλ ενόψει της σημερινής βραδιάς. Γι’ αυτό και νοικιάστηκε ένας χώρος ακριβώς απέναντι, όπου θα φιλοξενήσει όσους περισσότερους φίλους της «κόκκινης στρατιάς» του Κλοπ θέλουν να βρεθούν εκεί και να παρακολουθήσουν τον τελικό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Πριν από δεκατρία χρόνια, στον τελικό του 2005, ένα λεωφορείο είχε ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη και έζησε από κοντά το «Έπος της Κωνσταντινούπολης», τώρα έξι μέλη του συνδέσμου κατάφεραν τελικά να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο του τελικού, ταξίδεψαν στο Κίεβο κουβαλώντας μαζί τους και το νέο πανό του «Thessaloniki Branch», που γράφει: «Let me tell you a story of a great team»! Οι υπόλοιποι έχουν ξεκινήσει από το βράδυ της Παρασκευής το δικό τους πάρτι στη Θεσσαλονίκη και θα το συνεχίσουν σήμερα το μεσημέρι, με τα γραφεία του συνδέσμου (Βεροίας 4, Άνω Λαδάδικα) να ανοίγουν στις 15.00 προκειμένου «ο κόσμος να έρχεται να προετοιμάζεται ψυχολογικά για τον μεγάλο αγώνα», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Προσοχή: Κρατήσεις δεν γίνονται και όποιος επιθυμεί να… προλάβει κάποια θέση, μπορεί να πάει από νωρίς και να το πετύχει! «Φορέστε τα κόκκινα σας, πιείτε αυγά για να έχετε έτοιμα λαρύγγια και… φύγαμε για τελικό», προτρέπουν τα παιδιά του συνδέσμου, που ετοιμάζονται για «Allez allez allez», σε μία αυθεντική κόκκινη βραδιά που δε θα έχει προηγούμενο.

Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν γνωρίζουν την ιστορία του «L'Estate Sta Finendo» («το καλοκαίρι τελειώνει»), που το 1985 ήταν μεγάλη επιτυχία στις disco της Ιταλίας από το δίδυμο «Righeira». Γι’ αυτούς, είναι απλά «Allez Allez Allez, «η μελωδία που θα «ντύσει» το ταξίδι της Λίβερπουλ στο Κίεβο και θα κυριαρχεί στο πέταλο των «Reds» στον αποψινό τελικό του Champions League.

Ο νέος «ύμνος» του Anfield, το «L'Estate Sta Finendo» ή σε απλή μορφή «Allez Allez Allez» είναι μια πολύ όμορφη ιστορία στα μέσα της δεκαετίας του ’80, που άρχισε να εξαπλώνεται από τη Λ' Άκουίλα, μια μικρή πόλη στη Νότια Ιταλία, στο Τορίνο και τη Νάπολη και στη συνέχεια, πέρασε τα σύνορα και να φτάσει στην Πορτογαλία και τη Γερμανία.