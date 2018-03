GREXIT: Χούμπελ, ο... ποδοσφαιρικός Σόϊμπλε! (poll)

Ιούλιος του 2015 στο Eurogroup και ο αυστηρός και σκληρός Γερμανός Υπουργός Οικονομικών και πανίσχυρος πολιτικά, Βόλφγκανγκ Σόϊμπλε απειλούσε ανοιχτά την Ελλάδα με GREXIT εάν δεν συμμορφωνόταν με όσα ζητούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως η Γερμανία. Το 2017 ο Σόϊμπλε θα έδινε συνέντευξη στην Γερμανία τονίζοντας πως η Ελλάδα είχε μπει σαφώς σε πιο καλό δρόμο (σ.σ. τον δρόμο τον... γνωστό των μνημονίων) και πως το 2015 σχεδόν όλοι ήθελαν την... έξοδό της από την Ευρωζώνη. Από καλοκαίρι λοιπόν σε... καλοκαίρι. Ή σχεδόν εκεί καθώς στα τέλη Μαϊου με αρχές Ιουνίου θα συνεδριάζει η αρμόδια επιτροπή Εθνικών Ομοσπονδιών της FIFA για να αποφανθεί το εάν θα δεχθεί την εισήγηση Χούμπελ να μας αποβάλλει οριστικά και διά παντός από τους κόλπους των διεθνών Ομοσπονδιών. Ένα GREXIT που εάν γίνει όμοιό του δεν θα έχει υπάρξει ξανά και θα σκάσει σαν μία μεγάλη... βόμβα διαλύοντας τα πάντα!!!

Επόμενο είναι ο Χέρμπελ Χούμπελ που είναι και Αυστριακός και... γερμανόφωνος να μπορεί να αποτελέσει τον ποδοσφαιρικό Σόϊμπλε! Με την διαφορά ότι το GREXIT στο ποδόσφαιρο θεωρείται πια ιδιαίτερα σίγουρο να συμβεί... Γεννημένος στις 10 Γενάρη του 1958 ο Δρ. Χέρμπετ Χούμπελ είναι δικηγόρος στο επάγγελμα, πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Σάλτσμπουργκ, μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας της Αυστρίας αλλά και μέλος αρκετών Επιτροπών της UEFA. Συγκεκριμένα είναι στην Επιτροπή Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης στην UEFA, στην Επιτροπή Αποζημιώσεων, στην Επιτροπή Διαιτησίας αλλά και μέλος της Νομικής Επιτροπής και Υπηρεσίας της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Στη Νομική Επιτροπή μάλιστα είναι 3ος αντιπρόεδρος. Προέρχεται από μία οικογένεια που είχε ασχοληθεί για χρόνια με το αθλητικό δίκαιο και την δικηγορία αλλά και με το ποδόσφαιρο. Ο Χούμπελ που έχει δικηγορικό γραφείο στο Σάλτσμπουργκ ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του, που εκτός από την δικηγορία ασχολήθηκε και με το αθλητικό δίκαιο αλλά και με το ποδόσφαιρο.

Το 1999 εξελέγη αντιπρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων στο Σάλτσμπουργκ και το 2001 πρόεδρος. Είναι μέλος της Π.Ο. της χώρας του από το 1993. Υπήρξε μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Euro 2008 αλλά και στην αυστριακή Ολυμπιακή Επιτροπή. Η ακεραιότητά του κρίνεται τέτοια που μεταξύ άλλων του είχε ζητηθεί να δει παρατυπίες και παρανομίες σχετικά με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014.

Στις 26 Ιουλίου του 2017 ανέλαβε μετά από διαβουλεύσεις των UEFA και FIFA πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για την ΕΠΟ με μέλη τον Ιβάν Βέλα από την Μάλτα και τον Εντουάρντο Ντερβίσι από την Ισπανία. Ο Χούμπελ είχε την ευθύνη να οδηγηθεί η ΕΠΟ σε εκλογές, όπως και έγινε. Παρέμεινε στο πόστο του ως πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης και μαζί με τον Βέλα βρέθηκαν και το 2018 σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. της ΕΠΟ. Ήταν μάλιστα εκείνος που επέμεινε για την παρουσία δύο ακόμα ξένων αρχιδιαιτητών στην ΚΕΔ. Και τώρα με την εισήγησή του για GREXIT μας στέλνει στο... απόσπασμα της FIFA!!!

Για τον Αυστριακό παράγοντα δεν έχει αναφερθεί τόσα χρόνια κάτι το μεμπτό ή ένα μεγάλο σκάνδαλο. Οι μόνες κόντρες που είχε ήταν με αντιπάλους του σε επίπεδο εκλογικών διαδικασιών και... ζυμώσεων στην Αυστρία. Θεωρείται πολύ καλός δικηγόρος, ακέραιος και σοβαρός χαρακτήρας αλλά και πολύ σκληρός και αυστηρός όταν χρειάζεται. Τόσο που δεν κάνει πίσω εύκολα.