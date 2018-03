And the Oscar goes to... ΠΑΟΚ! (pics&vids)

Τα πιο πολυσυζητημένα βραβεία του πλανήτη είναι μπροστά μας, με τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς να αγωνιούν προκειμένου να βρεθούν στην σκηνή του Dolby Theatre στο λαμπερο Χόλιγουντ, κρατώντας στα χέρια τους το πολυπόθητο αγαλματίδιο.

Λίγο πριν από την εφετινή 90η απονομή των βραβείων Όσκαρ, το GWJ απονέμει τα δικά του «ασπρόμαυρα» βραβεία του 2018 στην ομάδα που έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει τους πάντες και με το εκπληκτικό σερί των 16 αγώνων να θέλει να γράψει τη δικής της ιστορία!

Καλύτερη ταινία

Υποψηφιότητες: ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 4-0, ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ 1-3

Νικητής: ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 4-0

Μέχρι σήμερα άπαντες μιλούν και τρίβουν τα μάτια τους βλέποντας τον ΠΑΟΚ να τρέχει ένα σερί 16 νικών σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Στα αποδυτήρια της Τούμπας άλλαξαν πολλά, μετά την ισοπαλία στη Νέα Σμύρνη τον περασμένο Νοέμβριο, η ομάδα βρήκε το δρόμο της και το έδειξε σχεδόν με το… καλημέρα. Υστέρα από την πρώτη εκτός έδρας νίκη στην Ξάνθη (0-3), ακολούθησε ο θρίαμβος με 4-0 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην κατάμεστη Τούμπα, που για πρώτη φορά άνοιγε τις πόρτες της, μετά την τιμωρία των επτά αγωνιστικών.

Α' Ανδρικός ρόλος

Υποψηφιότητες: Λέο Μάτος, Αντρέ Βιεϊρίνια

Νικητής: Λέο Μάτος

Ισχυρές προσωπικότητες, ηγέτες του φετινού ΠΑΟΚ, Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια μας έβαλαν δύσκολα, όπως συμβαίνει και στο… Χόλιγουντ με την συγκεκριμένη κατηγορία, με τον Βραζιλιάνο αμυντικό να κερδίζει τον Πορτογάλο σταρ, χάρη στα εκπληκτικά πράγματα στα 30 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί, με τα 7 γκολ και τις 5 ασίστ. «Όταν βάζω μια φανέλα και μπαίνω στο γήπεδο θέλω να δίνω το 100% μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Εχω παίξει σε πολλές ομάδες και είχα την ίδια συμπεριφορά, ωστόσο για να πω την αλήθεια, η φανέλα του ΠΑΟΚ με κάνει να παθιάζομαι λίγο περισσότερο, βλέπω ότι είναι στο DNA μας να τρελαίνεσαι και να αγωνίζεσαι με πάθος», είχε παραδεχθεί στην αποκλειστική συνέντευξη που είχε δώσει τα Χριστούγεννα στο «GWJ» και είχε υποσχεθεί τίτλους με τον ΠΑΟΚ!

Β' Ανδρικός ρόλος

Υποψηφιότητες: Δημήτρης Πέλκας, Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς

Νικητής: Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς

Δεύτερος… πονοκέφαλος. Ο Ελληνας μεσοεπιθετικός πραγματοποιεί την καλύτερη σεζόν της καριέρας του στην Τούμπα, σε ουκ ολίγα παιχνίδια έκανε τη διαφορά μέσα στο γήπεδο για τον ΠΑΟΚ. Απίστευτη και ζηλευτή η πρόοδος του. Από την άλλη, τι να πεις για έναν ποδοσφαιριστή, όπως ο Σέρβος επιθετικός, που σκοράρει κατά βούληση, έφτασε τα 20 γκολ (5 ασίστ) και πριν λίγες μέρες ανανέωσε το συμβόλαιο του μέχρι το 2022; Το αγαλματίδιο στον… Αλεξ, με ελάχιστες ψήφους περισσότερες!

Καλύτερη σκηνοθεσία

Υποψηφιότητες: Ραζβάν Λουτσέσκου, Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς

Νικητής: Ραζβάν Λουτσέσκου

Το περασμένο καλοκαίρι ο Ραζβάν Λουτσέσκου έφτασε μια ανάσα από την Τούμπα. Τελικά, η πόρτα άνοιξε για τον Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς, ο οποίος πολύ γρήγορα παρέδωσε την σκυτάλη στον Ρουμάνο τεχνικό, που δεν πέρασε καθόλου ευχάριστα τους πρώτους μήνες του στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας του «Δικεφάλου», αλλά την ώρα της έντονης αμφισβήτησης, μετά την ήττα από την ΑΕΚ, κυρίως, αλλά και την ισοπαλία με τον Πανιώνιο, κάθισε κάτω, έψαξε για λύσεις και σήμερα μπορεί να νιώθει δικαιωμένος. Στο διάστημα της μεγάλης κρίσης, έχοντας την στήριξη της οικογένειας Σαββίδη, συνέχισε να δουλεύει πάνω σ’ αυτό που ξέρει, δεν άλλαξε προσανατολισμό ούτε και στόχο. Ηθελε ο ΠΑΟΚ να γίνει «ομάδα του προπονητή του» το πέτυχε, ήρθαν και τα αποτελέσματα, που δεν μπορούσαν να μην έρθουν, με αποτέλεσμα όλοι να αρχίσουν να συζητάνε για ρεκόρ και να θυμούνται ιστορίες από το παρελθόν.

Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο

Υποψηφιότητες: Djalma’s cooking challenge, οι μεταγραφές… Αυγούστου

Νικητής: Οι μεταγραφές… Αυγούστου

Τον Αύγουστο είχαμε την με αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, η εικόνα της ομάδας έμοιαζε προβληματική και με συνοπτικές διαδικασίες ο Στανόγεβιτς, αποτέλεσε παρελθόν. Το σοκ του αποκλεισμού από την Εστερσουντ ήταν ισχυρό, ο ΠΑΟΚ έμενε μετά από πέντε χρόνια εκτός ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ, ο Λούμπος Μίχελ υπέβαλε την παραίτηση του από τη θέση του αθλητικού διευθυντή και για πρώτη φορά η «Θύρα 4» σε μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση άσκησε εντονότατη κριτική στον Ιβάν Σαββίδη! Ο δρόμος για τον ιδιοκτήτη της ομάδας έμοιαζε να είναι μονής κατεύθυνσης: Μεταγραφές.

Μ’ ένα απίστευτο ντεμαράζ απάντησε στη δική του πίκρα και στον αποκλεισμό φέρνοντας στην Τούμπα το Χοσέ Μαουρίσιο, τον Κάρλος Σαμπράνο και πάνω απ’ όλα με την επιστροφή (The Return) τον αγαπημένο της ασπρόμαυρης, Αντρέ Βιεϊρίνια. Σπουδαίες μεταγραφές, όλες στο φινάλε των μεταγραφών μετά από ένα απίστευτo θρίλερ, που θα το ζήλευε και ο καλύτερος σεναριογράφος του Χόλιγουντ… Κάπως έτσι νίκησε το σενάριο της… ταινίας από το PAOK TV με τον Τζάλμα Κάμπος στην κουζίνα του «Μακεδονία Παλλάς».

​

Καλύτερα σκηνικά

Υποψηφιότητες: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (χαρτάκια), ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (Pyro Show)

Νικητής: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (χαρτάκια)

Η Τούμπα έμεινε για πάνω από 2,5 μήνες κλειστή για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Η εξοντωτική τιμωρία των επτά αγωνιστικών ξαναέφερε τους φιλάθλους στις 10 Δεκεμβρίου στο γήπεδο, για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπου οι οπαδοί έστησαν το δικό τους Pyro Show. Ο νέος αθλητικός νόμος δεν άφηνε περιθώρια για ένα ακόμη τέτοιο σόου με βεγγαλικά στις εξέδρες και για το ντέρμπι (που δεν ξεκίνησε ποτέ) κόντρα στον Ολυμπιακό, στήθηκε ένα σκηνικό «αλά Αρτζεντίνα» (στο Μουντιάλ του ’78) με χιλιάδες άσπρα χαρτάκια. Κι όμως, στην πιο ήρεμη Τούμπα όλων των εποχών, σε ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους», βρέθηκε ένα ρολό ταμειακής μηχανής να χαλάσει το απίστευτα όμορφο σκηνικό που στήθηκε το βράδυ της 25ης Φεβρουαρίου στο γήπεδο της Τούμπας.

Καλύτερη φωτογραφία

Υποψηφιότητες: Η είσοδος με παιδιά σε αναπηρικά καροτσάκια, οι φίλοι του ΠΑΟΚ στη Λαμία.

Νικητής: Η είσοδος με παιδιά σε αναπηρικά καροτσάκια

Καμιά εικοσαριά φίλοι του ΠΑΟΚ, εξαιτίας των απαγορεύσεων στις μετακινήσεις οπαδών, έφτασαν στο σημείο να σκαρφαλώσουν στο δάσος, που βρίσκεται πάνω από τη μία πλευρά του ΔΑΚ Λαμίας, για να είναι κι αυτοί εκεί! Τους είδαμε και τους ακούσαμε παρά την απαγόρευση. Όμως, η καλύτερη φωτογραφία είναι με διαφορά αυτή με τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο μαζί με άτομα με αναπηρία. Οι εικόνες από την Τούμπα, πριν από τον αγώνα με τον Ατρόμητο στις 20 Νοεμβρίου, ήταν τόσο μα τόσο δυνατές, πολύ περισσότερο από τη δράση, την ένταση, το πάθος, πιο δυνατές ακόμη κι από ένα γκολ. Κι αξίζουν πολλά μπράβο στην «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, που τίμησε με τον καλύτερο τρόπο αυτούς τους πιστούς φίλους της ομάδας, οι οποίοι κάθε Κυριακή είναι στην Τούμπα, δίπλα στην αγαπημένη τους ομάδα. Μια ξεχωριστή είσοδος...

Καλύτερα κοστούμια

Υποψηφιότητες: Ριγέ φανέλα, μαύρη φανέλα, γαλάζια φανέλα, «Μια πόλη-Μια ομάδα» (συλλεκτική φανέλα).

Νικητής: Ριγέ φανέλα

Κάθε χρόνο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρουσιάζει και λανσάρει, όχι μία αλλά τέσσερις φανέλες, μαζί με την συλλεκτική εμφάνιση της ομάδας, που βγαίνει σε κυκλοφορία στα μέσα της σεζόν. Φέτος στο ξεκίνημα της σεζόν παρουσιάστηκαν τρεις φανέλες (ασπρόμαυρη ριγέ, μαύρη, γαλάζια) με το σύνθημα «Μεγάλε ΠΑΟΚ η δύναμή σου είμαστε εμείς οι χιλιάδες οπαδοί σου» να κάνει τη διαφορά, ενώ πριν από λίγες μέρες η συλλεκτική φανέλα στηριζόμενη στο μότο «Μια Πόλη – Μια Ομάδα». Καλές και λόγω μάρκετινγκ οι δεύτερες και τρίτες εμφανίσεις, αλλά ο ΠΑΟΚ... είναι η ασπρόμαυρη ριγέ φανέλα, με τα κλασικά (μαύρο-άσπρο) χρώματα της ομάδας, που κέρδισε και το σχετικό βραβείο.

Καλύτερο μοντάζ

Υποψηφιότητες: We are ready to fight (PAOK TV), Καλά Χριστούγεννα 2017 & Bloopers (PAOK TV)

Νικητής: We are ready to fight (PAOK TV)

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μας έχει συνηθίσει στα πολύ ωραία βίντεο πριν από σημαντικά παιχνίδια της ομάδας, όπως τα δύο εξαιρετικά promo βίντεο («We are ready to fight» και «Dare to dream!»), που δημιούργησε πριν από το φετινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που θα μπορούσε και να έχει κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή. Στις γιορτές των Χριστουγέννων τα bloopers με τις ευχές των ποδοσφαιριστών έχουν πολύ δουλειά και αρκετό «κόψιμο και ράψιμο», ωστόσο το φετινό «We are ready to fight» κέρδισε την εκτίμηση των… κριτών!

Καλύτερα οπτικά εφέ

Υποψηφιότητες: Δημήτρης Πέλκας (μάσκα), Τζάλμα Κάμπος (ποδιά).

Νικητής: Δημήτρης Πέλκας

Στην τελευταία κατηγορία συναγωνίστηκαν ο Δημήτρης Πέλκας και ο Τζάλμα Κάμπος. Η μάσκα του Ελληνα μεσοεπιθετικού, που αναγκαστικά φόρεσε μετά το κάταγμα στη μύτη για μεγάλο διάστημα, νίκησε κατά κράτος την άσπρη ποδιά, που φόρεσε ο Αγκολέζος εξτρέμ μπαίνοντας στην κουζίνα του «Μακεδονία Παλλάς» για να μαγειρέψει ένα πορτογαλικό παραδοσιακό υλικό.